ANAF inițiază procedura de executare silită în cazul fostului primar al sectorului 5 Marian Vanghelie: confiscări de peste 13,7 milioane lei și măsuri extinse asupra bunurilor 

COMUNICAT ANAF: Agenția Națională de Administrare Fiscală a demarat punerea în executare a titlului executoriu emis în urma deciziei definitive a instanței în dosarul penal nr. 25638/3/2015, vizând recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, la care se adaugă 20.000 lei cheltuieli judiciare.

Măsurile includ menținerea sechestrului pe imobile, identificarea de noi bunuri urmărite, blocări de conturi și popriri asupra acțiunilor deținute de debitor. ANAF a inițiat procedurile de executare silitǎ ca urmare a deciziei definitive pronunțate de instanță.

Hotărârea instanței și obligațiile stabilite:

În baza sentinței penale nr. 592/F/13.05.2021 a Tribunalului București - Secția I Penală, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 386/A/19.03.2025 a Curții de Apel București, s-a dispus:

• Obligarea debitorului la plata sumei de 13.731.050 lei, reprezentând confiscare,

• Obligarea la plata a 20.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare,

• Menținerea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile, instituit inițial prin Ordonanța DNA din 09.04.2015 (dosar 381/P/2014).

Bunurile imobile vizate:

Debitorul deține două apartamente situate în București, Sector 2, în imobilul de pe B-dul Dacia:

• Apartament nr. 2, parter, 106,35 mp,

• Apartament nr. 4, etaj 2, 106,35 mp.

Procedurile de evaluare sunt în curs, expertul desemnat fiind selectat prin procedură de achiziție.

Acțiunile întreprinse de ANAF până în prezent:

Serviciul de Executări Silite. Cazuri Speciale din cadrul D.G.R.F.P. București a derulat următoarele acțiuni:

• A preluat documentele transmise de instanță și le-a înaintat organului fiscal competent - Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice;

• A solicitat documente suplimentare de la DNA, OCPI Sector 2 și DGITL Sector 2;

• A inițiat procedura de evaluare a imobilelor;

• A transmis noi solicitări pentru clarificări necesare finalizării raportului de evaluare. Alte bunuri identificate și măsurile aplicate: În urma verificărilor, ANAF a identificat și bunuri mobile ale debitorului:

• Un autoturism marca Mercedes - asupra căruia s-a instituit sechestru;

• Aproape 1000 de acțiuni deținute la mai multe societăți listate, pentru care s-a instituit sechestru.

De asemenea, au fost instituite popriri asupra sumelor datorate debitorului de către terți, respectiv instituțiile financiare la care acesta deține acțiuni. Până la acest moment, nu au fost recuperate sume de bani în contul debitorului.

Pașii următori:

În perioada imediat următoare:

• ANAF va proceda la valorificarea bunurilor imobile imediat după primirea rapoartelor finale de evaluare;

• Vor continua verificările și identificarea altor bunuri sau venituri urmărite, astfel încât să fie recuperată integral creanța bugetară, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală (Legea nr. 207/2015).