Un fost agent CIA dezvăluie: De ce ținta principală a lui Trump din Iran a fost ratată?

Statele Unite și Israelul au provocat daune semnificative aparatului militar și de securitate al Iranului. Comandanți superiori au fost uciși într-un ritm rar întâlnit în războiul modern. Sentimentul de impunitate al regimului a fost zdruncinat. Acestea sunt realizări reale.

Un fost agent al CIA dezvăluie într-o analiză că succesul militar al SUA din Iran nu trebuie confundat cu transformarea politică. Aceasta este dilema cu care se confruntă acum președintele SUA și aliații săi regionali: cum să exploateze câștigurile de pe câmpul de luptă fără a cădea în iluzia familiară că presiunea singură poate produce o schimbare de regim, o țintă principală care a fost ratată de Trump, potrivit Financial Times.

Expertul în operațiuni CIA, Jonny Gannon, spune că nu există o soluție miraculoasă aici - cel mai puțin în acțiunile sub acoperire. Ceea ce unii teoreticieni ai politicii externe ratează este că cultura politică nu poate fi reproiectată din aer, iar natura umană nu poate fi refăcută dintr-o sală de conferințe din Washington. Întrebarea care se pune acum este dacă înțelegem suficient de bine Iranul pentru a influența fractura sa fără a ne asuma prăbușirea.

Cei mai serioși observatori înțeleg deja acest adevăr inconfortabil. Perspectivele unei schimbări politice imediate la Teheran rămân slabe. După cum a observat cercetătorul Karim Sadjadpour, Garda Revoluționară și armata încearcă să asigure supraviețuirea regimului, deoarece este în interesul lor economic. Chiar și după eșecurile militare, instrumentele de bază ale regimului de coerciție rămân suficient de intacte pentru a modela succesiunea și supraviețuirea.

Partenerii Americii din Golf, în special Emiratele Arabe Unite, nu au niciun interes să fie lăsați peste apă de un animal rănit. Un război prelungit ar crește brusc costurile: amenințări repetate cu rachete și drone, perturbări ale transportului maritim și al asigurărilor prin Strâmtoarea Hormuz, presiune asupra încrederii investitorilor în Abu Dhabi și Dubai și riscul latent al unor represalii iraniene prin intermediari sau sub acoperire pe teritoriul emiratez.

Liderii Emiratelor Arabe Unite știu că atunci când misiunile se vor termina și titlurile vor continua, se vor confrunta în continuare cu consecințele. Preocuparea lor nu este doar dacă republica islamică va supraviețui, ci dacă va supraviețui furioasă, încolțită și chiar mai dependentă de represalii asimetrice.

De aceea, Statele Unite ar trebui să reziste tentației de a depăși obiectivele declarate ale președintelui Donald Trump, ceea ce ne-ar putea duce la alunecarea într-o campanie deschisă pentru schimbarea regimului. Pericolul nu este doar deviația misiunii. Este riscul unui război cu adevărat regional.

De mai bine de o generație, unii factori de decizie politică din SUA au crezut că Orientul Mijlociu ar putea fi reparat, reorganizat sau refăcut prin forță și inginerie politică. Această idee vanitoasă a eșuat în mod repetat, deoarece înțelege greșit cum funcționează de fapt puterea în regiune, susține fostul agent CIA.

Acest lucru este deosebit de relevant atunci când se discută alternative la regimul actual. Nu există o opoziție coezivă pregătită să preia frâiele. Diaspora iraniană este fracturată. Mujahideen-e-Khalq, sau MEK - un grup de opoziție exilat cu practici interne controversate și puțină credibilitate în Iran (a ajutat la instaurarea republicii islamice, n.red.) - nu este un vehicul viabil pentru legitimitate.

Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului și cea mai cunoscută figură monarhistă din exil, rămâne cel mai recunoscut nume al opoziției în străinătate, iar acest lucru ar trebui recunoscut. El ar putea încă să iasă la iveală ca un adevărat susținător al poporului iranian, dar proeminența nu este același lucru cu puterea și încă nu se bucură de loialitatea instituțiilor de securitate sau militare care ar determina o tranziție serioasă.