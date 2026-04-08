În dreptul internațional, folosirea forței și amenințarea cu forța au același regim juridic și sunt supuse acelorași restricții. De aceea, amenințările lui Trump că ”va distruge civilizația” și va arunca Iranul ”în epoca de piatră”, din poziția de Președinte SUA, sunt ACTE JURIDICE, iar nu simple declarații, care nu vor fi uitate.

Renunțarea în ultima clipă la atacarea Iranului n-a fost o victorie, în sensul obligării acestuia la deschiderea strămtorii Hormuzului, ci o capitulare. Ayatollahul a devoalat o realitate până acum ascunsă: cine stăpânește Hormuzul, stăpânește lumea. Nu sistemul financiar, nu petrodolarul și nici forța militară: acestea s-au prăbușit odată cu tăierea jugularei planetei.

Cel mai importantă condiție de încetare a focului pentru două săptămâni, care probabil se va prelungi nedeterminat, a fost că Hormuzul va fi gestionat de armata iraniană.

Încă un secret, forța Pakistanului, unde s-au realizat negocierile - mai bine zis unde s-au ”dictat” negocierile -, putere nucleară și aliatul Chinei. Din Elveția în Oman, două state aparent neutre, dar primul apropiat de Occident, al doilea de Iran, negocierile s-au mutat la final la Islamabad, un semnal extrem de important privind evoluția războiului.

Presiunile asupra lui Trump vor fi atât de mari, intern și extern, încât reluarea luptelor nu cred că va mai fi posibilă, retragerea SUA fiind singura soluție.

Ce va face Netanyahu? Greu de spus. Cât și în ce fel va mai putea să fie susținut de SUA în noua situație? Europenii s-au îndepărtat speriați, monarhiile din Golf au probleme cu propria supraviețuire, Turcia și-a mărit influența în urma loviturilor date kurzilor, iar Egiptul are propria sa politică, deloc prietenă.

Marii câștigători Rusia și China, fără de care Iranul nu putea supraviețui. În opoziție, India este și ea învinsă, Modi având probleme mari chiar la el acasă: cât de mult se va modifica parteneriatul său cu SUA și Israelul în viitor? Dar Japonia, Australia și Coreea de sud?

Ce-au câștigat Trump și Netanyahu până acum și ce au pierdut? Situația este mult mai rea pentru ei decât dacă războiul n-ar fi fost declanșat. Desigur, îi vom vedea declarându-și ”victoria”.

Aurelian Pavelescu