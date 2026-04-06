O singură injecție ar putea reda auzul în doar o lună. Terapia testată deja pe pacienți

O echipă de cercetători de la Institutul Karolinska a testat o terapie genică nouă care ar putea schimba complet modul în care este tratată surditatea din naștere.

Tratamentul este simplu ca idee, cu o singură injecție în urechea internă, care ajută organismul să repare problema genetică ce împiedică auzul. Studiul, publicat în Nature Medicine, a fost făcut pe 10 pacienți, cu vârste între 1 și 24 de ani, toți având aceeași cauză a surdității, o mutație a genei OTOF.

Problema acestor pacienți este că organismul nu produce corect o proteină esențială pentru auz, numită otoferlină. Fără ea, sunetele nu sunt transmise corect către creier. Medicii au folosit un virus modificat (AAV) ca „vehicul" pentru a introduce o versiune funcțională a genei direct în urechea internă.

Procedura presupune o injecție făcută într-o zonă numită „fereastra rotundă", la baza cohleei. Practic, este o intervenție locală, nu un tratament de lungă durată. Efectele nu au întârziat să apară. În aproximativ o lună, majoritatea pacienților au început să audă din nou, cel puțin parțial.

După șase luni, diferența a fost clară: nivelul sunetelor pe care îl puteau percepe a scăzut de la 106 decibeli la 52 de decibeli, ceea ce înseamnă un progres major. Copiii între 5 și 8 ani au avut cele mai bune rezultate, dar îmbunătățiri s-au văzut și la pacienții adulți.

Cercetătorii spun că tratamentul a fost sigur în perioada de testare și nu au apărut reacții adverse grave. Chiar și așa, vorbim despre un studiu mic, iar terapia este încă în fază experimentală. Mai sunt necesare teste pe un număr mai mare de pacienți înainte să devină tratament standard.