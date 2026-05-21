Un bon fiscal din 2007 arată cât de departe s-a ajuns cu prețurile. Cât a ajuns să coste același coș de cumpărături în 2026

Un bon fiscal din 2007 arată ce produse puteai cumpăra cu 18,54 lei. Cât ar costa azi același coș și cât valorau atunci bonurile de masă.

Un bon fiscal din 2007, păstrat aproape impecabil, a readus în discuție una dintre cele mai sensibile comparații pentru români: cât costa coșul de cumpărături atunci și cât costă astăzi. Imaginea a fost postată pe rețelele de socializare cu mesajul: "18,54 - Ce puteai (și cât) puteai să cumperi în 2007... Bon găsit într-o revistă veche, păstrat în stare aproape imaculată, se dă la schimb doar pentru revenirea prețurilor de acum 19 ani".

Ce cumpărai în 2007 cu 18,54 lei

Bonul este datat 30 mai 2007 și arată un total de 18,54 lei pentru un coș în care intrau banane, roșii românești, șuncă York, două cutii de Raffaello, o salată de crab, două chifle Kaiser, două cutii de cremă de brânză Philadelphia și o franzelă Vel Pitar de 300 de grame. Pe bon apare și plata cu bonuri de masă în valoare de 14,82 lei, plus cash.

Cât ar cost coșul în prezent

Refăcut astăzi, coșul ar costa de câteva ori mai mult. Pentru cantitățile de pe bon, bananele ar ajunge la aproximativ 2,73 lei, roșiile românești la 6,60 lei, iar șunca York, raportată la 100 de grame, la aproximativ 7,99 lei. Două cutii de Raffaello de 40 g ar costa 11,18 lei, iar cele două cutii de Philadelphia 125 g ar ajunge la 21 lei. La acestea se adaugă chiflele și franzela Vel Pitar de 300 g. Pentru o salata de crab astăzi ai da în jur de 9,99 lei. Coșul complet ajunge astăzi la aproximativ 62,9 lei, față de 18,54 lei pe bonul din 2007 pentru aceleași produse.

Cât valora un bon de masă în 2007 și cât valorează acum

Dincolo de lista produselor, un alt detaliu care atrage atenția este plata: pe bon apar bonuri de masă în valoare de 14,82 lei. În prima parte a anului 2007, valoarea nominală a unui tichet de masă era 7,41 lei, ceea ce înseamnă că pe bon au fost folosite exact două tichete de masă.

Dacă în 2007 un tichet valora 7,41 lei, astăzi valoarea nominală maximă a unui tichet de masă este 45 de lei. Legea nr. 201/2025 prevede că valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși 45 de lei, iar această valoare se aplică și în semestrul I din 2026, precum și în lunile iulie, august și septembrie 2026.

În 2007, cele două tichete de masă de pe bon acopereau aproape 80% din cumpărăturile de 18,54 lei. Astăzi, un singur tichet la plafonul maxim de 45 de lei nu ar mai acoperi integral coșul refăcut, estimat la aproape 63 de lei, dar ar acoperi încă o parte consistentă din el. Două tichete de masă la valoarea maximă actuală ar însemna 90 de lei, peste costul estimat al aceluiași coș.

TVA-ul de 19% corespunde regimului fiscal din 2007, iar suma TVA de 2,96 lei este compatibilă cu totalul de 18,54 lei. De asemenea, mențiunea „lei noi" este coerentă cu perioada de după denominare, iar valoarea bonurilor de masă - 14,82 lei, adică două tichete a câte 7,41 lei - se potrivește cu nivelul legal valabil în mai 2007. În plus, folosind un comparator de prețuri disponibil, prețurile afișate pe bon se potrivesc în mare măsură cu nivelurile din acea perioadă.