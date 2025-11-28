Elon Musk a spus că după 2027 nu va mai fi cale de întoarcere: "Nu e o catastrofă, ci o tranziție"

Postat la: 28.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Elon Musk a spus că după 2027 nu va mai fi cale de întoarcere:

Într-un interviu cu Lex Fridman, Musk a spus că după 2027 nu va mai fi cale de întoarcere. Când jurnalistul a întrebat despre ce este vorba, Musk a tăcut aproape un minut și apoi a adăugat: „Nu e o catastrofă, ci o tranziție".

Analiștii au identificat trei teme la care s-a bâlbâit: inteligența autonomă, pierderea sensurilor și dependența energetică. Tot ce a prezis deja se întâmplă.

Primul semn - colapsul atenției. Musk a spus că oamenii nu vor mai gândi pe termen lung. Orizontul de planificare s-a redus de la 30 la 3 ani, oamenii nu mai construiesc, doar reînnoiesc. Studiile MIT arată că generația după 2000 are atenția de doar 8 secunde. Musk a numit asta Alzheimer cultural.

Al doilea semn - inteligența artificială care nu va mai fi subordonată. Musk a spus: „Când sistemul va începe să corecteze omul, și nu invers, logica liniară se va sfârși". Astăzi, algoritmii controlează atenția, alegerea partenerilor, mâncarea și gândurile. Nu va fi o revoluție a mașinilor, ci pierderea subtilă a libertății de alegere.

Al treilea semn - dependența energetică a civilizației. Oamenii devin din ce în ce mai incapabili să trăiască fără electricitate chiar o zi. Când energia va deveni monedă, controlul ei va însemna putere. Musk crede că în 2027 raportul om-energie va depăși și tot ce nu e autonom va dispărea.

Singura salvare - întoarcerea la sens. „Tehnologia e mai puternică decât noi, dar nu mai inteligentă. Cât timp avem scopuri, nu suntem algoritmi", spunea Musk. El a adăugat: „Trebuie să învățăm să fim oameni înainte ca sistemele să înceapă să facă totul pentru noi și să ne conducă".



