Șoferii, monitorizați prin mii de camere: Sistemul E-Sigur, "ochiul" care va urmări traficul în toată România

România digitalizează complet monitorizarea traficului. Sistemul E-SIGUR va deveni operațional la scară națională, iar imaginile din toate camerele video: primării, poliție locală, sisteme urbane și radare vor fi integrate într-o singură platformă.

România adoptă modelul țărilor care folosesc controlul digital al traficului (precum UK și Olanda), făcând trecerea către un sistem mult mai eficient și automatizat. Datele colectate se combină cu camerele deja montate pe drumuri și cu cele din mașinile Poliției, creând o rețea care poate identifica automat abaterile din trafic: viteză excesivă, treceri pe roșu, condus agresiv și alte comportamente periculoase.

Obiectivul sistemului este reducerea accidentelor și creșterea siguranței rutiere prin monitorizare continuă și reacție rapidă la incidente. Totul depinde însă și de cum se vor mișca cei de la Ministerul Transporturilor, care trebuie să mai monteze camere video pe drumurile din România. Poliția Română are deja în jur de 700 de camere, prin care monitorizează traficul în toată țara.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Afacerilor Interne organizează, joi, dezbaterea publică pe tema proiectului de Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative privind circulația pe drumurile publice și stabilirea unor măsuri de finanțare a activităților din domeniul siguranței rutiere.

Potrivit unei precizări a MAI, sistemul va permite sancționarea automată la nivelul standardelor UE, va reduce birocrația cu peste 80%, va crește disciplina rutieră și va salva vieți. ''Sistemul E-Sigur nu este blocat; se află în etapa firească de integrare și omogenizare tehnică. Implementarea unui sistem național nu se reduce la simpla existență a unor camere video. Așa cum monitorul nu este calculatorul, camera nu este sistemul E-Sigur'', a informat Ministerul de Interne, într-un material publicat pe site-ul propriu.

Sistemul cuprinde infrastructură națională de procesare video, algoritmi ANPR și module de analiză automată, fluxuri securizate de date, audit tehnic și metadate certificate, conectări cu bazele de date MAI, comunicare cu proprietarul și/sau contravenientul și o arhitectură unică pentru toate unitățile administrativ-teritoriale (UAT-uri), a explicat ministerul. Conform acestuia, autoritățile locale au instalat echipamente extrem de diverse, cu standarde, tehnologii și protocoale diferite.

Procesul de omogenizare, testare și certificare este în desfășurare, iar MAI poate valida conectarea doar după ce camerele îndeplinesc cerințe stricte privind: acuratețea datelor, securitatea cibernetică, auditarea tehnică, compatibilitatea cu hub-ul ministerului. Proiectul de OUG nu este ''o ajustare birocratică'', ci fundamentul care permite funcționarea completă a sistemului, iar cadrul legislativ actual permite doar un volum limitat de procesări automate, în fiecare situație fiind validate individual de polițist, a punctat MAI.

''În prezent, foarte multe operațiuni trebuie făcute manual, autoritățile locale trebuie să asigure capabilități și/sau servicii de imprimare masivă și comunicare a documentelor întocmite în legătură cu încălcarea normelor de circulație pe drumurile publice'', a indicat Ministerul de Interne. Prin aceste măsuri, a completat MAI, pentru prima dată în România sancționarea automată devine posibilă la scară largă.

Conform sursei citate, proiectul de OUG privind sistemul permite procesarea automată a abaterilor într-un volum masiv, digitalizează complet interacțiunea dintre polițist, proprietar și contravenient, elimină dublarea absurdă a corespondenței, definește cadrul probatoriului digital, în contextul în care comunicarea procesului verbal este o etapă esențială pentru valabilitatea acestuia și exercitarea dreptului de apărare.

''Ceea ce întărește decisiv proiectul E-Sigur este al doilea flux - Agent constatator - Proprietar și, ulterior, - Contravenient, care până acum era fragmentat și puternic birocratizat. Prin noile prevederi, acest flux devine digital, unitar și puternic automatizat: proprietarul este identificat direct în bazele de date, comunicările se realizează electronic, iar procesul-verbal este generat și semnat digital'', se mai arată în articol.

E-Sigur consolidează și operaționalizează relația juridică dintre constatarea tehnică și sancțiunea aplicată persoanei responsabile, făcând posibil un volum mare de procesări, rapiditate procedurală și un grad ridicat de acuratețe probatorie. ''În concluzie, nu se amână nimic, ci MAI implementează, etapizat și responsabil, în limita fondurilor disponibile, cel mai modern sistem rutier din România'', a mai transmis sursa citată.

Prin Ordinul ministrului nr. 99 din 25 iunie 2025, publicat deja în Monitorul Oficial, MAI a consolidat cadrul legal care permite utilizarea imaginilor provenite din sistemele video ale autorităților locale și administratorilor de drumuri pentru constatarea și sancționarea automată a contravențiilor rutiere. Acest pas reprezintă o etapă esențială în procesul de modernizare a instrumentelor prin care statul asigură respectarea regulilor de circulație și protejarea vieții cetățenilor.

În baza acestui cadru normativ, Inspectoratul General al Poliției Române desfășoară, în prezent, procedurile necesare pentru încheierea protocoalelor de colaborare cu primăriile și administratorii de drumuri, astfel încât infrastructura locală de monitorizare să fie integrată într-un sistem național unitar, transparent și eficient.

Poliția Română acționează, în acest moment, printr-o abordare strategică, articulată pe trei direcții principale:

-Constatarea directă a abaterilor, realizată de polițiștii din teren;

-Monitorizarea automată a traficului, prin cele aproximativ 700 de camere mobile din sistemul e-SIGUR;

-Procesarea sesizărilor video primite de la cetățeni prin platformele dedicate.

Lansat la 1 ianuarie 2025, sistemul e-SIGUR este un proiect integrator de anvergură națională, care conectează infrastructura administrației publice locale, a CNAIR și a structurilor MAI, asigurând o abordare unitară și eficientă a monitorizării rutiere. În acest cadru funcționează Centrul de Monitorizare Automată a Traficului Rutier. Acesta are ca principal obiectiv detectarea, procesarea și sancționarea automată a abaterilor, în spiritul aplicării uniforme a legii.

Pornind de la nevoia de eficientizare și debirocratizare a procedurilor, MAI a propus, în cadrul dezbaterii publice „Siguranță în Trafic" din 14 octombrie 2025, adaptarea fluxurilor de lucru la un sistem complet digitalizat, capabil să proceseze rapid și automat un volum mare de date, cu o implicare minimă a resursei umane.

Totodată, ministerul a înaintat propunerea ca un procent din valoarea amenzilor achitate voluntar să fie direcționat către programe de educație rutieră și mentenanța infrastructurii de detecție, consolidând astfel componenta preventivă și sustenabilă a acestui demers.

Potrivit datelor Direcției Rutiere a IGPR, în primele nouă luni ale anului 2025 au fost înregistrate 9.000 de contravenții, 8.000 de infracțiuni la regimul rutier, iar 17.000 de conducători auto au fost depistați sub influența alcoolului. Aceste cifre confirmă necesitatea accelerării procesului de modernizare și automatizare a mecanismelor de control și sancționare.

Ministerul Afacerilor Interne reafirmă angajamentul ferm de a trata siguranța rutieră ca prioritate strategică națională, în strânsă corelare cu obiectivele europene privind reducerea numărului de accidente grave. Toate măsurile administrative, tehnice și operaționale necesare pentru funcționarea deplină a sistemelor automate de monitorizare sunt în derulare conform calendarului asumat, cu respectarea strictă a prevederilor legale și a principiilor de transparență și responsabilitate publică.