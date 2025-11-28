Bolojan și-a luat-o de la Olguța: Craiova a câştigat locul 1 în competiţia Târgurilor de Crăciun din Europa. Premierul a vrut să-i taie fondurile!
Postat la: 27.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, anunţă, joi seară, că Târgul de Crăciun din oraş s-a clasat pe primul loc în preferinţele celor care au votat pe site-ul European Best Destinations. Craiova a obţinut peste 140.000 dintre cele 803.258. Organizatorii competiţiei Best Christmas Markets in Europe 2026 anunţă că au votat persoane din aproape 180 de ţări.
"Craiova a câştigat locul 1 în competiţia Târgurilor de Crăciun din Europa! Am primit 142.687 de voturi din toată lumea, cu un avans de peste 56.000 de voturi faţă de locul II", a scris, joi seară, pe Facebok, primarul minicipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu. Potrivit acesteia, din totalul de voturi, peste 55 la sută au provenit din afara României, în principal din SUA, Marea Britanie, Franţa, Belgia, Germania şi Spania.
"În fiecare dintre aceste ţări, Craiova se clasează fie pe locul I, fie în top 3. Mulţumim tuturor vizitatorilor şi mai ales celor care ne-au votat!", a mai transmis primarul din Craiova. Victoria obținută de târgul de crăciun craiovean este și o palmă dată de primărița Lia Olguţa Vasilescu premierului Ilie Bolojan. Aceasta i-a demonstrat că nu degeaba s-a enervat atunci când a auzit că a intrat Ordonanţa 52 în Guvern şi că se interzic târgurile de Crăciun.
"În momentul când am auzit că a intrat Ordonanţa 52 în guvern şi că se interzic târgurile de Crăciun, nu vreţi să ştiţi ce crize au fost, s-a oprit şedinţa de guvern. Bolojan înţeleg că a spus: Ne omoară Olguţa pe toţi, hai să vedem ce facem cu Târgul de Crăciun", a declarat joi, 30 octombrie, primarul Craiovei. "Aşa s-a dat drumul, ca să putem să facem Târgul de Crăciun. De ce? Pentru că este un eveniment care aduce Craiovei peste 10 milioane de euro în fiecare an. Numai din turism", a mai spus Olguţa Vasilescu, care era atunci la reuniunea PSD Mehedinţi. Potrivit organizatorilor competiţiei Best Christmas Markets in Europe 2026, au votat 803.258 persane din 179 de ţări.
"Craiova tocmai a realizat ceva remarcabil: călătorii din întreaga lume au votat-o drept cel mai bun târg de Crăciun din Europa, plasând acest oraş românesc înaintea unor oraşe emblematice precum Strasbourg, Viena şi Dresda. Este o ascensiune extraordinară pentru o destinaţie care găzduieşte acum cel mai mare eveniment de Crăciun din Europa ca suprafaţă - peste 280.000 de metri pătraţi transformaţi într-o lume luminoasă şi festivă", arată organizatorii pe site-ul oficial.
Potrivit acestora, anul acesta, oraşul aduce la viaţă Spărgătorul de nuci cu ornamente gigantice, dulciuri supradimensionate, sculpturi din jucării şi milioane de lumini strălucitoare care transformă centrul într-o scenă în aer liber orbitoare. Pe locul doi s-a clasat Târgul de Crăciun din Zurich, pe trei cel din Riga, iar top cinci este completat de Lisabona şi Debrecen. Târgul de Crăciun din Viena s-a clasat pe locul 8 în urma voturilor exprimate pe site-ul European Best Destinations, iar locul 10 este ocupat de târgul de profil din Paris.
