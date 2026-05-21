Partidul Gândacilor de Bucătărie are milioane de susținători în doar 4 zile. Cum s-a născut formațiunea

Noul partid satiric din India, Partidul Gândacilor de Bucătărie (CJP), născut din indignarea tineretului din această țară, are milioane de urmăritori în plus față de susținătorii Partidului Bharatiya Janata (BJP) al prim-ministrului Nadrendra Modi pe rețelele de socializare, în mai puțin de patru zile.

Partidul, Cockroach Janta Party (CJP), a acumulat peste 12 milioane de urmăritori pe Instagram în câteva zile, cu mult peste cei 8,7 milioane de urmăritori ai partidului BJP, aflat la guvernare.

Fondatorul CJP, strategul în vârstă de 30 de ani Abhijeet Dipke, a sărbătorit acest succes important pe platforma X, lansând o batjocură directă la sloganul oficial: „Au spus că sunt cel mai mare partid din lume! A durat doar 4 zile! Nu subestimați puterea tineretului".

Mișcarea a apărut ca răspuns la declarațiile făcute săptămâna trecută de președintele Curții Supreme, Surya Kant, care a comparat tinerii șomeri și activiștii digitali cu „gândacii de bucătărie și paraziții sociali".

În doar 96 de ore, ceea ce a început ca o glumă s-a transformat într-o mobilizare masivă care a înregistrat deja peste 160.000 de membri oficiali pe site-ul său web.

Doar șomerii, leneșii și plângăcioșii

Pentru a înscrie noi adepți, partidul solicită, în mod ironic, îndeplinirea a patru criterii: să fii șomer, să fii leneș, să petreci minimum 11 ore pe zi online și să ai „capacitatea de a te plânge de locul de muncă".

Totuși, în spatele umorului se ascunde o adevărată criză care afectează Generația Z din țara asiatică, unde peste 50% dintre absolvenții de universitate sunt șomeri și unde indignarea socială a crescut în urma recentei anulări a examenului național NEET-UG (examenul național de admitere din India pentru studenții care doresc să urmeze studii medicale - n.r.) din cauza unor teste scurse în presă.

Manifestul oficial al CJP include patru cereri drastice împotriva sistemului: interdicția ca judecătorii pensionari să primească mandate parlamentare, arestarea autorităților în temeiul legilor antiteroriste dacă voturile sunt eliminate, asigurarea unei reprezentări feminine de 50% în Cabinet și anularea licențelor instituțiilor media deținute de magnații Ambani și Adani, printre alții.

O adevărată provocare

Confruntat cu criticile din partea sectoarelor pro-guvernamentale, care acuză CJP că își umflă cifrele prin conturi automatizate, Dipke a afișat o presupusă captură de ecran a audienței platformei pe profilul său de pe platforma X. „94% dintre urmăritori sunt din India. Fiți cu ochii pe Instagram, suntem pe cale să preluăm controlul", a scris el pe X.

În spatele acestui fenomen se află un tânăr indian care locuiește în prezent în Statele Unite și care a lucrat între 2020 și 2023 în echipa de comunicare a Partidului Aam Aadmi (AAP), un partid de opoziție de centru-stânga cu o putere politică considerabilă în capitala New Delhi.

Potrivit lui Dipke însuși, având în vedere impactul neașteptat al proiectului său, acesta ia în considerare să se întoarcă în India din Statele Unite, unde urma studii postuniversitare, pentru a canaliza nemulțumirea și a transforma parodia într-o adevărată platformă politică.

Deși mișcarea amintește de cea a Generației Z, care a zguduit guvernele țărilor vecine precum Nepal și Bangladesh, tânărul fondator s-a distanțat de acel tip de violență și a afirmat că tinerii indieni sunt „mai maturi și mai conștienți" și își vor exprima nemulțumirea prin mijloace democratice.