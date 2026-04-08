Iranul continuă războiul cu Israelul chiar dacă are armistițiu cu SUA legat de strâmtoarea Hormuz. Atacurile reciproce irano-israeliene sunt pe motiv de Liban
Postat la: 08.04.2026 |
La treizeci de minute după ce Trump a anunțat armistițiul de două săptămâni, valuri de rachete balistice și drone au fost lansate asupra Israelului și Emiratelor Arabe Unite într-un baraj coordonat al IRGC. IDF a confirmat că continuă eliminarea luptătorilor Hezbollah din sudul Libanului. Peste 130 de teroriști au fost uciși și peste 1.000 de situri de infrastructură teroristă au fost demontate, fără anunțul vreunei opriri. Piețele au sărbătorit o pace care nu a sosit încă.
Încetinirea focului acoperă Hormuz și conflictul direct SUA-Iran. Nu acoperă Libanul. Nu acoperă Hezbollah. Nu acoperă războiul din Liban din 2026, care a ucis peste 1.400 de oameni. Contrapropunerea în 10 puncte a Iranului cere încetarea tuturor conflictelor regionale și protejarea aliaților săi, dar acestea sunt puncte de pe ordinea de zi a Fazei 2 pentru Islamabad vineri, nu termeni care au fost conveniți. Israelul a atacat o trecere cheie folosită de Hezbollah pentru a transporta agenți și arme la sud de râul Litani în aceeași zi în care a fost anunțat armistițiul. IDF a postat videoclipul. Nu există nicio ambiguitate.
Ceea ce piața a evaluat în jumătate de oră a fost o dezescaladare regională cuprinzătoare. Ceea ce s-a întâmplat de fapt a fost o pauză condiționată, temporară, de două săptămâni pe un front al unui război pe mai multe fronturi, luptele continuând pe al doilea front și rachete lansate pe al treilea în câteva minute de la anunț. Prețul petrolului WTI a scăzut cu nouă procente, la 96 de dolari. Această mișcare a evaluat redeschiderea Hormuzului. Nu a evaluat continuarea ostilităților în Levant, statele riverane Golfului Persic și arhitectura mai largă a proxy-ului pe care Iranul a construit-o pe parcursul a patru decenii.
Realizarea strategică a președintelui Trump este reală și nu ar trebui ignorată. El a transformat 39 de zile de presiune cinetică maximă într-o pauză negociată care redeschide cel mai important punct de blocare energetică din lume, aduce ambele părți la o masă a negocierilor la Islamabad și păstrează fiecare câștig militar. Campania a degradat capacitatea Iranului de producție a chimiei armelor, i-a distrus activele aeriene, i-a întrerupt rețeaua de transport, i-a ucis șeful serviciilor de informații și a atacat principalul său terminal de export de petrol. Acestea sunt fapte împlinite care nu se anulează în timpul unei pauze de două săptămâni. Pârghia de negociere este covârșitor de americană.
Însă barajul de rachete de după încetarea focului dezvăluie ceva ce comerțul cu ajutoare nu a absorbit încă. Arhitectura intermediară a Iranului operează sub linia de încetare a focului. Hezbollah lansează din Liban. Grupurile legate de IRGC trag din Irak. Amenințările houthi la adresa lui Bab al-Mandeb rămân pe masă. Încetinirea focului se aplică conflictului interstatal dintre Statele Unite și Iran. Nu se aplică rețelei de actori nestatali pe care Iranul a integrat-o pe parcursul a decenii în regiune, iar acești actori au demonstrat în treizeci de minute că se consideră în afara termenilor.
Teza moleculară nu se schimbă indiferent de frontul activ. Complexele petrochimice sunt distruse indiferent dacă armistițiul se menține sau se prăbușește. Schimbătoarele de căldură au nevoie de 18 până la 36 de luni, indiferent dacă Islamabadul are succes sau eșec. Podurile de cale ferată se prăbușesc indiferent dacă Hezbollah trage sau nu mai atacă. Deficitul structural de etilenă, propilenă, amoniac, metanol și heliu este un fapt fizic care există independent de orice cadru diplomatic.
Faza a 2-a începe vineri la Islamabad, cu cea mai mare discrepanță în negocieri de la JCPOA. Iranul dorește încetarea definitivă a războiului, ridicarea completă a sancțiunilor, despăgubiri pentru reconstrucție și o taxă de 2 milioane de dolari per navă pentru transportul din Hormuz. Statele Unite nu au fost de acord cu niciuna dintre aceste condiții. Încetinirea focului a adus două săptămâni. Chimia are nevoie de ani. Iar rachetele care au zburat la treizeci de minute după anunț sunt cel mai clar semnal al cât de fragile s-ar putea dovedi acele două săptămâni.
