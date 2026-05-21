13 avioane de vânătoare MIG au fost trimise pentru a urmări un OZN, dezvăluie noi dosare secrete americane declasificate

Arhive guvernamentale americane clasificate, recent declasificate, scot la iveală detalii neobișnuite despre întâlniri cu obiecte zburătoare neidentificate (OZN), inclusiv un incident în care 13 avioane de vânătoare au fost mobilizate pentru interceptarea unui singur obiect detectat pe radar militar.

Documentele, făcute publice în urma unei bătălii juridice de mai multe decenii cu comunitatea de informații din Statele Unite, au fost obținute de organizația non-profit Disclosure Foundation. Este vorba despre 334 de pagini de rapoarte ale National Security Agency (NSA), agenția americană responsabilă de interceptări electronice și informații de semnal.

Potrivit dosarelor, în perioada Războiului Rece, sistemele radar militare au înregistrat în mod repetat obiecte neidentificate descrise ca discuri, sfere, lumini intense sau forme alungite, uneori asemănătoare unor dirijabile. Multe dintre rapoarte au fost puternic cenzurate.

Unul dintre incidente descrie trimiterea a 13 avioane de vânătoare, de tip MiG, pentru a urmări un singur obiect aerian necunoscut detectat pe radar. Alte cazuri menționează aeronave MiG implicate în urmărirea unor formațiuni de obiecte neidentificate, inclusiv un episod deasupra Chinei, unde mai multe aparate ar fi fost trimise pentru interceptare.

Într-un alt raport, martorii au descris un obiect în formă de stea, luminos, care se deplasa rapid pe verticală și orizontală, comportament considerat incompatibil cu orice aeronavă cunoscută. Un alt episod relatează apariția unei „sfere de foc" care s-a divizat ulterior în trei obiecte distincte.

Deși unele evaluări ale documentelor sugerează că o parte dintre fenomene ar putea fi explicate prin baloane sau alte obiecte convenționale, toate rapoartele sunt marcate cu cel mai înalt nivel de clasificare utilizat de NSA la acea vreme.

Agenția ar fi încercat timp de peste 40 de ani să împiedice divulgarea integrală a acestor informații, inclusiv prin litigii în baza Freedom of Information Act. Chiar și după finalizarea procesului, accesul la documente a rămas restricționat, fiind publicată doar o sinteză cunoscută sub numele de „Yeates Memo", care a rămas clasificată până în 2009.

Reprezentanți ai Disclosure Foundation susțin că materialele de suport menționate în acel rezumat nu au fost niciodată făcute publice integral și cer în continuare desecretizarea completă a dosarelor.

Noile documente au fost declasificate în contextul unor inițiative recente ale administrației americane conduse de Donald Trump, privind publicarea informațiilor legate de fenomene aeriene neidentificate.

Pentagonul a publicat anterior materiale video și rapoarte privind observații similare, alimentând dezbaterea publică asupra naturii acestor fenomene.

Organizația non-profit implicată în demersul juridic afirmă că va continua să solicite eliminarea cenzurilor din documentele rămase, astfel încât detalii precum locațiile și perioadele exacte ale incidentelor să devină publice.