Roboții de luptă ai Ucrainei dau lovituri grele armatei lui Putin. „Linia frontului este ca în Terminator"

Invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia se află acum în al cincilea an, iar conflictul - cel mai mare din Europa din 1945 încoace - a văzut o transformare uimitoare a armelor și tacticilor de pe câmpul de luptă. Acum roboții de luptă ai Ucrainei dau lovituri grele armatei lui Putin, dând speranță că trupele rusești vor fi alungate din țară.

Vehiculele terestre fără pilot din Ucraina vin în diferite forme și dimensiuni. Unul rulează pe șenile și seamănă cu o mașină de livrare a laptelui fără acoperiș. Altul are roți și antene. Un al treilea poartă mine antitanc. Din primăvara anului 2024, utilizarea lor a crescut exponențial, potrivit The Guardian.

„Așa arată războiul modern. Armatele de pretutindeni vor trebui să se robotizeze", a spus Viktor Pavlov, locotenent în Corpul 3 de Armată al Ucrainei. Expertiza Ucrainei în materie de drone este acum foarte căutată în contextul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului. Săptămâna trecută, Volodimir Zelenski a semnat acorduri de apărare pe 10 ani cu mai multe state din Golf, inclusiv Arabia Saudită și Qatar, pentru a le furniza interceptoare ucrainene ieftine. Acestea pot doborî dronele kamikaze Shahed cu rază lungă de acțiune, folosite de Teheran în atacurile sale asupra vecinilor săi și de Moscova.

Războiul Kremlinului a transformat Kievul într-un centru pentru dezvoltarea de arme moderne fără pilot. Există un ecosistem unic, unde inginerii proiectează produse noi, iar soldații din prima linie oferă feedback instantaneu. Producătorii își măresc apoi stocurile, construind vehicule terestre, interceptoare anti-Shahed și drone maritime de pionierat.

Roboții de teren reprezintă acum 90% din logistica armatei ucrainene. „Este foarte dificil să te miști din cauza dronelor inamice cu vedere la persoana întâi (FPV). Așa că folosim sisteme robotice", a spus Pavlov. În ianuarie, forțele armate ale Ucrainei au efectuat un număr record de 7.000 de operațiuni folosind vehicule terestre sau UGVS.

Roboții joacă un rol din ce în ce mai important în luptă și înlocuiesc infanteria umană. Aceștia au fost echipați cu mitraliere cu telecomandă și lansatoare de grenade. Un sistem - un DevDroid TW 12.7 - a apărat o poziție timp de 45 de zile. Vara trecută, un robot kamikaze care transporta 200 kg de explozibili a mers 20 km până la o clădire școlară folosită de trupele rusești și a aruncat-o în aer.

„Nu este Războiul Stelelor, unde există o mulțime de lasere. Linia frontului este mai degrabă ca în Terminator. Un robot terestru ajunge la poziția ta și nu poți face nimic în privința asta", a spus Bambi, operator de drone în cadrul Brigăzii a 25-a Aeropurtată. El a adăugat: „Poți împușca o persoană în piept și aceasta se oprește din tras. Dacă împuști un robot terestru, nu simte durere. Există un tip care se uită la un ecran și care va riposta la tragere."

Dronele terestre livrează, de asemenea, alimente, muniție și materiale precum bușteni, folosiți de soldați pentru a construi adăposturi subterane. Pot evacua până la trei soldați răniți de pe linia frontului. De obicei, un robot poate funcționa timp de opt ore. Sunt mai mici și mai puțin vizibile decât vehiculele blindate, care pot fi ușor observate de dronele spion rusești și distruse.

Din decembrie 2025, roboții au adus provizii soldaților ucraineni, bazați în jurul orașului estic Pokrovsk, ruinat, locul unor lupte intense. „Unul a ajuns la intrarea în adăpostul nostru. M-am simțit ca un om al cavernelor privind tehnologia extraterestră", a spus Bambi. „Arăta atât de futurist. Nu mi-aș fi putut imagina asta acum doi ani."

În plus, vehiculele de transport ucrainene (UGV) îndeplinesc sarcini inginerești vitale. Cele mai recente modele pot mina și demina, pot așeza sârmă ghimpată și pot remorca și recupera vehicule avariate și arse. Pavlov a spus că firma sa pierdea aproximativ trei roboți pe zi din cauza atacurilor aeriene rusești - o rată de uzură de 25%. „Acesta este un preț mic de plătit, având în vedere că salvăm viețile infanteriei noastre", a spus el.

Ministrul Apărării din Ucraina, Mykhailo Fedorov, a salutat extinderea rapidă a operațiunilor la distanță. „În urmă cu doar șase luni, evacuarea victimelor folosind sisteme robotice terestre era sporadică. Astăzi, roboții intră în mod curent în zone cu risc ridicat - livrând muniție, susținând logistica și evacuând răniții acolo unde desfășurarea de personal ar crea un risc suplimentar", a spus el.

Vara trecută, pentru prima dată în istoria războiului, soldații ruși s-au predat chiar și unui robot terestru înarmat. Soldații - unul dintre ei acoperit de sânge - au ieșit dintr-o clădire distrusă. Poziția lor fusese anterior sub focul susținut al Ucrainei. Corpul 3 de Armată a declarat că a reușit să desfășoare roboți pentru a recuceri zona într-o „acțiune ofensivă bine planificată".

„Războiul a ajuns la un nou nivel. Există o mulțime de drone pe cer. Acest lucru face foarte dificilă ajungerea la o poziție și evacuarea oamenilor", a spus Oleksandr, un instructor cu indicativul „Barman". „Fosții jucători se adaptează foarte repede la această tehnologie. Sunt mai eficienți decât un militar obișnuit."

Ucraina are în prezent avantajul în tehnologia roboților terestre. „Avem mai multe sisteme decât Rusia. Prioritatea este să le extindem", a spus el. Rusia ocupă aproximativ 20% din Ucraina, inclusiv Crimeea. Din 2022, Ucraina nu a reușit să facă progrese semnificative, în ciuda faptului că 1,2 milioane dintre soldații săi au fost uciși sau răniți în estul și sudul țării.