Google trage un semnal de alarmă. Virusurile create cu inteligență artificială pot învăța singure să se ascundă
06.11.2025
O nouă generație de atacuri cibernetice pune pe jar experții în securitate. Potrivit unui raport al echipei Google Threat Intelligence Group, tot mai mulți hackeri folosesc modele de inteligență artificială pentru a crea malware care se poate rescrie și adapta singur în timp real, devenind aproape imposibil de detectat.
Aceste programe experimentale folosesc tehnici denumite „just-in-time self-modification", adică un mecanism prin care codul își modifică structura în timpul rulării, schimbându-și comportamentul de fiecare dată când este analizat. Printre cele mai avansate exemple se numără PromptFlux, un malware care folosea modelul Gemini al Google pentru a genera propriile versiuni alternative de cod.
Cercetătorii au descoperit că PromptFlux conținea un modul numit „Thinking Robot", capabil să trimită cereri către Gemini pentru a primi instrucțiuni despre cum să evite programele antivirus. Cu alte cuvinte, virusul își „consulta" propria sursă de AI pentru a învăța cum să nu fie detectat. Google a blocat accesul acestui software la infrastructura sa și a eliminat resursele asociate, însă specialiștii avertizează că ideea din spatele lui va fi dificil de oprit.
