Femeie de serviciu, împușcată mortal prin ușă după ce s-a dus la o adresă greșită. Cazul este complicat de „doctrina castelului" din Indiana
Postat la: 08.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Detectivii din Indiana au finalizat ancheta inițială privind uciderea unei femei de serviciu care a ajuns din greșeală la o adresă greșită și a fost împușcată prin ușă de un locatar care se temea că afară se află un intrus, a transmis poliția, potrivit Reuters.
Concluziile Departamentului de Poliție Metropolitană din Whitestown au fost transmise oficial Parchetului din județul Boone pentru a se stabili dacă vor fi formulate acuzații penale în legătură cu omorul de miercuri.
Procurorul Kent Eastwood a declarat presei locale că cazul este complicat de „doctrina castelului" din „legea apărării proprietății" din Indiana, care conferă indivizilor dreptul de a se apăra împotriva unui intrus, în unele cazuri cu forță letală.
Femeia de serviciu ucisă a fost identificată de poliție drept Maria Florinda Rios Perez de Velasquez, în vârstă de 32 de ani, rezidentă în Indianapolis, care, potrivit relatărilor mass-media, era imigrantă din Guatemala și mamă a patru copii.
Ea a fost împușcată cu un singur glonț, în cap, tras de unul dintre cei doi locatari de cealaltă parte a ușii, când Rios Perez și soțul ei au apărut la casa respectivă chiar înainte de răsărit, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, căpitanul John Jurkhash.
Locatarii sunaseră deja la numărul de urgență 911 pentru a raporta un posibil jaf în curs de desfășurare.
Ofițerii sosiți la fața locului au găsit-o pe Rios Perez rănită mortal și au stabilit că ea și soțul ei erau „membri ai unei echipe de curățenie care ajunseseră în mod eronat la o adresă greșită", a afirmat poliția într-un comunicat. Nu au existat dovezi ale unei tentative de spargere, a declarat poliția.
Soțul, identificat de Indianapolis Star ca fiind Mauricio Velazquez, a declarat pentru un site de știri online că el și soția sa credeau că se află la adresa corectă și au verificat locația de două ori înainte de a se apropia de casă.
Potrivit Star, Velazquez a declarat că el și soția sa erau pe veranda din fața, căutând cheia casei din suburbia Whitestown din Indianapolis, când s-a tras cu arma.
Poliția nu a dat numele celor din casă și nici nu a spus care este persoana care a apăsat pe trăgaci, afirmând că ancheta reprezintă un „caz complex, delicat și în evoluție".
Circumstanțele amintesc de alte cazuri din ultimii ani în care proprietarii de case au deschis focul asupra unor persoane care au ajuns la o adresă greșită și au fost confundate cu intruși.
Procurorul comitatului care examinează cazul Whitestown va trebui să țină seama de o lege a statului Indiana care permite persoanelor aflate în casele lor să folosească forța letală pentru a se proteja dacă au motive rezonabile să creadă că sunt amenințate de un intrus.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Academia Română oprește organizarea unei conferințe anti-vaccin ARNm: "Nu trebuie să tolerăm asa ceva". Ministerul Sănătății face plângere la parchet
Organizatorii conferinței „COVID-19 și convergența bio-digitala", care a starnit controverse dupa ce a avut loc și ...
-
Credeti ca ar functiona asa ceva in România, tara in care se arunca tone de mancare la gunoi?
În Germania, pe trotuare, in fața blocurilor, langa biserici sau gari, exista frigidere publice din care oricine p ...
-
Andrei Caramitru: "Diavolul Bael. Seamănă fix dar fix cu Putin. Dar stați să vedeți chestiune și mai tare!"
Analistul a postat pe pagina sa de Facebook o imagine cu diavolul Bael din secolul 19, despre care spune ca seamana perf ...
-
Serbia virează către Washington - Lege specială pentru ginerele lui Trump
Parlamentul din Serbia a adoptat un proiect de lege special care ii permite ginerelui lui Trump sa construiasca un compl ...
-
Încă cinci persoane, inclusiv un notar public, au fost reţinute în dosarul "Fabrica de moşteniri" din Constanța: Cum acționa rețeaua
Înca cinci persoane, inclusiv un notar public, au fost retinute in dosarul "Fabrica de mosteniri" din Constanța. M ...
-
SALROM - proiect nou în valoare de 250.000.000 euro depus în vederea accesării de fonduri europene pentru procesarea grafitului de la Baia de Fier
COMUNICAT DE PRESA SALROM. În data de 25.09.2025 Comisia Europeana a lansat cel de-al doilea Apel pentru propuneri ...
-
Cum umflă firmele prețurile artificiale pentru a lua bani de la buget. Schema din energie explicată de experți
Grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari furnizori de energie, este acuzat ca a crescut in mod artificial prețul energiei ...
-
Percheziţii la combinatul Liberty Galaţi: 300 milioane euro - delapidaţi cu ajutorul Gazprom Rusia
Procurorii Parchetului General si ofiteri de politie judiciara efectueaza sapte perchezitii domiciliare, vineri dimineat ...
-
Meta, firma-mamă a Facebook, Instagram și WhatsApp, câștigă o avere din avalanșa de reclame frauduloase, arată documente interne. Ce spune compania
Documentele interne ale Meta arata ca 10% din veniturile sale provin din reclame frauduloase sau potențial frauduloase, ...
-
Google trage un semnal de alarmă. Virusurile create cu inteligență artificială pot învăța singure să se ascundă
O noua generație de atacuri cibernetice pune pe jar experții in securitate. Potrivit unui raport al echipei Google Threa ...
-
Detaliile întâlnirii de la Guvern dintre Bolojan și controversatul om de afaceri Fănel Bogoș: "După 15 minute, discuţia s-a încheiat"
Purtatorul de cuvant al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, ca, in data de 23 septembrie, Mihai Barbu, presedint ...
-
Parlamentul Bulgariei investighează "influența ocultă" a lui George Soros. Inițiativa aparține unui oligarh sancționat pentru corupție
Parlamentul Bulgariei a decis sa investigheze presupusa influența a miliardarului american George Soros in viața politic ...
-
Sechestru pe averea prietenului milionar a lui George Simion. Procurorii îi aduc acuzații grave
Afacerile lui milionarului Vasile „Sile" Pușcaș au intrat din nou in vizorul procurorilor, dupa ce s-au instituit ...
-
Frigiderul tău face zgomot noaptea? Află de ce modelele incorporabile sunt (aproape) mute
E liniște in toata casa. Doar frigiderul pare ca traiește o viața paralela. Zumzaie, vibreaza, pocnește discret, ca un m ...
-
UE se pregătește pentru un potențial conflict cu Rusia: Bruxelles-ul lucrează la un Schengen militar
Bruxelles-ul ia masuri pentru a reduce birocratia si a construi un „Schengen militar" pentru transportul rapid al ...
-
Afaceristul Fănel Bogoș, reținut de procurorii DNA. Ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o audiență la Bolojan
Omul de afaceri vasluian Fanel Bogoș, administratorul grupului Vanbet, a fost scos in catușe miercuri seara din sediul D ...
-
Situație halucinantă la Guvern: OUG pentru gestionarea urșilor ajunge să pedepsescă oamenii care se ocupă de păduri
Modificarile la OUG 81, cea care reglementeaza intervenția și gestionarea populației de urși, se genereaza un paradox. A ...
-
Stenograme incendiare Rețeaua rezerviștilor din SRI și SIE urma să-l scoată pe Călin Georgescu din țară: Ce plan au pus la cale
Ies la iveala detalii incendiare in urma unor percheziții facute, miercuri, de DNA, in mai multe județe. Fostul candidat ...
-
Premierul Bolojan, pomenit în stenogramele DNA: Guvernul confirmă întâlnirea cu afaceristul din Vaslui
Cancelaria Guvernului a confirmat ca pe 23 septembrie a avut loc, la Palatul Victoria, o audiența solicitata „pe c ...
-
ANAF a spart o rețea de fraudă fiscală: 55 de milioane de lei au fost sifonate
ANAF anunta ca a descoperit o frauda fiscala de peste 55 de milioane de lei. Patru firme au pus la punct un mecanism com ...
-
Crăciunul care unește Europa la Băneasa Christmas World
Sute de mii de luminițe, decoruri spectaculoase și o atmosfera de poveste transforma nordul Capitalei intr-o destinație ...
-
The American Conservative: Kievul, suspectat de sabotaj împotriva UE, în speță a României și Ungariei
Exploziile și incendiile de la rafinariile de petrol din Ungaria și Romania ar putea fi acte de sabotaj organizate de Ki ...
-
Giulgiul de la Torino implineste o profetie din Apocalipsa 22:4 aratand fără tăgadă ca este lințoliul divin al Fiului
O descoperire uluitoare pe Giulgiu din Torino, in care se presupune ca a fost invelit Iisus dupa ce a fost dat jos de pe ...
-
Nicușoare, tu ce ai înțeles de aici? Congresul SUA acuză Pentagonul că a ascuns retragerea trupelor americane din România
Într-un rar moment de unitate intre republicani și democrați, Congresul SUA a criticat dur Pentagonul pentru lipsa ...
-
Memoria noastră se stocheaza inafara creierului in țesătura universului si nu depinde de spatiu si timp
"Ce se intampla daca amintirile tale nu sunt stocate in creierul tau?", isi pune intrebarea celebrul cercetator, matemet ...
-
Oamenii de știință tocmai au dezvăluit cum arată de fapt un foton, iar acest lucru schimbă totul! VIDEO
Nu este un punct. Nu este o sfera. Este un camp electromagnetic tridimensional care se propaga prin spațiu și timp. Dece ...
-
Amenințarea Cuantică: O Apocalipsă Digitală se anunță la orizont. Computerele viitorului vor sparge orice chei de criptare, inclusiv parolele si protectiile bancare
În viitorul nu prea indepartat, lumea digitala așa cum o cunoaștem ar putea face fața unei schimbari fundamentale. ...
-
Cum se calculează prețul final al gigacaloriei. Câți bani vor scoate din buzunar bucureștenii pentru căldură iarna aceasta
Prețul pe care il vor plati bucureștenii pentru caldura livrata in apartamentele care sunt racordate la sistemul central ...
-
Cine este bărbatul care s-a împușcat în cap în timp ce făcea live pe TikTok - A făcut parte dintr-o comunitate din Neamț
Barbatul care s-a impușcat in cap in timpul unui live pe o rețea de socializare este Simion Stan, fost președinte și lid ...
-
Bolojane, uite aici "austeritate"! O țară uriașă va oferi 3 ore pe zi de energie gratuită tuturor cetățenilor
Australia va oferi cel puțin trei ore de energie solara gratuita in fiecare zi gospodariilor, inclusiv celor fara panour ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu