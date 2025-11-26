Doru Octavian Dumitru, primul mesaj după ce a fost operat: "Iertat să fiu de cei pe care poate i-am dezamăgit ori i-am nedreptățit"

Doru Octavian Dumitru a postat primul mesaj după ce în urmă cu o lună a suferit un AVC. Comediantul a ajuns atunci la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, chiar înainte de a urca pe scenă, iar medicii l-au supus unei proceduri de trombectomie. Artistul care a trecut prin momente dificile le-a mulțumit tuturor pentru îngrijirile primite. De asemenea, și-a cerut iertare celor pe care i-a dezamăgit sau cărora le-a făcut o nedreptate.

„Îți mulțumesc Dumnezeul meu pentru toate darurile vieții, dar mai ales pentru răbdarea ta cu noi. Mulțumesc pentru toți oamenii prezenți în viața mea, pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru toți fanii mei. Iertat să fiu de cei pe care poate i-am dezamăgit ori i-am nedreptățit. Mulțumesc Dumnezeul meu pentru că am fost binecuvântat de tine, deschizându-mi calea să dăruiesc râsete. Pentru îngăduința ta ca eu să îndrăznesc să cred că prin munca mea pot să aduc oamenilor bucurie, veselie și uitare de griji", a scris celebrul comediant pe Facebook.

Doru Octavian Dumitru avut un mesaj și pentru persoanele bolnave sau care se simt singure, dorindu-le să găsească alinarea în iubire. „Să fiți ocrotiți și sănătoși oamenilor dragi, alături de toți cei importanți sufletelor voastre. Iubirea adevărată să vă fie scut și călăuză în toate câte le împliniți. Mângâierea gândului meu către toți cei care sunt singuri, bolnavi, care se simt ai nimănui, pentru toți cei care acum sunt încercați de viață. #DoruOctavianDumitru", a mai scris artistul.