Mucosul lui Vicol: "Eu port geci de 5.000 de euro, voi nu. Trimiteți-vă părinții la munca, de ce nu faceți și voi asta?"
Postat la: 01.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Luca Vicol, fiul Laurei Vicol, a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale după o serie de declarații făcute TikTok. Un clip în care acesta răspunde unor acuzații apărute despre el într-un articol de presă s-a viralizat recent. În clip, tânărul susține, cu aroganță, că poate spune ce vrea pentru că are bani pentru că familia sa, implicată în dosarul Nordis, a muncit.
„Zilele astea s-a scris un nou articol despre mine. Spoiler, o sa mai iasă încă unul în curând, De ce s-a scris acest articol? Păi, tam tam-ul despre părinții mei, numele meu de familie. O să vă dați voi cu părerea iar: Luca iar de îmbraci în geci de 5000 de euro, iar faci așa asa. Păi bă fraților, familia mea a muncit. Trimiteți-vă părinții la munca, de ce nu faceți și voi asta?", spune Luca Vicol. Acesta își persiflează criticii apoi spunându-le că, până una alta, el stă la Monaco și are bani, iar ei nu.
„Revenind la articol nici nu știu ce să vă zic. Eu vorbesc cu voi, voi mă înjurați, eu fac mișto de voi. La finalul zilei, eu stau la Monaco, voi nu, eu port geci de 5000 de euro, voi nu. Da, știți cum e: până la urmă, dacă faptul că mă înjurați vă face să vă simțiți mai bine, eu mă bucur; mi-am făcut datoria de content creator, sau cum se numește asta. Că doar nu stau ca influencerii ăștia ai voștri favoriți să zic: „Ah, Palestina, ah, vai; haideți să susținem LGBT-ul!" Pot să zic ce vreau tocmai pentru că am bani; de-aia să-mi dau cu părerea și să zic lucrurile exact cum le văd eu", spune fiul Laurei Vicol.
Soțul Laurei Vicol, omul de afaceri Vladimir Ciorbă, și mai mulți administratori ai grupului de firme Nordis sunt urmăriți penal într-un dosar cu un prejudiciu estimat la 75 de milioane de euro. În luna februarie, 11 persoane, printre care și Laura Vicol, au fost reținute pentru constituirea unui grup infracțional organizat. În 2024, Laura Vicol a demisionat din PSD. Un an mai târziu, fosta președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, a devenit membră în Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR), partid condus de Cristian Popescu Piedone.
Mai recent, în iulie 2025, fosta deputată Laura Vicol a revenit în atenția publică postând, pe Internet, un mesaj în care susținea că arestarea sa preventivă a fost provocată de faptul că a încercat să spună care este „adevărul despre Nordis". Vicol a postat pe rețeaua de socializare un videoclip filmat în fața Hotelului Nordis din Mamaia în care spune că apartamentele Nordis există și că va dezvălui mai târziu de ce o parte dintre ele nu au fost finalizate.
După ce s-a aflat că Laura Vicol a intrat în PNRR, Cristian Popescu Piedone a promis că în partidul său vor continua să vină "politicieni de calibru". Piedone a spus că preferă să le dezvăluie treptat identitatea. Pe 7 octombrie 2024, Recorder a publicat o investigație intitulată „Schema Nordis: Mașinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar".
Jurnaliștii au arătat că, deși în firma controlată de afaceristul Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, au intrat milioane de euro, majoritatea investițiilor promise nu au fost realizate. Iar în singura clădire ridicată, un hotel din Mamaia, existau „indicii solide" că apartamentele au fost vândute de mai multe ori, către mai multe persoane.
Pe 10 octombrie, Laura Vicol a demisionat din PSD, la trei zile după ce și-a dat demisia și de la șefia comisiei juridice a Camerei Deputaților. Pe 18 noiembrie, G4Media a arătat cum candidatul la prezidențiale Marcel Ciolacu și alți lideri PSD, printre care Sorin Grindeanu și Alfred Simonis, au zburat cu un avion privat închiriat de la același grup Nordis, împreună cu soții Vicol-Ciorbă.
Pe 3 februarie, DIICOT a descins la 70 de adrese în dosarul Nordis, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani. La finalul audierilor, procurorii au reținut 11 persoane, printre care și Vladimir Ciorbă și Laura Vicol.
Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă au fost apoi arestaţi preventiv în 5 februarie, în urma unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti. Au stat în arest preventiv până pe 14 februarie, fiind eliberați de Instanța Supremă, care le-a admis contestațiile.
Judecătoarea de la Curtea de Apel București a motivat decizia de arestare preventivă a soților Vicol-Ciorbă în dosarul Nordis prin faptul că Vicol a avut acces la date confidențiale din anchetă și putea compromite investigația. De asemenea, Vicol a ascuns de anchetatori telefonul pe care îl folosea în mod curent, ea venind la sediul DIICOT cu un alt mobil. În octombrie, Procurorii DIICOT au extins ancheta în dosarul Nordis după ce au fost înregistrate 300 de plângeri noi.
Extinderea urmăririi penale vizează administratorii Nordis și societățile Nordis Management și Nordis Mamaia, acuzați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul estimat pentru noile acte materiale se ridică la 35,8 milioane de euro, potrivit surselor judiciare citate de G4Media.
Până în prezent, în dosar au fost înregistrate aproximativ 700 de plângeri penale, implicând 850 de persoane care au calitatea de victime, iar valoarea totală a prejudiciului calculat de procurori ajunge la 75 de milioane de euro. Conform anchetatorilor, sumele sunt legate de imobile despre care dezvoltatorul ar fi promis vânzarea, dar care nu au fost nici construite, nici livrate.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
A construit o toaletă din aur masiv și a botezat-o America: Va fi un adevărat magnet pentru bogații care nu agreează SUA
O toaleta din aur creata de artistul italian Maurizio Cattelan va fi scoasa la licitatie in noiembrie, la New York, a an ...
-
Damian Drăghici se încăpățânează să mai creadă în emoții reale și să sfideze Inteligența Artificială și răceala transumanismului fără de suflet!
Intr-o lume in care omul de desprinde și se desparte defintiv de creatie - atat din cer, cat si de pe pamant - in care e ...
-
Ar putea fi Armaghedonul Ucrainean - cea mai dură bătălie a întregului război: Au fost trimise trupele de asalt, iar rușii sunt câtă frunză, câtă iarbă
Una dintre cele mai aprige batalii din razboiul de trei ani din Ucraina se da in Pokrovsk, un important nod feroviar car ...
-
Se pune la cale ceva intens: Întâlnire ultra-secretă la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
Ministerul Afacerilor Externe al Spaniei va gazdui marți, 4 noiembrie, la Madrid, o reuniune „secreta, cu ușile in ...
-
Ce stiu ei si nu stim noi? Oficialii administrației Trump se baricadează: Tot mai mulți se mută în reşedinţe militare din zona Washingtonului
Mai multi oficiali ai administratiei Trump, intre care seful Pentagonului, Pete Hegseth, secretarul de stat Marco Rubio ...
-
Soarele de sub Pământ: Cel mai mare proiect științific din lume intră într-o fază finală
O mașina colosala ingropata in sudul Franței ar putea dezlanțui in curand energia stelelor. Susținut de 35 de țari și de ...
-
Se distruge bariera naturală a lumii: Efectele vor fi atât de grave încât sunt și greu de cuantificat
Cresterea temperaturilor oceanice ar putea provoca pierderea stabilitatii pe termen lung a aproximativ 60% dintre princi ...
-
De la Ilie "Nenorocire" pentru toți românii: Facturile cresc de la 1 noiembrie si vor băga populatia intr-o saracie crunta!
Începand de sambata, 1 noiembrie 2025, taxa pentru cogenerarea de inalta eficienta va crește cu 62%, de la 0,0084 ...
-
Octogenară ucisă de un cocktail letal din vin, săpun și medicamente de femeia care avea cea mai mare încredere. Miza - un apartament în Ilfov
Un caz cutremurator a ieșit la iveala in localitatea Pantelimon, județul Ilfov, unde o femeie de 83 de ani ar fi fost uc ...
-
Partea întunecată a guvernării lui Zelenski: Lideri din opoziție și activiști vorbesc despre justiția folosită ca armă politică
Parlamentari din opoziție și activiști ai societații civile susțin ca actuala conducere a Ucrainei folosește justiția ca ...
-
Uber anunță: Taxiurile fără șofer vor circula frecvent în Europa. Primele țări care le vor găzdui
Elveția și alte țari europene ar putea vedea flote de taxiuri fara șofer pe strazi „mai devreme decat mai tarziu", ...
-
Motivele pentru care bursele europene au închis vineri pe minus
Bursele europene au inchis vineri in teritoriu negativ, in timp ce investitorii au reactionat la datele care arata o sca ...
-
Aurul se depreciază cu 1% pe fondul semnelor de întrebare de la Rezerva Federală (FED)
Pretul aurului a scazut vineri cu 1%, influentat de incertitudinile legate de o posibila noua reducere a dobanzii de pol ...
-
Ce, atâta presă? Casa Albă impune o nouă regulă care restricționează accesul jurnaliștilor acreditați la spațiile din apropierea Biroului Oval
Administrația de la Washington a introdus o noua regula care limiteaza accesul jurnaliștilor acreditați la birourile sec ...
-
Copiii născuți din mame infectate cu COVID-19 prezintă o probabilitate mai mare de diagnostic cu autism
Un studiu de amploare realizat in Massachusetts și publicat in revista Obstetrics and Gynecology sugereaza ca infecția c ...
-
Noile sancțiuni împotriva Moscovei nu au dus la o scădere a exporturilor de petrol din porturile de vest ale Federației Ruse
Sancțiunile SUA și UE impuse saptamana trecuta Moscovei și marilor companii petroliere rusești, Lukoil și Rosneft, nu au ...
-
Teoria că trăim într-un „Matrix", demontată de formulele matematice: Universul nu poate fi doar o simulare
O echipa internaționala de cercetatori susține ca ipoteza conform careia universul ar fi o simulare controlata de un sup ...
-
Pedepse dure pentru medicii care răspândesc informații false în spațiul public. Ce prevede proiectul de lege depus la Parlament
Un proiect de lege depus la Parlament, semnat de aproape 60 de senatori și deputați PSD, USR și AUR, prevede ca medicii ...
-
Un cuplu din Gorj și-a vândut copilul pe 7.000 de euro ca să își cumpere mașină: DIICOT cere arest urgent
Un cuplu din Gorj și-a vandut copilul ca sa iși cumpere mașina. Pentru cei doi, viața micuțului a valorat fix 7.000 de e ...
-
A fost numit un nou șef la Jandarmeria Capitalei: În timpul liber slujește ca preot pentru oamenii cu deficiențe de auz
Ministerul de Interne l-a numit in funcția de director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureșt ...
-
ÎCCJ dă undă verde acțiunilor în instanță pentru efectele vaccinării anti-COVID. Victimele pot invoca și răspunderea statului
Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit in mod expres ca o persoana prejudiciata in urma vaccinarii impotri ...
-
Pregătiri de război cu Rusia: UE va elabora un plan pentru transferul rapid de echipamente grele
Comisia Europeana (CE) va prezenta in noiembrie un proiect de plan pentru dezvoltarea infrastructurii de transport și a ...
-
Uniunea Europeană renunţă la interceptarea conversaţiilor private online pentru combaterea pedofiliei
Uniunea Europeana va renunta la cea mai criticata masura dintr-un proiect de reglementare impotriva pedofiliei online. C ...
-
Tinerii din Republica Moldova se înscriu în trupele de mercenari Wagner și luptă în Ucraina
În cursul zilei de miercuri, ofițerii INI, in comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS "Fulger" au desfaș ...
-
Sute de mii de pești otrăviți în teste chimice cerute de Uniunea Europeană
Un nou studiu intarește apelul Humane World for Animals pentru o reforma a legislației REACH, care sa elimine testele pe ...
-
Putin a folosit in Ucraina o rachetă capabilă să transporte un focos nuclear dar a avut o incarcatura conventională
Rusia a utilizat in ultimele luni in atacurile sale asupra Ucrainei o racheta de croaziera a carei dezvoltare, in secret ...
-
Au descoperit un antibiotic devastator de puternic din neatenție. Bacteriile rezistente sunt pa!
O echipa de cercetatori de la Universitatea Warwick și Universitatea Monash a descoperit un nou antibiotic puternic, num ...
-
Doi români din Marea Britanie și-au folosit copiii pentru a fura haine de firmă. Cuplul a recunoscut patru infracțiuni
Un cuplu de romani din Marea Britanie a fost condamnat pentru furt repetat de haine și accesorii de designer, dupa ce și ...
-
AI Sex: Meta, acuzată că ar fi descărcat mii de filme pentru adulți pentru a-și antrena Inteligenta Artificială
Meta este acuzata ca ar fi descarcat ilegal aproape 2.400 de filme pentru adulți pentru a-și antrena sistemele de inteli ...
-
Meet NEO - robotul umanoid de 20.000 de dolari care îți face curat, spală rufele și dansează poate fi acum comandat VIDEO
Compania americana 1X, specializata in inteligența artificiala și robotica, a lansat NEO, un robot umanoid conceput sa d ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu