O amenințare globală ar putea depăși pandemia COVID-19
Postat la: 28.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Institutul Pasteur din Franța a lansat, joi, un avertisment, în privința riscului pe care virusul gripei aviare l-ar putea avea dacă acesta suferă mutații. Directorul centrului de infecții respiratorii al Institutului Pasteur din Franța a avertizat, joi, că virusul gripei aviare ar putea provoca o pandemie mai gravă decât COVID-19 dacă suferă mutații și ajunge să se transmită între oameni.
„Ceea ce ne temem este ca virusul să se adapteze la mamifere, în special la oameni, devenind capabil de transmitere de la om la om, iar acel virus ar fi un virus pandemic", a declarat, pentru Reuters, Marie-Anne Rameix-Welti, director medical al centrului de infecții respiratorii al Institutului Pasteur.
Directorul medical a mai subliniat că oamenii au anticorpi împotriva gripei sezoniere comune H1 și H3. Totuși, nu au anticorpi împotriva gripei aviare H5, care afectează păsările și mamiferele, la fel cum nu au avut anticorpi împotriva COVID-19. Cu toate acestea, Rameix-Welti a evidențiat și partea pozitivă a lucrurilor: dacă gripa aviară ar suferi o mutație care să permită transmiterea între oameni, lumea ar fi mai bine pregătită decât înainte de pandemia de coronavirus.
Ultimul raport al ONU privind gripa aviară arată că între 2003 și 2025 au existat aproape 1.000 de focare la oameni, în principal în Egipt, Indonezia și Vietnam, dintre care 48% au decedat. Cu câteva zile în urmă, un bărbat din Washington a murit după infectarea cu virusul H5N5. Marchează prima transmitere a acestei tulpini de gripă aviară de la păsări la oameni.
Avertismentul vine în contextul în care în ultimii ani, gripa aviară a dus la sacrificarea a sute de milioane de păsări, perturbând aprovizionarea cu alimente și determinând creșterea prețurilor. Infecțiile la om rămân rare. Institutul Pasteur a fost printre primele laboratoare europene care au dezvoltat și distribuit teste de detectare a COVID-19, punând protocoalele la dispoziția Organizației Mondiale a Sănătății și a laboratoarelor din întreaga lume.
