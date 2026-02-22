O lume condusă o mie de ani de Putin, Xi Jinging, Bill Gates, Zuckerberg, Soros...

Există organizații și oameni de știință care cred că omul este un virus letal pentru planetă și fac propagandă unui stil de viață anti-natalist. Vor extincția speciei umane nu prin războaie sau pandemii, ci prin viață lungă și refuzul de a mai procrea.

Elon Musk a spus recent, la podcastul lui Joe Rogan, că dacă lumea lasă Inteligența Artificială la îndemâna unor "extincționiști", mașinile vor fi setate pentru a șterge omul din istorie.

Musk a dat exemplul fondatorului Voluntary Human Extinction Movement (VHEMT), Les Knight, care a expus pe larg "filosofia" mișcării în New York Times, în octombrie 2023. Da, există astfel de ONG - uri și există astfel de profesori la universități de prestigiu din SUA și UK. Deși poate fi relativ simplu încadrat la conținut ilegal, conform DSA, mesajul apare destul de frecvent pe social media, la modul laudativ.

Nici nu e nevoie de 100 de ani pentru ca visul acestor minunați visători ai apocalipsei verzi să devină realitate. Scăderea demografică e vizibilă. Îmbătrânirea, așijderea. Cum pensiile și sistemul public de sănătate sunt bazate pe solidaritatea intergenerațională, reducerea populației de copii și tineret va face ca mecanismul să intre în colaps mult mai devreme.

Practic, apocalipsa sistemelor de asigurări sociale vine peste 10 ani, când ies la pensie "decrețeii", adică generația mea.

Altă mișcare socială a elitelor bogate poate să aducă apocalipsa, de data asta una tehnologică: transhumanismul.

Revine în atenția opiniei publice Raymond Kurzweil, ex-CEO al google, care spune că primul om de 1000 de ani s-a născut deja (a mai spus asta de vreo 3 ori, din 2015 încoace, în cărți succesive despre "singularitate", adică momentul desprinderii omului de mortalitate).

Omul normal este, pentru acești demenți mesianici, un concept depășit. Oricum suntem prea mulți, oricum îmbătrânim, oricum vom fi făcuți socialmente inutili de ascensiunea rapidă a inteligenței artificiale.

De ce nu am fuziona cu inteligența artificială? De ce nu am deveni ființe "augmentate", cyborgi care să poată concura din carapacele lor futuriste cu zeul din mașină (deus ex machina), ființe amortale care să stăpânească pământul mii de ani?

Că mii de ani ar trăi doar bogații și că dictatorii ar deveni și amortali, iar nu numai tiranici, sunt amănunte... Așa cum smartfonul e "ieftin" și accesibil tuturor, tot așa un exoschelet, un neuralink, un set de corpori fizice de rezervă vor fi ieftine cândva, așa zice teoria...

Ce să vezi: nimeni nu îi ștampilează pe acești tip drept extremiști, conspiraționiști sau putiniști... Nimeni nu își imaginează cum ar arăta o lume condusă o mie de ani de Putin, Xi Jinging, Bill Gates, Zuckerberg, Soros...

Omul de Nenderthal nu a dispărut imediat. A dispărut pe măsură ce a dat de homo sapiens și s-a amestecat cu el...

Omul augmentat ar fi ca o viespe care ar ocupa stupul de albine, păcălindu-le că le este regină, dar subminând comunitatea din interior și eliminând-o treptat, pentru a-i lua locul.

Gheorghe Piperea