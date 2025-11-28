Ce sunt mai exact și cum funcționează criptomonedele și stabilomonedele. Care e diferenta intre conturi digitale, bani virtuali, sau CBDC
Postat la: 28.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Criptomonedele au introdus o nouă modalitate de a gândi despre bani și tranzacțiile financiare. Unii cred că ar putea înlocui în cele din urmă sistemele financiare tradiționale, în timp ce alții le văd ca o completare a sistemelor existente. În acelasi timp, au aparut termeni noi care ii bulverseaza pe cei care nu sunt familiarizati cu noile metode acumulare de capital, depozitare, sau plata.
O criptomonedă este o monedă digitală securizată prin criptografie. Este un activ digital folosit de obicei ca mijloc de schimb. Criptomonedele pot funcționa la nivel global, 24/7 și independent de intermediari, cum ar fi băncile și procesatorii de plăți. Natura descentralizată a criptomonedelor facilitează tranzacțiile peer-to-peer, adică direct între persoane. Bitcoin este prima și cea mai populară criptomonedă. A fost creată în 2009 de o persoană sau un grup sub pseudonimul Satoshi Nakamoto. De atunci, au apărut mii de criptomonede, fiecare cu caracteristici și scopuri unice.
Criptomonedele sunt stocate in portofele speciale care au o cheie speciala. Spre deosebire, conturile bancare digitate sunt conturi detinute de banci private. Criptomonedele nu sunt legate nici de o banca anume, nici de o tara anume. Ele opereaza super securizat prin ceea ce se cheama block-chain, adica lanturi de operatii individuale facute de computere separate care "nu se cunosc intre ele" si care ies din retea dupa executarea operatiei, fiind practic imposibil de spart de hackeri la o tranzactie financiara. Criptomonedele sunt bani virtuali, neexistand fizic sub forma unor monede sau bancnote. La randul lor CBDC sunt monede digitale programabile care inlocuiesc in viitor monedele actuale fizice.
Bitcoin a fost prima criptomonedă (2009) și rămâne „aurul digital", adică standardul după care sunt judecate toate celelalte. E ca și cum ai fi inventat internetul banilor. Spre deosebire de monedele fiduciare (lei, euro, dolari), care pot fi tipărite la infinit, Bitcoin are un plafon fix (o ofertă maximă) de 21 de milioane de monede. Poți trimite Bitcoin oricând, oricât și oriunde în lume în câteva minute, fără să ceri voie unei bănci sau unui guvern (fără să te intereseze dacă băncile sunt închise sau nu, cum se întâmplă în weekend și fără să te pună cineva să justifici proveniența banilor). Bitcoin e popular pentru că mai multe companii mari (Tesla, Strategy, BlackRock) îl dețin, pentru că prețul său a crescut mult (de la câțiva cenți în trecut, la aproximativ 90.000 de dolari în prezent) și pentru că rețeaua nu a fost hackuită niciodată. Practic, Bitcoin este prima iterație de bani privați din lume.
O altă criptomonedă populară este Ether, moneda nativă a blockchain-ului Ethereum. Creată de Vitalik Buterin, Ethereum alimentează o rețea descentralizată în care dezvoltatorii pot construi DApps (aplicații descentralizate) folosind contracte inteligente. Ethereum a devenit fundamentul celei mai mari părți a ecosistemului Web3 și rămâne platforma principală pentru inovația în spațiul cripto, fix datorită flexibilității contractelor inteligente. Alte monede cunoscute includ Solana (criptomoneda nativă a blockchain-ului cu același nume), BNB (criptomoneda nativă a ecosistemului BNB Chain) sau Tether (o monedă stabilă, fiind egală, întotdeauna, cu un dolar american).
Moneda fiat este moneda tradițională, un mijloc oficial de plată a cărui valoare este determinată de fiecare bancă centrală a fiecărei țări, controlată de guvernul respectivului stat. În majoritatea țărilor din întreaga lume, este utilizat sistemul monedei fiat pentru a achiziționa bunuri și servicii, a investi și a economisi. Leul, dolarul, lira sterlină, toate sunt monede fiat. Singura asemănare cu criptomonedele este că niciuna dintre ele nu este legată de o marfă fizică. Dar, în timp ce banii fiat sunt controlați de guverne și bănci centrale, criptomonedele sunt în esență descentralizate, nu sunt controlate de nimeni, circulă liber, datorită funcționării lor pe baza acestui registru digital distribuit - blockchainul.
Stablecoin-urile sunt active digitale care sunt legate de valoarea monedelor fiat sau a altor active. De exemplu, puteți achiziționa stablecoins a căror valoare este legată de dolar, euro, yen și chiar aur și petrol. Avantajul de a deține o monedă stabilă garantată cu dolar american sau liră sterlină este că îți oferă expunere aproape identică la moneda fiduciară respectivă și fără inconvenientele deținerii fizice sau bancare tradiționale: 0 costuri și transfer internațional în câteva secunde, accesibilitate 24/7, ușurință în trading.
Este echivalentul de a avea dolari sau lire „în buzunarul digital". Sunt accesibili instant, transferabili global fără frontiere și fără intermediari tradiționali, doar că au aceeași valoare stabilă și recunoscută universal ca moneda fiduciară pe care o reprezintă. Câteva exemple: USDT, USDC, PYUSD, EURe. Stablecoin-urile au atras interesul autorităților de reglementare din întreaga lume datorită mixului lor unic de monede fiat și cripto. Deoarece sunt concepute pentru a menține un preț stabil, sunt utile din alte motive decât speculațiile. Spre exemplu, pot facilita tranzacții internaționale de mare viteză la un cost redus. Unele țări experimentează chiar și crearea propriilor stablecoin-uri.
Ele accelerează "dolarizarea digitală", adică răspândirea dolarului la nivel global, ceea ce poate afecta negativ alte valute. Monedele stabile naționale promovează incluziunea financiară pentru cei care nu au cont la bănci, reduc dependența de numerar, îmbunătățesc eficiența plăților interne și transfrontaliere. China, Bahamas, Jamaica, Nigeria, India, Emiratele Arabe Unite, UE, Australia, Africa de Sud, Singapore, Brazilia sau Kazahstan folosesc sau experimentează monede stabile proprii.
