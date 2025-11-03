Euro digital intră în faza finală. Christine Lagarde a anunțat când va avea loc lansarea "controlului total si saracia generală"
Postat la: 03.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a anunțat, la sfârșitul săptămânii trecute, că proiectul vizând euro digital a intrat în ultima fază și că mai este nevoie doar de acordul Parlamentului European pentru a fi pus în aplicare.
Lagarde insistă asupra faptului că forurile de conducere ale Uniunii Europene au cerut BCE să urgenteze procesul privind lansarea euro digital. Trebuie arătat însă că proiectul este extrem de controversat și se confruntă cu numeroase critici, atât din partea cetățenilor din țările europene, care acuză o încercare a îngrădi drepturile cetățenești, cât și a băncilor comerciale, care se tem de costurile ridicate ce le vor afecta profiturile.
"Am vești bune legate de "frontul" privind euro digital. Consiliul guvernatorilor BCE a decis să treacă la următoarea fază, cea finală, a proiectului, și anume pregătirea tehnică pentru prima emitere. Cealaltă veste bună este că, în data de 23 octombrie, Consiliul European ne-a cerut nouă (BCE - n.r.) și tuturor celorlalți implicați să accelerăm procesul, pentru a putea pune în practică moneda euro digital cât de curând posibil. Este un proces important pentru că, atât timp bancnotele vor continua să circule, ne dorim ca banii lichizi să existe și în forma monedei euro digital. Așa veți putea să utilizați în același timp bancnotele, dar să și "dați click" pe euro digital. Este multă muncă de făcut în următoarele câteva luni și, dacă primim aprobarea Parlamentului European, pe parcursul lui 2026 vom fi capabili să pregătim un euro digital pilot, pentru a fi lansat în 2027. Dacă rezultatele programului pilot sunt concludente și pozitive, va avea loc o lansare formală în toată Europa, în 2029. Este un proiect important, pentru că euro este valuta noastră și a voastră, astfel ne aduce împreună, este simbolul încrederii în destinul nostru comun. Pornim deci în faza finală de pregătire a euro digital!", a declarat Christine Lagarde, prin intermediul unei postări video.
Trebuie arătat că proiectul euro digital se confruntă cu o opoziție susținută din partea a multe voci ale cetățenilor europeni, care s-au exprimat critic inclusiv în comentariile postate în subsolul mesajului video al Christinei Lagarde. Euro digital, chiar dacă nu va elimina complet numerarul, înseamnă sfârșitul controlului europenilor asupra propriilor lor bani din conturile bancare.
BCE va gestiona în mod direct banii, opțiunile de cheltuieli și economii ale tuturor, persoane fizice sau juridice, fără anonimat. Prin intermediul unei monede digitale controlate de o bancă centrală, emitentul poate decide și controla strict când, cum, unde și în ce scop își poate folosi banii utilizatorul. În ciuda asigurărilor date de BCE că lansarea euro digital nu va bulversa sistemul financiar european, băncile germane, cu precădere cele din zona băncilor cooperatiste, și-au manifestat deja opoziția la proiect.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cel mai bogat om al planetei "arată semne de îmbătrânire accelerată". Ce spun medicii despre Elon Musk
Elon Musk, miliardarul care deține platforma X (fosta Twitter), a aparut vizibil schimbat intr-o recenta intervenție pub ...
-
Val de falimente în România: creștere de 35% a insolvențelor față de anul trecut
Conform datelor publicate de platforma de analiza financiara RisCo, in luna octombrie 2025 au fost inregistrate 989 de d ...
-
Cum au fraudat frații miliardari Micula statul cu sute de milioane de euro. Perchezitii DIICOT pentru recuperarea a 400 de milioane de euro
Procurorii DIICOT și polițiștii economici efectueaza luni percheziții in județul Bihor la mai multe societați din grupul ...
-
Legătura cu OZN-urile: Testele nucleare din anii 50 au provocat apariția unor fenomene cerești inexplicabile
Luminile enigmatice care au traversat cerul in anii 1940 și 1950, adesea catalogate drept fenomene aeriene neidentificat ...
-
A rămas insarcinata cu Inteligenta Artificială asistată de robotică: La 13 zile de la transfer femeia a avut un test de sarcina pozitiv
Colaborarea intre tehnologii de ultima generație, precum inteligența artificiala și robotica, a facut posibila o sarcina ...
-
Americanii au dezvoltat primul submarin nedetectabil cu propulsie magnetică. Cum vor să-l folosească Statele Unite
În Statele Unite, compania de aparare General Atomics dezvolta un submarin cu o tehnologie fara precedent, concepu ...
-
Cum să îți cureți plămânii în mod natural. Resursele care sunt la îndemâna tuturor
Plamanii sunt organe vitale responsabile pentru oxigenarea organismului și au o capacitate remarcabila de auto-curațare. ...
-
Shein retrage de la vânzarea pe piața europeană păpuşi sexuale cu aspect de copil care erau destinate pedofililor sub acoperire
Retailerul online chinez Shein a retras de la vanzare papusi sexuale cu aspect infantil, dupa ce acestea au fost descope ...
-
Scandal cat Casa Albă! Donald Trump anunță că SUA nu vor da liber cipul Nvidia pentru export
Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ca țara sa nu va da liber cipul Nvidia pentru export. Acesta este ...
-
Care este de fapt situația rachetelor nucleare din lume: Câte se află în Europa și cine deține supremația
Reluarea testelor nucleare de catre Statele Unite, anunțata de președintele Donald Trump dupa o pauza de 33 de ani, read ...
-
Șeful AI de la Microsoft: "Doar ființele biologice pot avea conștiință reală. Este posibilă doar într-un creier viu. Conștiința artificială e periculoasă!"
Mustafa Suleyman, directorul diviziei de inteligenta artificiala a Microsoft, a declarat ca doar fiintele biologice pot ...
-
Invazia auto chineză ajunge și în România. Cota de piață la care au ajuns zecile de mărci chinezești disponibile românilor
Timp de ani intregi, ideea ca automobilele chinezești ar putea concura cu marcile europene parea improbabila. În 2 ...
-
Rusia a egalat Marea Britanie la numărul de miliardari în dolari, în ciuda războiului și sancțiunilor
Rusia a urcat pe locul al patrulea in lume dupa numarul de miliardari in dolari, potrivit unui nou raport publicat de co ...
-
China anunță un cip analogic de 1.000 de ori mai rapid decât cele digitale: „O problemă veche de un secol a fost rezolvată"
Cercetatorii chinezi susțin ca au facut un salt tehnologic uriaș. Este vorba despr un cip analogic revoluționar, capabil ...
-
Mascații au spart ușa casei unei foste membre SOS România. Amalia Bellantoni, reținută de polițiști. Împreună cu soțul ei ar fi bătut și tâlhărit doi vecini
Amalia Bellantoni, fosta membra a SOS Romania, care a contestat candidatura Dianei Sosoaca la alegerile prezidentiale, a ...
-
Depopularea planetei prin fructele si legumele "fără sâmburi"? Organismele modificate genetic pot afecta fertilitatea prin rescrierea ADN-ului uman
Este la moda prin supermarketuri sa se vanda fructe si legume "fara samburi". Lumea e fascinata de strugurii, pepenii, r ...
-
Un român a adormit în timpul unui jaf din Austria. S-a îmbătat cu alcoolul pe care voia să-l fure
Un jaf care parea planificat a luat o turnura neașteptata in Austria. Un roman de 49 de ani a fost arestat dupa ce s-a i ...
-
O pastilă cu efecte adverse grave a devenit virală pe TikTok și face ravagii printre adolescenți: Promite o pierdere rapidă în greutate
O pastila numita Molecule, care promite o pierdere rapida in greutate, a devenit virala pe TikTok la inceputul acestui a ...
-
Oglinzile temporale sunt reale: o nouă dimensiune a luminii dezvăluită de cercetători
Timpul, considerat de secole o linie dreapta care curge neabatut inainte, tocmai a fost zguduit din temelii. Oamenii de ...
-
China deschide primul spital AI din lume - medicii roboți tratează 3.000 de pacienți pe zi
Într-un salt revoluționar pentru tehnologia medicala, China a dezvaluit primul spital din lume alimentat cu AI, un ...
-
Misterul culorilor de toamnă: de ce își schimbă frunzele nuanțele. Două teorii principale
Chimia culorilor de toamna este bine cunoscuta, insa motivul pentru care arborii au evoluat astfel incat sa-și coloreze ...
-
Cercetătorii au descoperit cum pot face cancerul să se autodistrugă. Tratamentul care ar putea schimba medicina pentru totdeauna
Cercetatorii au descoperit o strategie de tratament care determina moartea celulelor canceroase intr-un mod ce activeaza ...
-
Răsturnare de situație în cazul trupelor SUA din România. Alianță în congresul american pentru blocarea deciziei lui Trump
O alianta bipartita formata din personalitati influente din domeniul apararii din Congresul american intentioneaza sa bl ...
-
Proiectul Looking Glass - Tehnologia care ar fi permis vizualizarea viitorului
În deșertul din Nevada, intr-o zona asociata cu faimoasa Area 51, exista o baza mult mai puțin cunoscuta: S4. Acol ...
-
Mucosul lui Vicol: "Eu port geci de 5.000 de euro, voi nu. Trimiteți-vă părinții la munca, de ce nu faceți și voi asta?"
Luca Vicol, fiul Laurei Vicol, a starnit un val de reacții pe rețelele sociale dupa o serie de declarații facute TikTok. ...
-
A construit o toaletă din aur masiv și a botezat-o America: Va fi un adevărat magnet pentru bogații care nu agreează SUA
O toaleta din aur creata de artistul italian Maurizio Cattelan va fi scoasa la licitatie in noiembrie, la New York, a an ...
-
Damian Drăghici se încăpățânează să mai creadă în emoții reale și să sfideze Inteligența Artificială și răceala transumanismului fără de suflet!
Intr-o lume in care omul de desprinde și se desparte defintiv de creatie - atat din cer, cat si de pe pamant - in care e ...
-
Ar putea fi Armaghedonul Ucrainean - cea mai dură bătălie a întregului război: Au fost trimise trupele de asalt, iar rușii sunt câtă frunză, câtă iarbă
Una dintre cele mai aprige batalii din razboiul de trei ani din Ucraina se da in Pokrovsk, un important nod feroviar car ...
-
Se pune la cale ceva intens: Întâlnire ultra-secretă la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
Ministerul Afacerilor Externe al Spaniei va gazdui marți, 4 noiembrie, la Madrid, o reuniune „secreta, cu ușile in ...
-
Ce stiu ei si nu stim noi? Oficialii administrației Trump se baricadează: Tot mai mulți se mută în reşedinţe militare din zona Washingtonului
Mai multi oficiali ai administratiei Trump, intre care seful Pentagonului, Pete Hegseth, secretarul de stat Marco Rubio ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu