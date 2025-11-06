Google trage un semnal de alarmă. Virusurile create cu inteligență artificială pot învăța singure să se ascundă

Postat la: 06.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Google trage un semnal de alarmă. Virusurile create cu inteligență artificială pot învăța singure să se ascundă

O nouă generație de atacuri cibernetice pune pe jar experții în securitate. Potrivit unui raport al echipei Google Threat Intelligence Group, tot mai mulți hackeri folosesc modele de inteligență artificială pentru a crea malware care se poate rescrie și adapta singur în timp real, devenind aproape imposibil de detectat.

Aceste programe experimentale folosesc tehnici denumite „just-in-time self-modification", adică un mecanism prin care codul își modifică structura în timpul rulării, schimbându-și comportamentul de fiecare dată când este analizat. Printre cele mai avansate exemple se numără PromptFlux, un malware care folosea modelul Gemini al Google pentru a genera propriile versiuni alternative de cod.

Cercetătorii au descoperit că PromptFlux conținea un modul numit „Thinking Robot", capabil să trimită cereri către Gemini pentru a primi instrucțiuni despre cum să evite programele antivirus. Cu alte cuvinte, virusul își „consulta" propria sursă de AI pentru a învăța cum să nu fie detectat. Google a blocat accesul acestui software la infrastructura sa și a eliminat resursele asociate, însă specialiștii avertizează că ideea din spatele lui va fi dificil de oprit.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Google trage un semnal de alarmă. Virusurile create cu inteligență artificială pot învăța singure să se ascundă

Postat la: 06.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

0

O nouă generație de atacuri cibernetice pune pe jar experții în securitate. Potrivit unui raport al echipei Google Threat Intelligence Group, tot mai mulți hackeri folosesc modele de inteligență artificială pentru a crea malware care se poate rescrie și adapta singur în timp real, devenind aproape imposibil de detectat.

Aceste programe experimentale folosesc tehnici denumite „just-in-time self-modification", adică un mecanism prin care codul își modifică structura în timpul rulării, schimbându-și comportamentul de fiecare dată când este analizat. Printre cele mai avansate exemple se numără PromptFlux, un malware care folosea modelul Gemini al Google pentru a genera propriile versiuni alternative de cod.

Cercetătorii au descoperit că PromptFlux conținea un modul numit „Thinking Robot", capabil să trimită cereri către Gemini pentru a primi instrucțiuni despre cum să evite programele antivirus. Cu alte cuvinte, virusul își „consulta" propria sursă de AI pentru a învăța cum să nu fie detectat. Google a blocat accesul acestui software la infrastructura sa și a eliminat resursele asociate, însă specialiștii avertizează că ideea din spatele lui va fi dificil de oprit.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE