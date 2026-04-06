După demiterea șefei securității interne, Trump ia în calcul să dea afară o altă persoană cheie din administrația sa

Președintele Donald Trump a discutat în ultimele zile despre demiterea procuroarei generale Pam Bondi, aparent nemulțumit de modul în care aceasta conduce Departamentul Justiției și de felul în care a gestionat dosarele Epstein, potrivit unor surse citate de presa americană, inclusiv New York Times.

Donald Trump ia în calcul înlocuirea procuroarei generale Pam Bondi cu Lee Zeldin, administratorul Agenției pentru Protecția Mediului, au afirmat surse citate de New York Times. Discuțiile, scrie presa americană, sunt în desfășurare de mai multe zile, dar nemulțumirea președintelui față de Bondi este mai veche. Trump nu a luat încă o decizie finală. Într-o declarație pentru New York Times, el a spus că „Bondi este o persoană minunată și face o treabă bună".

Presa americană scrie însă că președintele are mai multe reproșuri pentru activitatea lui Bondi. Ar fi a doua demitere importantă din administrație, după ce Trump a îndepărtat-o pe Kristi Noem, secretara securității interne. Printre principalele sale nemulțumiri se numără modul în care aceasta a gestionat dosarele Epstein, o problemă politică majoră pentru Trump. Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților a votat luna trecută citarea lui Bondi pentru a o obliga să depună mărturie cu privire la ancheta Departamentului Justiției asupra lui Epstein.

Depoziția ei este programată pentru 14 aprilie, deși ea și reprezentantul James R. Comer din Kentucky, președintele republican al comisiei, au făcut eforturi pentru a evita depoziția. De asemenea, el s-a plâns de comunicarea departamentului și de ceea ce el consideră a fi lipsa de agresivitate în urmărirea inamicilor săi. În septembrie, Trump a publicat un mesaj pe rețelele sociale adresat lui Bondi, în care se plângea de lipsa punerilor sub acuzare.

Președintele a fost deosebit de nemulțumit de faptul că Departamentul Justiției nu a reușit să câștige procesele împotriva adversarilor săi politici, printre care fostul director al FBI, James B. Comey, și procuroarea generală a statului New York, Letitia James. În ultimul an, Trump a transmis semnale contradictorii în privința doamnei Bondi. El s-a plâns de ea în privat, susținând că nu a fost suficient de eficientă în promovarea priorităților sale. În același timp, Trump i-a lăudat loialitatea în public și discută des cu ea.