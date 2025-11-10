Directivă controversată a administrației Trump. Diabetul și obezitatea pot deveni motive de refuzare a vizei pentru SUA

Străinii care solicită vize pentru a locui în SUA ar putea fi respinși dacă au anumite afecțiuni medicale, inclusiv diabet sau obezitate, conform unei directive emise joi de administrația Trump.

Îndrumările, emise într-o telegramă trimisă de Departamentul de Stat oficialilor ambasadei și consulare și examinate de KFF Health News, instruiesc ofițerii de vize să considere solicitanții neeligibili pentru a intra în SUA din mai multe motive noi, inclusiv vârsta sau probabilitatea ca aceștia să se bazeze pe beneficii publice. Îndrumările spun că astfel de persoane ar putea deveni o „sarcină publică" - o potențială epuizare a resurselor SUA - din cauza problemelor lor de sănătate sau a vârstei.

Deși evaluarea stării de sănătate a potențialilor imigranți a făcut parte din procesul de solicitare a vizelor de ani de zile, inclusiv screening-ul pentru boli transmisibile precum tuberculoza și obținerea istoricului vaccinărilor, experții au declarat că noile îndrumări extind considerabil lista afecțiunilor medicale care trebuie luate în considerare și oferă ofițerilor de vize mai multă putere pentru a lua decizii privind imigrația pe baza stării de sănătate a unui solicitant.

Directiva face parte din campania divizivă și agresivă a administrației Trump de a deporta imigranții care trăiesc fără autorizație în SUA și de a descuraja pe alții să imigreze în țară. Cruciada Casei Albe pentru a expulza imigranții a inclus arestări zilnice în masă, interdicții pentru refugiații din anumite țări și planuri de restricționare severă a numărului total de persoane permise în SUA.

Noile directive impun ca sănătatea imigranților să fie un punct central în procesul de solicitare a vizei. Directivele se aplică aproape tuturor solicitanților de vize, dar este probabil să fie utilizate doar în cazurile în care persoanele doresc să locuiască permanent în SUA, a declarat Charles Wheeler, avocat senior la Catholic Legal Immigration Network, un grup non-profit de asistență juridică.

„Trebuie să luați în considerare sănătatea unui solicitant", se arată în cablu. „Anumite afecțiuni medicale - inclusiv, dar fără a se limita la, boli cardiovasculare, boli respiratorii, cancere, diabet, boli metabolice, boli neurologice și probleme de sănătate mintală - pot necesita îngrijiri în valoare de sute de mii de dolari."

Aproximativ 10% din populația lumii are diabet. Bolile cardiovasculare sunt, de asemenea, frecvente; acestea sunt principala cauză de deces la nivel global.

De asemenea, cablul încurajează ofițerii de vize să ia în considerare și alte afecțiuni, cum ar fi obezitatea, despre care se menționează că poate provoca astm, apnee în somn și hipertensiune arterială, atunci când evaluează dacă un imigrant ar putea deveni o povară publică și, prin urmare, ar trebui să i se refuze intrarea în SUA.

„Toate acestea pot necesita îngrijiri costisitoare, pe termen lung", se arată în cablu. Purtătorii de cuvânt ai Departamentului de Stat nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii cu privire la telegramă.

De asemenea, ofițerii de vize au fost îndrumați să stabilească dacă solicitanții au mijloacele de a plăti pentru tratament medical fără ajutor din partea guvernului SUA.

„Are solicitantul resurse financiare suficiente pentru a acoperi costurile unei astfel de îngrijiri pe întreaga durată de viață așteptată, fără a solicita asistență publică în numerar sau instituționalizare pe termen lung pe cheltuiala guvernului?", se arată în telegramă.

Limbajul din telegramă pare să fie în contradicție cu Manualul Afacerilor Externe, propriul manual al Departamentului de Stat, care spune că ofițerii de vize nu pot respinge o cerere pe baza unor scenarii de tipul „ce s-ar întâmpla dacă", a spus Wheeler.

Îndrumările îi îndrumă pe ofițerii de vize să-și dezvolte „propriile gânduri despre ceea ce ar putea duce la un fel de urgență medicală sau la costuri medicale în viitor", a spus el. „Acest lucru este îngrijorător, deoarece nu sunt pregătiți medical, nu au experiență în acest domeniu și nu ar trebui să facă proiecții bazate pe propriile cunoștințe sau prejudecăți."

Îndrumările îi îndrumează, de asemenea, pe ofițerii de vize să ia în considerare sănătatea membrilor familiei, inclusiv a copiilor sau a părinților mai în vârstă.

„Are vreuna dintre persoanele aflate în întreținere dizabilități, afecțiuni medicale cronice sau alte nevoi speciale și necesită îngrijire astfel încât solicitantul să nu își poată menține locul de muncă?", se întreabă cablul.

Imigranții sunt deja supuși unui examen medical efectuat de un medic aprobat de o ambasadă a SUA.

Aceștia sunt testați pentru boli transmisibile, cum ar fi tuberculoza, și li se cere să completeze un formular care le cere să dezvăluie orice istoric de consum de droguri sau alcool, probleme de sănătate mintală sau violență. De asemenea, li se cere să facă o serie de vaccinări pentru a se proteja împotriva bolilor infecțioase precum rujeola, poliomielita și hepatita B.

Dar noile îndrumări merg mai departe, subliniind că bolile cronice ar trebui luate în considerare, a declarat Sophia Genovese, avocat specializat în imigrare la Universitatea Georgetown. Ea a menționat, de asemenea, că limbajul directivei încurajează ofițerii de vize și medicii care examinează persoanele care doresc să imigreze să speculeze asupra costului îngrijirii medicale a solicitanților și a capacității lor de a obține un loc de muncă în SUA, luând în considerare istoricul lor medical.

„Luând în considerare istoricul diabetic sau istoricul de sănătate a inimii - acest lucru este destul de vast", a spus Genovese. „Există deja un anumit grad de evaluare, doar că nu este chiar atât de extins ca și cum s-ar putea exprima opinia de genul «Ce se întâmplă dacă cineva intră în șoc diabetic?». Dacă această schimbare se va întâmpla imediat, evident că va cauza o multitudine de probleme atunci când oamenii vor participa la interviurile consulare."