Efectele ascunse ale zgomotului urban: Ce riscuri reprezintă traficul intens pentru sănătatea mentală a tinerilor
Postat la: 28.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Cercetări realizate de Universitatea Oulu au scos la iveală o amenințare insidioasă pentru sănătatea mentală a tinerilor: expunerea la zgomotul traficului. Studiind peste 114.000 de persoane pe o perioadă de până la zece ani, cercetătorii au descoperit că atunci când nivelul zgomotului depășește 53 de decibeli - pragul de siguranță stabilit de Organizația Mondială a Sănătății - riscurile pentru sănătatea mentală cresc semnificativ.
Acest lucru nu este doar o chestiune de deranj sau disconfort. Fiecare creștere de 10 decibeli se corelează cu un risc cu 5% mai mare de depresie și cu 4% mai mare de anxietate. Pentru comparație, 53 de decibeli este mai silențios decât o conversație obișnuită, însă expunerea prelungită la acest nivel poate provoca daune psihologice măsurabile.
Cercetarea subliniază că zgomotul nocturn este deosebit de dăunător, sugerând că perturbarea somnului reprezintă mecanismul principal prin care zgomotul afectează sănătatea mentală. Când zgomotul traficului întrerupe ciclurile esențiale de somn, se declanșează o serie de efecte care modifică fundamental funcționarea creierului și reglarea emoțiilor.
Somnul insuficient dereglează ritmurile circadiene, iar privarea cronică de somn crește riscul de depresie în rândul adolescenților. Chiar și 15 minute în plus de somn pot aduce beneficii creierului adolescentului, demonstrând cum pierderea somnului din cauza zgomotului amplifică vulnerabilitățile mentale în perioadele critice de dezvoltare.
Poluarea fonică inegală afectează în mod disproporționat comunitățile vulnerabile, generând inechitate de mediu care influențează nu doar sănătatea, ci și performanțele școlare și oportunitățile viitoare. Tinerii din cartiere zgomotoase se confruntă cu stresuri multiple - poluarea aerului adesea însoțește zgomotul traficului, creând o dublă amenințare pentru bunăstarea lor mentală.
Cercetarea arată că zgomotul afectează sănătatea mentală independent de alți factori, stabilindu-l ca un stresor de mediu distinct care necesită intervenție țintită. Această descoperire transformă modul în care înțelegem determinanții sănătății mentale în mediul urban.
Spațiile verzi urbane reduc semnificativ problemele de sănătate mentală: persoanele care trăiesc aproape de natură prezintă cu 60% mai puține probleme mentale. Creșterea într-un mediu cu spații verzi reduce semnificativ riscul de boli mentale la vârsta adultă, ceea ce arată că integrarea naturii în proiectarea urbană nu este un lux, ci o infrastructură esențială pentru sănătatea mentală.
Spațiile verzi protejează sănătatea mentală prin crearea de bariere acustice, reducerea stresului și încurajarea activității fizice. Orașele care implementează regula 3-30-300 - trei copaci vizibili din locuință, 30% acoperire cu copaci și parcuri la maximum 300 de metri - prezintă îmbunătățiri măsurabile ale sănătății mentale.
Combaterea zgomotului traficului necesită reforme cuprinzătoare în planificarea urbană. Amplasarea dormitoarelor pe părțile mai liniștite ale clădirilor, implementarea limitelor de viteză mai scăzute și utilizarea obligativă a anvelopelor mai silențioase reprezintă intervenții imediate. Vehiculele electrice pot reduce poluarea fonică, deși siguranța trebuie evaluată atent. Proiectele mici de înverzire sporesc biodiversitatea și reduc zgomotul, iar amplasarea strategică a copacilor, pereților verzi și parcurilor de dimensiuni mici creează bariere acustice și aduce multiple beneficii pentru sănătatea mentală.
Pe măsură ce urbanizarea crește, protejarea sănătății mentale a tinerilor necesită tratarea zgomotului la fel de serios ca poluarea aerului. Cercetarea Universității Oulu oferă dovezi clare că zgomotul traficului nu este doar un disconfort - este o criză de sănătate publică care necesită acțiune urgentă pentru a proteja mințile aflate în dezvoltare de acest stresor invizibil și omniprezent.
