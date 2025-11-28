Capii Hidroelectrica au dat curent gratis la peste 20 de firme privilegiate! Bogdan Ivan a trimis Corpul de Control
Postat la: 27.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a trimis Corpul de Control al ministerului la Hidroelectrica. Ivan promite că toate contractele preferenţiale intră în verificare, după ce o investigaţie Recorder a dezvăluit că producătorul de energie ar fi furnizat, mai mulţi ani la rând, energie electrică gratuită unor persoane privilegiate.
"Astăzi am trimis Corpul de Control al Ministerului Energiei la Hidroelectrica. În urma informaţiilor apărute în spaţiul public, m-am sesizat din oficiu şi am dispus declanşarea verificărilor prin Corpul de Control al Ministerului Energiei. Am ZERO TOLERANŢĂ pentru privilegii pe banii românilor", scrie ministrul pe Facebook.
"Vreau să fie foarte clar: 1. Toate contractele preferenţiale intră în verificare; 2. Cei care au beneficiat abuziv vor plăti INTEGRAL; 3. Cei care au semnat vor răspunde: administrativ, civil şi penal. Regulile sunt simple. Consumi? Plăteşti. Nu plăteşti? Pierzi contractul şi răspunzi legal", mai scrie ministrul.
"Energia este o resursă strategică a statului român, nu bonus pentru pile şi relaţii. Voi reveni cu actualizări imediat ce vom dispune de informaţiile oficiale şi de raportul Corpului de Control. Vă ţin la curent!", adaugă acesta.
"Curentul pleca de la Hidroelectrica, existau contracte, dar nu se tăiau facturi. Totul a ieşit la iveală în urma unui control de rutină realizat de inspectorii Curţii de Conturi la compania cu capital majoritar de stat. Aceştia au descoperit că, în perioada ianuarie 2018 - iunie 2022, Hidroelectrica a furnizat curent către 20 de persoane juridice fără să factureze contravaloarea energiei, deşi primea lunar situaţia pentru fiecare loc de consum. Raportul Curţii de Conturi este datat 7 iulie 2022, dar a durat mai mult de un an până când autoritatea care verifică cheltuirea banilor publici să sesizeze procurorii, pe 30 octombrie 2023. În plângerea penală, paguba a fost estimată la 9.350.949 de lei (1,9 milioane de euro)", arată Recorder.
Hidroelectrica "Informații scoase din context, prezentate tendențios"
Hidroelectrica reacționează ferm după apariția unor informații în spațiul public, potrivit cărora compania ar fi furnizat energie electrică fără facturare către aproximativ 20 de firme și instituții religioase. Gigantul energetic transmite, într-un comunicat oficial, că acuzațiile sunt „scoase din context", „distorsionate" și riscă să afecteze nejustificat imaginea unei companii listate, care operează conform standardelor stricte de guvernanță corporativă.
"Prezentarea în mod distorsionat a unor situaţii din perioada 2018-2022, în legătură cu care Hidroelectrica a luat măsuri legale, riscă să afecteze nejustificat imaginea unei companii care a demonstrat în mod constant integritate, profesionalism şi eficienţă operaţională. Reamintim că Hidroelectrica este o companie listată care respectă standardele de guvernanţă corporativă, asigurând transparenţă, responsabilitate şi procese decizionale conforme celor mai bune practici din industrie. În plus, structurile de conducere sunt independente şi funcţionează pe baza unor criterii clare de performanţă, garantând protejarea intereselor acţionarilor şi administrarea eficientă a resurselor", se menţionează într-un comunicat al companiei transmis joi AGERPRES.
"Ca în orice companie mare din domeniul energetic, procesele sunt organizate pe niveluri decizionale clar delimitate, astfel încât responsabilităţile operaţionale nu intră în atribuţiile directe ale CEO-ului, oricare ar fi acesta. Sugestia contrară este eronată şi tendenţioasă, întrucât furnizarea reprezintă o zonă tehnică de mare complexitate şi volum, administrată exclusiv de structurile de specialitate desemnate prin intermediul unor sisteme informatice complexe, corelate cu cele ale operatorilor de distribuţie", se precizează în comunicat.
