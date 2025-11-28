Proprietarii concursului Miss Univers sunt suspectaţi de fraudă şi trafic cu arme: Tăvălugul a pornit de la un chirurg

Un scandal incredibil are loc pe plan mondial! Concursul de frumuseţe Miss Univers se confruntă cu noi probleme, după ce coproprietarul său mexican a fost acuzat de trafic cu droguri şi cu arme. Nici coproprietara sa thailandeză nu scapă de problemele cu legea, fiind vizată de un mandat de arestare pentru fraudă, informează AFP.

Concursul Miss Univers 2025 s-a încheiat săptămâna trecută în Thailanda cu victoria reprezentantei Mexicului, Fatima Bosch, marcând astfel o revanşă pentru o concurentă care a fost criticată în public de un prezentator al competiţiei, scrie Agerpres. Un tribunal thailandez a emis un mandat de arestare marţi pe numele coproprietarei concursului, femeia de afaceri Anne Jakapong Jakrajutatip, pentru o presupusă fraudă în valoare de 930.000 de dolari, a aflat miercuri AFP.

Un chirurg estetician a acuzat-o pe doamna Jakapong de fraudă şi de ascundere de informaţii atunci când l-a convins să investească în grupul său JKN Global, care este coproprietar al concursului. Parchetul federal din Mexic a anunţat tot miercuri că celălalt coproprietar al concursului Miss Univers, omul de afaceri mexican Raul Rocha Cantu, face obiectul unei anchete pentru trafic cu arme, cu droguri şi cu carburant.

"Informaţii cheie sunt pe cale să fie conectate pentru a-i permite Ministerului Public federal să continue şi să aprofundeze această anchetă", a transmis Parchetul mexican într-un comunicat. El a precizat că mandate de arestare au fost emise pe numele a 13 suspecţi, fără să îi identifice însă în mod public.

Presa mexicană afirmă că Raul Rocha Cantu face parte dintre persoanele căutate de Poliţie şi a semnalat legături prezumtive între acest om de afaceri şi tatăl noii Miss Univers.Bernando Bosh, un director cu rang înalt în cadrul companiei petroliere publice Pemex, a negat însă orice legătură cu Raul Rocha Cantu. Ediţia din 2025 a acestui concurs de frumuseţe a fost plină de răsturnări de situaţie, care au inclus căderi ale unor candidate pe podiumul de defilare şi mai multe polemici, inclusiv o acuzaţie de alegere trucată a câştigătoarelor, respinsă însă de organizatori.

La începutul lunii noiembrie, în timpul unei şedinţe de pregătire filmată - devenită apoi virală pe internet -, prezentatorul concursului Miss Univers, Nawat Itsaragrisil, i-a spus Fatimei Bosch că este "o idioată". Prezentatorul îi reproşa faptul că nu a publicat pe reţelele de socializare un videoclip promoţional despre Thailanda, ţara organizatoare a concursului. Furioasă, concurenta mexicană, în vârstă de 25 de ani, a părăsit sala de şedinţă, urmată de unele dintre colegele sale. Acel incident a determinat opinia publică din Mexic să reacţioneze, iar preşedinta ţării, Claudia Sheinbaum, a salutat reacţia Fatimei Bosch.

Marţi, regina concursului de frumuseţe a declarat că a primit "insulte, atacuri verbale şi chiar ameninţări cu moartea" din cauza presupuselor legături dintre tatăl ei şi organizatorii concursului. Competiţia Miss Univers a fost în trecut deţinută de preşedintele american Donald Trump. Grupul JKN Global al doamnei Jakapong a cumpărat concursul de frumuseţe cu 20 de milioane de dolari în 2022, înainte să cedeze jumătate din acesta către grupul Legacy Holdings USA, deţinut de Raul Rocha Cantu, pentru 16 milioane de dolari.