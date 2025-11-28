In Romania va incepe Halloween-ul economic. Problemele economice se vor transforma in probleme sociale si politice

In noiembrie 2025, toti indicatorii economici urla. Romania are:

Cel mai mare deficit bugetar din Europa

Cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa

Cel mai mare deficit comercial din Europa

Cea mai mare inflatie din Europa

Gunoiul economic ascuns timp de 10 ani sub pres, incepe sa iasa pe toate partile. Pana acum era vazut doar de cei care studiau rapoartele economice. Acum gunoiul este vazut de toata lumea. Saptamana aceasta Eurostat a publicat situatia Contului Curent la 30 iunie 2025. Romania are de departe cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa, 7,9% din PIB. Pe romaneste, ies foarte multi bani pe relatia comerciala import export. Dupa cum se vede in poza de mai sus suntem la nivelul Turciei. Multi spun ca Romania este in situatia Greciei din 2010. Acestia exagereaza. Grecia are euro. UE a pompat bani in Grecia pentru a nu destabiliza tot sistemul monetar din UE.

Romania nu are euro. Situatia se aseamana mai mult cu Turcia. Pentru cei care sunt curiosi, pot sa caute pe Google cat a crescut cursul euro/lira turceasca si ce inflatie este in Turcia in ultimii 4 ani. Din cauza acestui deficit de Cont Curent, cursul euro/ leu ar trebui sa creasca in fiecare zi. Pana acum nu a crescut deoarece acest deficit de bani a fost finantat prin deficitul bugetar. Deficitul de Cont Curent ( 8% din PIB) este aproximativ egal cu deficitul bugetar ( 8,5% din PIB). Tot pe romaneste, Guvernul Romaniei se imprumuta euro de la banci straine pe care ii vinde in Romania. In 9 luni, statul s-a imprumutat 15 miliarde euro de la banci straine.

Deci pentru a mentine cursul euro, Guvernul trebuie sa se imprumute aproximativ 2 miliarde euro pe luna. Dar aceasta schema nu mai poate merge. Explic de ce:

Comisia Europeana - a dat un ultimatum Guvernului ca Romania sa scada deficitul bugetar in 2026 la 6% din PIB Economia este in scadere - terminam 2025 cu infatie mare, scaderea consumului si scaderea economiei Deficitul bugetar este in crestere - In 2025 Guvernul a folosit cam toate gloantele pe care le avea pentru a reduce deficitul bugetar:

A crescut TVA-ul si accizele

A crescut taxele pentru IT-isti, constructii, agricultura si sectorul alimentar

A crescut taxele pentru PFA-uri

A crescut salariul minim

A crescut impozitul pe dividende

Cu toate acestea deficitul bugetar va creste in 2025 comparat cu 2024. Guvernul spune ca deficitul bugetar in 2025 va fi de 161 miliarde lei. In 2024 deficitul bugetar a fost de 152 miliarde lei. Vor urma niste ani foarte grei pentru Romania.

Radu Georgescu