Sondaj: Pentru prima dată în aproape două decenii, China depășește SUA în ceea ce privește nivelul de aprobare internațională

Raportul de forțe la nivel global pare să se reconfigureze. Pentru prima dată în aproape două decenii, China depășește Statele Unite în ceea ce privește nivelul de aprobare internațională, potrivit unui sondaj realizat de Gallup.

Datele arată că, în 2025, nivelul median de susținere pentru conducerea de la Beijing a ajuns la 36%, în creștere față de 32% în anul precedent. În același timp, imaginea globală a SUA s-a deteriorat semnificativ: ratingul de aprobare a coborât la 31%, cu opt puncte procentuale mai puțin decât în 2024. În paralel, nivelul de dezaprobare față de conducerea americană a atins un record de 48%, în timp ce China rămâne relativ stabilă, cu 37% dezaprobare.

Indicatorul net - diferența dintre percepțiile pozitive și negative - evidențiază și mai clar tendința: China se situează la minus 1, în timp ce SUA coboară la minus 15, cel mai slab rezultat înregistrat vreodată. Este pentru al doilea an consecutiv când ambele puteri au un bilanț negativ de imagine la nivel global. China își găsește cei mai mari susținători în țări precum Rusia, Pakistan, Tunisia și Singapore. Totuși, analiștii atrag atenția că această susținere reflectă, în multe cazuri, mai degrabă o respingere a influenței americane decât o adeziune puternică la modelul chinez.

De cealaltă parte, SUA continuă să beneficieze de sprijin în state precum Israel, Polonia, Kosovo, Filipine și Albania, unde nivelul de aprobare pentru Washington este comparabil cu gradul de respingere a Chinei. Un alt element relevant este scăderea numărului de respondenți indeciși. Doar 16% dintre cei chestionați nu au o opinie despre China, iar 13% nu se pronunță în cazul SUA - unele dintre cele mai scăzute niveluri din ultimii 20 de ani. Această tendință sugerează o polarizare tot mai accentuată a percepțiilor globale.

În ciuda acestor evoluții, majoritatea statelor nu manifestă o orientare clară către una dintre cele două puteri. Doar 8% dintre țări sunt puternic aliniate Chinei, iar 5% Statelor Unite. Alte 40% au o orientare slabă: 32% înclină spre China, iar 8% spre SUA. Sondajul face parte din programul anual World Poll al Gallup, desfășurat în peste 130 de țări, în care respondenții evaluează leadershipul principalelor puteri globale: SUA, China, Rusia și Germania. Datele pentru 2025 au fost colectate înainte de o serie de evenimente majore, inclusiv retragerea SUA din zeci de organizații internaționale și izbucnirea războiului cu Iranul.

Rezultatele vin și pe fondul revenirii la Casa Albă a lui Donald Trump. Potrivit analizei Gallup, o parte semnificativă a opiniei publice globale percepe agenda „Make America Great Again" nu ca pe o reafirmare a influenței americane, ci, paradoxal, ca pe un factor care favorizează ascensiunea Chinei. Într-un context geopolitic tot mai fragmentat, aceste date sugerează o schimbare subtilă, dar importantă: competiția pentru influență globală nu mai este dominată clar de Washington.