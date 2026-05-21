Guvernul declasifică peste 5.000 de dosare din arhivele MAE din anii '90: Reacții în URSS față de Revoluție, mineriadele și vizita Regelui Mihai din 1992
Postat la: 21.05.2026 |
Guvernul României a adoptat joi, 21 mai, la propunerea MAE, o hotărâre de Guvern privind declasificarea documentelor elaborate de Ministerul Afacerilor Externe în perioada 1 ianuarie 1990 - 31 decembrie 1992. Printre titlurile de dosare, păstrând ortografia originală a vremii, se numără: „Reacții în URSS față de Revoluția din 22 decembrie 1989"; „Reunificarea Germaniei (1990)"; „Relații bilaterale în legătură cu ex-regele Mihai"; „Tratat de colaborare, bună vecinătate și amiciție cu URSS".
Potrivit MAE, sunt 5.376 de dosare, păstrate în 768 de mape de arhivă, care ocupă aproximativ 100 de metri liniari de raft.
"Este cea mai consistentă tranșă de documente diplomatice deschise publicului după declasificarea celor de dinainte de 1989 și acoperă o perioadă de cotitură pentru România: primele alegeri libere, mineriadele din iunie 1990, vizita istorică a Regelui Mihai din 1992, reunificarea Germaniei, prăbușirea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (URSS) și formarea Comunității Statelor Independente (CSI)", arată Ministerul de Externe.
"Românii au dreptul să cunoască, pe documente, istoria tranziției. Prea multe lucruri au stat prea mult timp în sertare, iar acolo unde lipsesc informațiile cresc conspirațiile și neîncrederea. Felul în care s-a reașezat politica externă a României după 1989 - cum am ieșit din alianțele cu URSS, cum ne-am poziționat în prima mare criză de după Războiul Rece aparține istoricilor, cercetătorilor și societății, nu subsolurilor instituționale. Documentele pe care le deschidem astăzi nu mai aveau încadrarea de secret de stat de peste un deceniu, dar continuau să fie păstrate departe de public, ca secrete de serviciu. Schimbăm asta și mergem mai departe, pas cu pas, cu digitalizarea și publicarea lor. O democrație matură își studiază istoria recentă și o pune la dispoziția cetățenilor", a declarat ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu.
MAE menționează că sunt exceptate de la declasificare materialele privind cifrul de stat și instrucțiunile aferente, precum și documentele referitoare la sediile și paza misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, care vor fi evaluate separat, potrivit legislației privind protecția informațiilor clasificate.
Hotărârea de Guvern a fost avizată favorabil de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat și de Ministerul Justiției și continuă efortul de transparentizare instituțională început prin declasificarea documentelor MAE elaborate până în decembrie 1989.
"Hotărârea de Guvern adoptată astăzi deschide etapa de pregătire a documentelor pentru consultare publică. Arhivele Diplomatice ale MAE vor parcurge procesul de inventariere, prelucrare arhivistică și digitalizare, iar accesul cercetătorilor și al publicului va fi asigurat treptat, pe măsură ce dosarele sunt pregătite potrivit standardelor arhivistice", mai arată MAE în comunicat.
