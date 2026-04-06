Fermele de lapte din România, în pragul colapsului. Mulți fermieri au pus lacăt afacerii

Conflictul din zona Golfului își face simțite efectele și în agricultura românească, unde producătorii de lapte se confruntă cu o presiune financiară tot mai greu de gestionat. Creșterea accelerată a prețurilor la îngrășăminte și combustibil, în special motorină, a dus la costuri tot mai mari, în timp ce veniturile nu țin pasul. În acest context, unii fermieri au ajuns să își închidă afacerile, iar consumatorii resimt deja impactul: prețul laptelui la raft a crescut cu aproximativ 10%.

După decenii de muncă în zootehnie, mulți fermieri se văd nevoiți să abandoneze. Este și cazul lui Ștefan, medic veterinar, care după 40 de ani în domeniu și o fermă cu 140 de animale, ia în calcul închiderea afacerii. „Nu faci profit, din ce mai trăiești?", a spus acesta. El explică faptul că presiunea financiară a devenit prea mare și că, pentru a continua, ar trebui să se îndatoreze semnificativ. În opinia sa, fermele mici nu mai pot face față cerințelor actuale, unde eficiența este posibilă doar la efective de mii de animale.

În paralel, agricultura locală pierde teren pe fondul importurilor mai ieftine, al costurilor în creștere și al unei piețe instabile. În județul Satu Mare, cel puțin 12 fermieri au renunțat deja la activitate, principala cauză fiind scăderea prețului laptelui sub costul de producție, mai scie sursa citată. Nici noua generație nu vede un viitor clar în acest domeniu. Un tânăr fermier povestește că lucrează în zootehnie încă din adolescență, însă eforturile din ultimii ani nu au fost suficiente pentru a menține afacerea pe linia de plutire.

„Mă numesc Corba Flavius. Am 29 de ani, am lucrat cu tatăl meu, plus câțiva angajați. Eu de la 15 ani sunt tot în domeniul ăsta, cu animale. În 2015 am început să cresc afacerea, chiar am sperat să nu renunțăm, dar asta e. Toată lumea e la pământ. Nu știu cât o să mai reziste. Din ce am înțeles de la colegi, o să vină undeva la 1,40 lei litrul de lapte. Tot timpul să fii la limită, nu-i o afacere sustenabilă. Nu știu dacă poate produce cineva litrul de lapte sub 2 lei, oricât de performant ar fi", a spus acesta.

În spatele fermelor se află investiții considerabile, realizate în mare parte prin credite bancare. Cu toate acestea, fermierii spun că accesul la finanțare a devenit tot mai dificil. Un alt fermier a explicat că fluctuațiile mari de preț au determinat mulți producători să renunțe la activitate. El a precizat că marjele de profit au ajuns la doar câțiva bani pe litru, ceea ce face imposibilă susținerea cheltuielilor cu angajații și ratele la bancă fără volume foarte mari de producție.

Situația este agravată și de contextul internațional. Tensiunile din zona Strâmtorii Ormuz au afectat exporturile, ceea ce a dus la acumularea unor cantități mai mari de produse lactate în Europa. Acest surplus pune presiune suplimentară pe prețuri și pe întregul lanț de distribuție.

„Cantități mari, undeva la 10-15% din producția de lactate, de brânzeturi, cașcavaluri din Europa mergea către țările din Golf. Toate aceste situații au făcut ca procesatori să nu mai cumpere, să nu mai achiziționeze cantități mari de lapte, materie primă, să reducă bineînțeles și producția. Contractele noi pe care le-am semnat, toate sunt diminuate cantitativ. Dacă anul trecut, la nivel de cooperativă, am livrat 1.250.000 ml de lapte pe lună și atât avem și acum, contractul nou a fost semnat doar pe 70% din acea cantitate", a declarat un reprezentant al sectorului.

Problemele nu se opresc la nivelul producției. România nu dispune de fabrici de lapte praf, spre deosebire de alte state din regiune care procesează și exportă produse lactate. Polonia se află printre liderii Uniunii Europene în acest sector, în timp ce Ucraina avea o producție importantă înainte de izbucnirea războiului. De asemenea, Bulgaria și Republica Moldova au investit în dezvoltarea acestui domeniu, chiar dacă la scară diferită.