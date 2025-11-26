Medicii din Timișoara dau informații terifiante despre fata înjunghiată de mamă: Cum a procedat femeia

Medicii din Timișoara dau primele informații despre fata care a fost înjunghiată de mamă. Micuța de 10 ani a fost operată de medicii de la Spitalul de Copii "Louis Ţurcanu" din Timişoara, iar acum este foarte speriată. Medicii afirmă că niciuna dintre plăgile înjunghiate nu i-a pus viaţa în pericol.

Imediat după ce a fost dusă la Spitalul de Copii din Timişoara, fata de 10 ani care a fost înjunghiată de mama ei a fost operată. Medicii i-au suturat cele patru răni provocate cu un cuţit, ei precizând că niciuna dintre plăgile înjunghiate nu i-a pus viaţa în pericol.

"Prezenta patru plăgi înjunghiate, la nivel cervical una, două la nivel supraclavicular, una subclavicular. S-au efectuat investigaţii. A fost operată pentru suturarea plăgilor. Nu au fost afectate vase majore. În momentul de faţă pacienta este sub supraveghere, în stare stabilă şi cooperantă", a precizat dr. Iulia Bagiu, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii "Louis Ţurcanu" din Timişoara.

Marţi seară, în timp ce dormea, fata a fost înjunghiată de mama ei, o femeie cu probleme psihice. Aceasta aflase că soţul ei vrea să o interneze într-o clinică de psihiatrie. Din răzbunare, ea şi-a atacat fiica de 10 ani care în acel moment dormea. Tatăl fetei a ajuns acasă chiar în acel moment şi a sunat imediat la numărul de urgenţă 112 pentru a alerta autorităţile. Un echipaj medical a preluat-o pe fată şi a dus-o de urgenţă la Spitalul de Copii Timişoara, iar un echipaj de Poliţie a ridicat-o pe femeie pentru audieri. Aceasta va fi supusă unei expertize de specialitate.