După ce incompetentul Miruță de la Economie a pierdut bani din PNRR, acum Miruță de la Apărare va da de gard și cu Proiectul SAFE al UE

Nu că Ionuț Moșteanu ar fi fost vreo "lumină" - dimpotrivă era o marionetă a sitemului neo-marxist, dar cu incompetentul Radu Miruță la Apărare riscăm nu numai sa pierdem PNRR, ca in cazul Economiei, ci și să luăm o mare țeapă cu programul SAFE.

Demisia lui Moșteanu apare într-un moment extrem de sensibil pentru securitatea europeană. România - stat NATO cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina - rămâne fără șef civil al Apărării exact înainte de termenul-limită pentru depunerea planului național în cadrul programului european SAFE, care finanțează achizițiile de armament. Presa internațională leagă plecarea lui Moșteanu nu doar de scandalul CV-ului, ci și de poziția-cheie a României în arhitectura de securitate a UE și NATO în fața Rusiei.

Ministrul român al apărării, Ionuţ Moşteanu, a demisionat vineri după ce a recunoscut că a minţit în CV-ul său cu privire la studiile sale, spunând că nu doreşte ca „greşelile" sale personale să distragă atenţia de la activitatea vitală de a menţine ţara în siguranţă faţă de Rusia.

„România şi Europa sunt atacate de Rusia", a scris Moşteanu pe contul său de Facebook, anunţându-şi demisia. „Securitatea noastră naţională trebuie protejată cu orice preţ. Nu doresc ca discuţiile despre studiile mele şi greşelile pe care le-am făcut cu ani în urmă să distragă atenţia celor care conduc ţara în prezent de la misiunea lor dificilă", îl citează Reuters pe Moşteanu.

Prim-ministrul liberal Ilie Bolojan i-a mulţumit lui Moşteanu pentru cele cinci luni petrecute în funcţie şi a declarat că ministrul economiei, Radu Miruţă, va îndeplini funcţia de ministru interimar al apărării. Partidul Uniunea Salvaţi România, din care fac parte atât Moşteanu, cât şi Miruţă şi care face parte din coaliţia de guvernare, va numi un nou ministru al apărării. Dar până atunci, habarnistul Miruța va sustine partea României în planul SAFE.

Demisia lui Moşteanu, remarcă Politico, la doar câteva luni de la preluarea funcţiei, vine după demiterea lui Dovilė Šakalienė din funcţia de ministru al apărării al Lituaniei, în urma unei dispute privind bugetul de apărare al ţării baltice și de participarea la SAFE.

Bucureştiul se află, de asemenea, la 48 de ore de termenul limită pentru ca ţările UE să prezinte Comisiei Europene un plan privind modul în care vor cheltui banii din programul SAFE al UE, care prevede împrumuturi pentru achiziţionarea de arme. România urmează să fie al doilea beneficiar al schemei, urmând să primească 16,6 miliarde de euro.

Miruță, care conform CV-ului a devenit inginer inainte de a absolvi facultatea mai are o performanta: a facut doua facultati simultan, aflate la distanta de peste 330 de km, la Tg Jiu si la Bucuresti, fiind din punctul asta de vedere mai "putred" ca Moșteanu.

Dar cel mai grav este modul în care Miruța, până acum, a pus în pericol fondurile din PNRR in valoare de mai multe sute de milioane de euro, bani care n-au mai ajuns în România. Daca un asemenea incompetent este pus acum sa gireze participarea României pe planul SAFE atunci e aproape sigur ca vom pierde mulți bani și din aceasta investitie a UE in zona de conflict.