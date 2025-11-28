Theia, planeta misterioasă din care s-a născut Luna: dovezile care rescriu istoria Sistemului Solar
Postat la: 28.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Acum aproximativ 4,5 miliarde de ani, o lume de dimensiunea lui Marte a intrat în coliziune cu Pământul, dispersând resturi care au devenit Luna. Măsurători noi ale amprentelor chimice subtile din roci antice leagă acum această lume pierdută, cunoscută sub numele de Theia, de sistemul solar interior, unde s-a format Pământul.
O echipă de oameni de știință planetari a comparat mici diferențe în compoziția rocilor lunare, a celor de pe Pământ și a meteoriților pentru a identifica locul de origine al lui Theia. Rezultatele indică o naștere aproape de Soare, nu în sistemul solar exterior, schimbând ideile despre etapele creșterii planetelor.
Studiul a fost condus de Timo Hopp, om de știință planetar la Institutul Max Planck pentru Cercetarea Sistemului Solar și la Universitatea din Chicago. Cercetările lui Hopp se concentrează pe utilizarea amprentelor izotopice - diferențe în numărul de neutroni în cadrul aceluiași element - pentru a reconstrui istoricul tinerelor planete.
În tinerețea sistemului solar, multe corpuri mici se mișcau pe traiectorii aglomerate și se ciocneau ocazional unele de altele. Ipoteza impactului uriaș (GIH) este un model conform căruia o coliziune între lumi a aruncat resturi pe orbită în jurul Pământului, și această teorie este susținută de cercetări.
Chimiștii și geologii folosesc izotopii - versiuni ale unui element cu un număr diferit de neutroni - ca markeri naturali ai locului și modului în care s-au format rocile. „Compoziția unui corp arhivează întreaga sa istorie de formare", spune Thorsten Kleine, director la Institutul Max Planck pentru Cercetarea Sistemului Solar.
În sistemul solar timpuriu, izotopii diferiți ai aceluiași element nu erau distribuiți uniform în funcție de distanța față de Soare. Corpurile care s-au format aproape de Soare au acumulat un anumit amestec, în timp ce cele mai îndepărtate au acumulat altul; astfel, semnăturile izotopice poartă informații despre „adresa" lor de origine.
Lucrările de laborator efectuate cu mare precizie pe mostre Apollo arată că rocile lunare și cele terestre au raporturi izotopice aproape identice, chiar și la măsurători extrem de precise. Această corespondență apropiată ridică întrebări, deoarece o coliziune uriașă ar fi putut amesteca materiale diferite, așa cum arătau măsurătorile anterioare ale izotopilor de oxigen în mostrele lunare.
Pentru a stabili punctul de plecare al lui Theia, cercetătorii au măsurat izotopi de fier în 15 roci de pe Pământ și în șase mostre lunare aduse de astronauții Apollo. Instrumentele lor erau suficient de sensibile pentru a detecta diferențe mai mici decât poate observa analiza de rutină, astfel încât chiar și contrastul mic dintre corpuri ar ieși în evidență.
Interpretând datele, echipa a profitat de faptul că diferite elemente urmăresc etape diferite ale formării planetelor. Fierul și molibdenul tind să se scufunde în nucleele metalice, în timp ce zirconiul rămâne în mantale; compararea lor ajută la separarea creșterii timpurii de impacturile ulterioare.
Echipa a combinat, de asemenea, date anterioare despre crom, molibden și zirconiu în calcule de echilibru de masă care au explorat posibile amestecuri între Pământul timpuriu și Theia. Acele soluții indicau că ambele corpuri s-au format pe orbite relativ apropiate, Theia fiind mai aproape de Soare, conform studiului recent.
„Pământul și Theia erau probabil vecini", spune Hopp. Cel mai convingător scenariu este că majoritatea blocurilor de construcție ale Pământului și Theia au avut originea în Sistemul Solar interior. În modelele lor, meteoriții au servit ca ghiduri. Fiecare planetesimal, un corp mic din sistemul solar timpuriu care a contribuit la formarea planetelor, a lăsat în urmă fragmente cu un tipar izotopic.
Studiile anterioare arătaseră că meteoriții se împart în două mari familii izotopice, care reflectă materialul din sistemul solar interior și exterior. Această imagine de ansamblu a ajutat noile rezultate să plaseze Theia în grupul interior. Această separare între meteoriții interni și cei externi a apărut deoarece Jupiter a acționat ca o barieră, împiedicând amestecul materialului pentru perioade lungi.
Ulterior, unele corpuri exterioare au fost împrăștiate spre interior, aducând roci bogate în apă în regiunea unde se asamblau planetele terestre. Un aspect surprinzător este că Theia modelată nu putea fi construită din nicio clasă de meteoriți cunoscută, chiar dacă Pământul poate fi descris astfel. Această discrepanță sugerează că Theia a inclus material mai aproape de Soare decât orice meteorit care a ajuns până acum pe Pământ.
Plasarea lui Theia lângă Pământ schimbă modul în care oamenii de știință își imaginează etapele finale ale creșterii planetelor stâncoase. Lumile aflate pe orbite similare ar fi putut face schimb de materiale mai ușor, estompând granițele între ce aparținea unei planete și ce provenea de la vecinii săi. În același timp, studiul sugerează că elementele din mantaua Pământului au ajuns pe corpuri precum Theia, în loc să fie acumulate doar în timpul creșterii rapide a planetei.
Mantaua este stratul de rocă fierbinte dintre crustă și nucleu, iar impacturile pot adăuga fier și molibden în aceasta. Abordări similare pot fi aplicate pentru Marte, Mercur și asteroizi, folosind măsurători izotopice și modele computerizate pentru a reconstrui coliziuni invizibile astăzi. Fiecare restricție suplimentară aduce cercetătorii mai aproape de povestea despre cum un disc haotic de praf s-a transformat în setul ordonat de planete pe care îl vedem astăzi.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Proprietarii concursului Miss Univers sunt suspectaţi de fraudă şi trafic cu arme: Tăvălugul a pornit de la un chirurg
Un scandal incredibil are loc pe plan mondial! Concursul de frumusete Miss Univers se confrunta cu noi probleme, dupa ce ...
-
O amenințare globală ar putea depăși pandemia COVID-19
Institutul Pasteur din Franța a lansat, joi, un avertisment, in privința riscului pe care virusul gripei aviare l-ar put ...
-
Efectele ascunse ale zgomotului urban: Ce riscuri reprezintă traficul intens pentru sănătatea mentală a tinerilor
Cercetari realizate de Universitatea Oulu au scos la iveala o amenințare insidioasa pentru sanatatea mentala a tinerilor ...
-
Ce sunt mai exact și cum funcționează criptomonedele și stabilomonedele. Care e diferenta intre conturi digitale, bani virtuali, sau CBDC
Criptomonedele au introdus o noua modalitate de a gandi despre bani și tranzacțiile financiare. Unii cred ca ar putea in ...
-
Canonizarea lui Arsenie Boca la Mănăstirea Prislop. Sărbătoare mare cu zeci de preoți și mii de credincioși
Credincioși din toate colțurile țarii participa la slujba de canonizare a parintelui Arsenie Boca, intr-o zi cu adevarat ...
-
Voiculeț către Fritz: "Cum îți permiți tu neamț venit pe pământul nostru unde s-a murit pentru Țară să pui mâna pe sufletul Crăciunului românesc?
"Dominic Samuel Fritz - USR, cum iți permiți tu, neamț venit pe pamantul nostru unde s-a murit pentru Țara in care tu ai ...
-
Bolojan și-a luat-o de la Olguța: Craiova a câştigat locul 1 în competiţia Târgurilor de Crăciun din Europa. Premierul a vrut să-i taie fondurile!
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguta Vasilescu, anunta, joi seara, ca Targul de Craciun din oras s-a clasat pe prim ...
-
Capii Hidroelectrica au dat curent gratis la peste 20 de firme privilegiate! Bogdan Ivan a trimis Corpul de Control
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunta ca a trimis Corpul de Control al ministerului la Hidroelectrica. Ivan promite ca ...
-
De ce este important să detectezi la timp scurgerile de freon ale sistemelor de răcire?
Sistemele de racire care sufera pierderi de freon devin rapid consumatoare de energie și implicit, generatoare de costur ...
-
Șoferii, monitorizați prin mii de camere: Sistemul E-Sigur, "ochiul" care va urmări traficul în toată România
Romania digitalizeaza complet monitorizarea traficului. Sistemul E-SIGUR va deveni operațional la scara naționala, iar i ...
-
Banii dați de "pro-europeni" lui Zelensky ajung direct în Rusia
Jurnalista ucraineana Diana Panchenko arunca o bomba uriașa in schema de corupție din Ucraina. Ea citeaza rechizitoriul ...
-
Ăsta este ministrul Apărării din România. Mai prost de atât nici că se poate: Ionuț Moșteanu!
Ministrul Ionuț Moșteanu a ocupat, in 2015 - 2016, funcția de consilier de ministru in Ministerul Transporturilor, și de ...
-
Tucker Carlson are o poveste șocantă despre cum a fost atacat de demoni noaptea în somn
Fostul editorialist de la Fox News, Tucker Carlson, a revenit cu o noua declarație șocanta. Într-un interviu acord ...
-
Suma uriașă pe care România ar putea să o piardă din cererea 3 de plată din PNRR, peste așteptări
Suma uriașa pe care Romania ar putea sa o piarda din cererea 3 de plata din PNRR, peste așteptarile de pana acum: circa ...
-
Propagandistul Vladimir Soloviov, la un pas să fie otrăvit de serviciile speciale ucrainene. Speculațiile din presa rusă
Propagandistul rus Vladimir Soloviov ar fi fost victima unei tentative de asasinat, fiind otravit cu pizza. Potrivit FSB ...
-
Războiul din Ucraina pare să fi divizat staff-ul de la Casa Albă - Explicațiile lui Marco Rubio
Secretarul de Stat american Marco Rubio respinge faptul ca administratia lui Donald Trump este impartita in "doua tabere ...
-
S-a descoperit un test de sânge care poate stabili riscul de deces în următorii ani
Oamenii de știința susțin ca au descoperit un test de sange care poate stabili riscul de deces in urmatorii cinci ani. E ...
-
De ce răspunsul de vindecare al corpului arată ca o boală. Substanțele chimice declanșează semnalele care ne îmbolnăvesc
Ce-ar fi daca premisa fundamentala a medicinei moderne este incompleta? Ce-ar fi daca nu ești in primul rand „infe ...
-
Diana Poput la Galeria AnnArt: "Mă interesează zona abstractă în care punctele nu formează o figură recognoscibilă ci un câmp de potențial - o matrice deschisă percepției
Cu ocazia expoziției personale „Thin Air of a Punctured Light" organizate de Galeria AnnArt pentru Diana Poput, cu ...
-
Femeia care acuză că a fost urmărită și amenințată de Marian Vanghelie e iubita fiului lui Liviu Dragnea
Ies la iveala detalii picante legate de scandalul in care a fost implicat Marian Vanghelie. Fostul primar al Sectorului ...
-
Amenințările lui Trump, ignorate - China încercă din nou să preia un punct strategic pentru SUA
Mai multe companii chineze sunt interesate sa liciteze pentru un contract de construire a doua noi porturi pe Canalul Pa ...
-
Medicii din Timișoara dau informații terifiante despre fata înjunghiată de mamă: Cum a procedat femeia
Medicii din Timișoara dau primele informații despre fata care a fost injunghiata de mama. Micuța de 10 ani a fost operat ...
-
Doru Octavian Dumitru, primul mesaj după ce a fost operat: "Iertat să fiu de cei pe care poate i-am dezamăgit ori i-am nedreptățit"
Doru Octavian Dumitru a postat primul mesaj dupa ce in urma cu o luna a suferit un AVC. Comediantul a ajuns atunci la Sp ...
-
ANAF verifică românii care fac bani pe OnlyFans - Sute de persoane au făcut zeci de milioane pe platforme pentru adulți
ANAF a identificat peste 100 de utilizatori din Romania a doua platforme cu conținut pentru adulți, intre care și OnlyFa ...
-
Green Woman 2025: Performanță, responsabilitate și rezultate care pot fi demonstrate
Gala „Green Woman", desfașurata pe 25 noiembrie 2025 la Universitatea Ecologica din București, a pus in lumina fem ...
-
Descoperirea surprinzătoare după golirea lacului Vidraru. O relicvă a ieșit la lumină VIDEO
Golirea controlata a lacului Vidraru a scos la iveala epava unui mic vapor turistic disparut acum 25 de ani, o descoperi ...
-
JP Morgan anunță un exces de petrol care are potențialul să prăbușească prețurile. Și, implicit, piețele
JPMorgan vede un surplus global de petrol care, in cazul in care țarile OPEC+ nu reduc producția, ar putea impinge prețu ...
-
O primărie de sector a mărit impozitele de cinci ori, pentru proprietarii unor clădiri degradate. Cum este motivată această decizie
Consilierii locali ai Sectorului 1 au aprobat, marți, impozite majorate cu 100 - 500% pentru proprietarii a 15 cladiri a ...
-
Care este starea rănite în explozia devastatoare de la Buftea. Anunțul făcut de Ministerul Sănătății
Cinci persoane au avut de suferit dupa explozia devastatoare care a avut loc marți seara, 25 noiembrie, intr-un apartame ...
-
Vaticanul a publicat o nouă notă doctrinară pe tema monogamiei
Vaticanul a publicat marti o noua nota doctrinara a Departamentului pentru doctrina credintei, aprobata de papa Leon al ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu