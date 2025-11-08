Femeie de serviciu, împușcată mortal prin ușă după ce s-a dus la o adresă greșită. Cazul este complicat de „doctrina castelului" din Indiana

Detectivii din Indiana au finalizat ancheta inițială privind uciderea unei femei de serviciu care a ajuns din greșeală la o adresă greșită și a fost împușcată prin ușă de un locatar care se temea că afară se află un intrus, a transmis poliția, potrivit Reuters.

Concluziile Departamentului de Poliție Metropolitană din Whitestown au fost transmise oficial Parchetului din județul Boone pentru a se stabili dacă vor fi formulate acuzații penale în legătură cu omorul de miercuri.

Procurorul Kent Eastwood a declarat presei locale că cazul este complicat de „doctrina castelului" din „legea apărării proprietății" din Indiana, care conferă indivizilor dreptul de a se apăra împotriva unui intrus, în unele cazuri cu forță letală.

Femeia de serviciu ucisă a fost identificată de poliție drept Maria Florinda Rios Perez de Velasquez, în vârstă de 32 de ani, rezidentă în Indianapolis, care, potrivit relatărilor mass-media, era imigrantă din Guatemala și mamă a patru copii.

Ea a fost împușcată cu un singur glonț, în cap, tras de unul dintre cei doi locatari de cealaltă parte a ușii, când Rios Perez și soțul ei au apărut la casa respectivă chiar înainte de răsărit, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, căpitanul John Jurkhash.

Locatarii sunaseră deja la numărul de urgență 911 pentru a raporta un posibil jaf în curs de desfășurare.

Ofițerii sosiți la fața locului au găsit-o pe Rios Perez rănită mortal și au stabilit că ea și soțul ei erau „membri ai unei echipe de curățenie care ajunseseră în mod eronat la o adresă greșită", a afirmat poliția într-un comunicat. Nu au existat dovezi ale unei tentative de spargere, a declarat poliția.

Soțul, identificat de Indianapolis Star ca fiind Mauricio Velazquez, a declarat pentru un site de știri online că el și soția sa credeau că se află la adresa corectă și au verificat locația de două ori înainte de a se apropia de casă.

Potrivit Star, Velazquez a declarat că el și soția sa erau pe veranda din fața, căutând cheia casei din suburbia Whitestown din Indianapolis, când s-a tras cu arma.

Poliția nu a dat numele celor din casă și nici nu a spus care este persoana care a apăsat pe trăgaci, afirmând că ancheta reprezintă un „caz complex, delicat și în evoluție".

Circumstanțele amintesc de alte cazuri din ultimii ani în care proprietarii de case au deschis focul asupra unor persoane care au ajuns la o adresă greșită și au fost confundate cu intruși.

Procurorul comitatului care examinează cazul Whitestown va trebui să țină seama de o lege a statului Indiana care permite persoanelor aflate în casele lor să folosească forța letală pentru a se proteja dacă au motive rezonabile să creadă că sunt amenințate de un intrus.