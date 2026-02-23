Un scenariu interesant de la Citrini Research. Este un scenariu negativ care analizează ce s-ar putea întâmpla dacă AI-ul se dezvoltă prea repede și devine din ce în ce mai bun. Atenție, este un un scenariu de tipul „ce-ar fi dacă" nu o certitudine sau o sugerare că asta se va întâmpla. E interesant de citit.

Scenariul pleacă de la premiza actuală: la final de 2025, agenții AI încep să facă cea mai mare parte a muncii de birou: analize complexe, taskuri de client service, programează aplicații, fac rezervări etc. Iar companiile încep să înlocuiască oameni pentru a economisi bani. Profitul crește, acțiunile cresc, totul e perfect. La final de 2026 încep problemele pentru că toți angajați concediați nu mai cumpără, iar vânzările și consumul scad. Pentru că vânzările scad, companiile trebuie să reducă din costuri, ceea ce îi obliga să se bazeze și mai mult pe AI.

AI-ul produce mai mult dar oamenii nu mai au bani pentru a cumpăra. Până la mijlocul anului 2028, șomajul ajunge la 10,2%, iar indicele S&P 500 al bursei americane scade cu 38% față de nivelul maxim atins. Companiile care au produse de tipul Software as a Service (SaaS) concediază 15% din angajați, cererea de credite scade, prețul locuințelor scade în orașele unde sunt hub-uri mari de tehnologie -> San Francisco -11%, Seattle -9%, Austin -8%.

Ponderea muncii în PIB a scăzut de la 64% în 1974 la 56% în 2024, o scădere timp de patru decenii, determinată de globalizare, automatizare și erodarea constantă a puterii de negociere a lucrătorilor. În cei patru ani de când inteligența artificială și-a început îmbunătățirea exponențială, această scădere a ajuns la 46%. Este cea mai accentuată scădere înregistrată vreodată.

De-a lungul întregii istorii economice moderne, inteligența umană a fost inputul rar. Capitalul era abundent (sau cel puțin replicabil). Resursele naturale erau finite, dar substituibile. Tehnologia s-a îmbunătățit suficient de lent încât oamenii să se poată adapta. Inteligența, capacitatea de a analiza, decide, crea, convinge și coordona, era lucrul care nu putea fi replicat la scară largă. Inteligența umană și-a derivat valoarea inerentă din raritatea sa. Fiecare instituție din economia noastră, de la piața muncii la piața ipotecară și codul fiscal, a fost concepută pentru o lume în care această presupunere era valabilă.

Acum experimentăm o relaxare a acestei valori. Inteligența artificială este acum un substitut competent și în continuă îmbunătățire pentru inteligența umană într-o gamă tot mai mare de sarcini. Sistemul financiar, optimizat de-a lungul deceniilor pentru o lume cu minți umane rare, își reevaluează prețul. Această reevaluare este dureroasă, dezordonată și departe de a fi completă. Dar reevaluarea prețului nu este același lucru cu colapsul.

Economia poate găsi un nou echilibru. A ajunge acolo este una dintre puținele sarcini rămase pe care doar oamenii le pot îndeplini. Trebuie să o facem corect. Este prima dată în istorie când cel mai productiv activ din economie a produs mai puține locuri de muncă, nu mai multe. Nimănui nu i se potrivește cadrul, deoarece niciunul nu a fost conceput pentru o lume în care resursele rare deveneau abundente. Așadar, trebuie să creăm noi cadre. Singura întrebare care contează este dacă le vom construi la timp.

Orlando Nicoară