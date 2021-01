Elicopter SMURD trimis după un copil de 14 ani scos in stare de inconstienta de sub gheata unui lac din Mures

Un baiat de 14 ani a fost scos in stare de inconstienta dupa ce a cazut intr-un lac din localitatea Cipau, judetul Mures, si a ajuns sub gheata. Pompierii mureseni au fost anuntati de faptul ca un minor a cazut intr-un lac din localitatea Cipau.

La fata locului s-au deplasat pompierii militari de la Detasamentul Targu Mures, reprezentanti ai Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU) Iernut si ai Salvamontului. Este vorba despre un baiat de 14 ani care a cazut in apa si a intrat sub gheata. Acesta a fost scos de catre personalul de la SVSU Iernut si de cetatenii aflati acolo. A fost transportat cu elicopterul SMURD la UPU Targu Mures in stare de inconstienta, a transmis Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Mures.