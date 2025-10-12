Firmele se dizolvă pe bandă rulantă în România: Comerțul cu amănuntul este în cădere liberă

Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 33,85%, în primele opt luni din 2025, până la 36.171, faţă de 27.023 în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 7.083 de firme (în creştere cu 24,77% faţă de ianuarie-august 2024) şi în judeţele Cluj (2.017 de firme, plus 42,14%), Ilfov (1.867, plus 24,47%), Constanţa (1.812, plus 22,37%), Timiş (1.508, plus 25,23%), Braşov (1.363, plus 52,63%), Iaşi (1.308, plus 26,99%) şi Prahova (1.236, plus 51,84%), conform Agerpres.

La polul opus, cele mai puţine dizolvări de firme au fost consemnate în judeţele Ialomiţa, respectiv 181 (plus 31,16% faţă de primele opt luni din 2024), Covasna (214, plus 58,52%), Călăraşi (241, plus 17,56%), Mehedinţi (250, plus 41,24%) şi Harghita (269, plus 8,91%).

Creşterile cele mai semnificative ale numărului de dizolvări s-au înregistrat în judeţele Olt (plus 91,09%), Maramureş (plus 75,29%) şi Alba (plus 73,99%). Judeţul Dâmboviţa a fost singurul unde s-au înregistrat o scădere a numărului de dizolvări (minus 0,21%).

Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme, în perioada ianuarie-august 2025, este comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, unde au fost raportate 8.265 de dizolvări la nivel naţional. Faţă de anul precedent, dizolvările din acest sector au crescut cu 12,19%.

Potrivit sursei citate, construcţiile, activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice şi industria prelucrătoare sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, respectiv 3.074 (plus 11,7%), 3.0303 (plus 14,25%) şi 2.579 (plus 14,01%).

În luna aprilie august, au fost raportate 4.635 dizolvări de firme, cele mai multe în Bucureşti (877) şi în judeţele Constanţa (263), Cluj (252), Ilfov (234) şi Braşov (183).