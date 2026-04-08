Cine stăpânește Hormuzul, stăpânește lumea!
Postat la: 08.04.2026 |
În dreptul internațional, folosirea forței și amenințarea cu forța au același regim juridic și sunt supuse acelorași restricții. De aceea, amenințările lui Trump că ”va distruge civilizația” și va arunca Iranul ”în epoca de piatră”, din poziția de Președinte SUA, sunt ACTE JURIDICE, iar nu simple declarații, care nu vor fi uitate.
Renunțarea în ultima clipă la atacarea Iranului n-a fost o victorie, în sensul obligării acestuia la deschiderea strămtorii Hormuzului, ci o capitulare. Ayatollahul a devoalat o realitate până acum ascunsă: cine stăpânește Hormuzul, stăpânește lumea. Nu sistemul financiar, nu petrodolarul și nici forța militară: acestea s-au prăbușit odată cu tăierea jugularei planetei.
Cel mai importantă condiție de încetare a focului pentru două săptămâni, care probabil se va prelungi nedeterminat, a fost că Hormuzul va fi gestionat de armata iraniană.
Încă un secret, forța Pakistanului, unde s-au realizat negocierile - mai bine zis unde s-au ”dictat” negocierile -, putere nucleară și aliatul Chinei. Din Elveția în Oman, două state aparent neutre, dar primul apropiat de Occident, al doilea de Iran, negocierile s-au mutat la final la Islamabad, un semnal extrem de important privind evoluția războiului.
Presiunile asupra lui Trump vor fi atât de mari, intern și extern, încât reluarea luptelor nu cred că va mai fi posibilă, retragerea SUA fiind singura soluție.
Ce va face Netanyahu? Greu de spus. Cât și în ce fel va mai putea să fie susținut de SUA în noua situație? Europenii s-au îndepărtat speriați, monarhiile din Golf au probleme cu propria supraviețuire, Turcia și-a mărit influența în urma loviturilor date kurzilor, iar Egiptul are propria sa politică, deloc prietenă.
Marii câștigători Rusia și China, fără de care Iranul nu putea supraviețui. În opoziție, India este și ea învinsă, Modi având probleme mari chiar la el acasă: cât de mult se va modifica parteneriatul său cu SUA și Israelul în viitor? Dar Japonia, Australia și Coreea de sud?
Ce-au câștigat Trump și Netanyahu până acum și ce au pierdut? Situația este mult mai rea pentru ei decât dacă războiul n-ar fi fost declanșat. Desigur, îi vom vedea declarându-și ”victoria”.
Aurelian Pavelescu
-
ORDINEA GLOBALĂ AMERICANĂ ȘI-A DAT DUHUL ÎN VIESPARUL MEDIO-ORIENTAL
Bazele militare americane din Golf au fost prezentate statelor gazda ca mijloc de descurajare a tentației puterilor regi ...
-
De ce oamenii regimului teocratic din Iran nu sunt fanatici
Baza de susținere a regimului de la Teheran nu are legatura cu fanatismul religios, ci mai degraba cu fervoarea. Deși am ...
-
Există soluție în scandalul vaccinurilor Pfizer
Cand contractul cu Pfizer a fost propus, in 2021, Ministerul Finanțelor a refuzat sa semneze memorandumul de aprobare. M ...
-
Trump ia în calcul noi schimbări în Cabinet, dar vrea să evite o „remaniere masivă”
Secretarul Comerțului, Howard Lutnick, și secretarul Muncii, Lori Chavez-DeRemer, sunt vulnerabili, au declarat oficiali ...
-
Cu ce se ocupă, de fapt, președintele Nicușor Dan toată ziua?
Recent, un prieten m-a intrebat, aparent in gluma, dar și cu o doza serioasa de nedumerire: cu ce se ocupa, de fapt, pre ...
-
Donald Trump, comparat cu Iisus Hristos la masa pascală de la Casa Albă
Pe 1 aprilie a avut loc la Casa Alba un Dejun Pascal. Evenimentul a prilejuit imagini halucinante, cu un cult al persona ...
-
Ce-am avut si ce-am pierdut în Războiul din Iran?! Viziunea lui Trump
Ce s-a intamplat de fapt recent - jocul lui Trump pe tema negocierilor fictive de pace cu Iranul: manipularea pieței, fi ...
-
Capturăm insula Kharg. Ce facem cu ea?
Trump defineste azi smechereste obiectivul SUA si implicit al omenirii deblocarea stramtorii Ormuz. Din cate imi aduc am ...
-
Arafat nu e Dragnea!
Despre Arafat nu stiu sa fi scris cineva mai mult ca mine. Am demonstrat ca CV-ul lui e un fake, am scris si despre fals ...
-
Vocea Bruxellesului: Să vedeți ce mize sunt în jocul politic european
Vocea Bruxellesului: Sa vedeți ce mize sunt in jocul politic european ”Negocierile pentru bugetul UE de 1,8 trilio ...
-
Etica nucleară a Rusiei în raport cu Iranul
Rusia este principalul partener al Iranului in dezvoltarea energiei nucleare civile, oferind atat tehnologie, cat și com ...
-
Războiul o să mai dureze: Pentagonul anunță o creștere masivă a producției de rachete
Pentagonul a anunțat astazi trei acorduri-cadru cu principalii producatori din industria apararii pentru accelerarea pro ...
-
„Debarcarea” premierului Bolojan
In loc de introducere un citat aproximativ: “Actuala clasa politica, care a guvernat Romania in ultimii 35 de ani, ...
-
Vești bune de la Cotroceni, de Bunavestire
Președinția lanseaza proiectul „Romania in lumina” care iși propune sa identifice soluții concrete la proble ...
-
Niște detalii cu raskolnicii din Ucraina
La noi a aparut știrea ca a murit patriarhul Filaret al Bisericii Ortodoxe a Ucrainei. Doar ca s-au pierdut niște detali ...
-
VEȘTI RELE PENTRU TRUMP ȘI NETANYAHU DE PE FRONT!
O spune chiar Ehud Barak, fostul premier și ministru al apararii al Israelului, inalt ofițer in forțele armate israelien ...
-
IRANUL RESPINGE ”OFERTA” LUI TRUMP
48 de ore - 5 zile - 30 de zile. Cum vi se pare succesiunea asta? Cam așa arata cele mai recente ultimatumuri ale lui Tr ...
-
Complicata situație din Golf
Ziua 25 a razboiului din Iran. Stramtoarea Hormuz parțial blocata, petrolul peste 110 dolari pe baril, bazele americane ...
-
Jocul lui Trump de-a negocierile si manipularea pietei petrolului
Ce s-a intamplat de fapt saptamana trecuta - jocul lui Trump pe tema negocierilor fictive de pace cu Iranul: manipularea ...
-
Legea e "apă de ploaie", iar ei "taie frunze la câini"!
Am dat in judecata Apa Nova București, pentru ca pe factura imi pune ilegal și abuziv tarif pentru colectarea apei de pl ...
-
Politica americană în Orientul Mijlociu este modelată de lobby-ul evreiesc
Iata ce i-a marturisit președintele american unui ambasador strain, la un tête-à-tête la Casa Alba: " ...
-
"Noul RIC" generat de Războiul din Iran
Dupa cum ați observat in titlu, trinomul Noii Ordini Mondiale nu mai este Rusia-India-China: razboiul din Orientul Mijlo ...
-
Netanyahu a mărturisit, în sfârșit, motivul atacării Iranului
Pentru Netanyahu și clasa sioniștilor religioși, distrugerea Iranului este o implinire a destinului biblic al Israelului ...
-
Când Netanyahu (viu sau mort) face bășcălie de Iisus Hristos
Netanyahu a-nviat!Adevarat a-nviat? Nu se poate spune cu siguranța: in discursul sau televizat de miercuri seara, ...
-
Foaia de observație psihiatrică a șefului Pentagonului
Peter Hegseth, bosul celei mai mari puteri militare de pe glob, este creștin fanatic, membru al unei congregații afiliat ...
-
1979 și 2026: Tsunami iranian revine peste România
Coșmarul anilor 1981-1989 cu penuria de alimente, benzina și altele a fost provocat de izbucnirea revoluției islamice di ...
-
Președintele Trump este în cel mai mare impas din întreaga sa viață
Trump este pur și simplu șocat de refuzul absolut al tuturor țarilor europene, inclusiv Marea Britanie și Franța, de a t ...
-
Afaceri imobiliare puturoase la UBB
Universitatea Babeș Bolyai (UBB) din Cluj Napoca a devenit cea mai mare universitate din Romania și este cea mai b ...
-
Ce urmărește Ghiță cu dezvăluirile despre Georgescu?
Daca pana acum, suspiciunile privind legaturile lui Georgescu cu Rusia plecau de la discursul sau anti-atlantist și de l ...
-
Gaze românești în Ucraina. Ce s-a comunicat, cum e in realitate, ce se interpreteaza gresit si ce nu ni se spune!
Nicusor Dan si Volodimir Zelenski au semnat un acord-cadru de cooperare energetica Romania-Ucraina. Asta este clar. In t ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu