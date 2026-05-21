Parlamentul Israelului a fost dizolvat și urmează alegeri anticipate: Negocierile și formarea unei majorități sunt extrem de complicate

Parlamentul israelian a făcut miercuri un prim pas decisiv spre dizolvare, după ce plenul a aprobat în lectură preliminară un proiect de lege susținut chiar de guvern pentru scurtarea propriului mandat. Votul din Knesset a înregistrat o majoritate zdrobitoare de 110 voturi pentru și zero împotrivă, semnalând un consens larg privind devansarea scrutinului național.

Premierul Benjamin Netanyahu nu a fost prezent în sală în momentul votului, fiind raportat ca participant la o ședință de securitate de urgență, notează The Times of Israel.

Opoziția sărbătorește în plen

Votul a fost primit cu un val de entuziasm din partea opoziției, care a început deja să sărbătorească în plen. Yair Golan, liderul stângii democrate, a numit decizia începutul sfârșitului pentru cel mai prost guvern din istoria Israelului, adăugând că executivul condus de Netanyahu se apropie de capătul drumului după ce a cauzat daune fără precedent țării.

Deși opoziția cerea de luni de zile acest pas, declanșatorul real a fost o revoltă din interiorul arcului guvernamental. Partidele ultra-ortodoxe, aliați tradiționali ai premierului, au refuzat să îl mai susțină după ce coaliția nu a reușit să adopte legea care să le garanteze tinerilor din comunitatea religioasă scutirea de serviciul militar obligatoriu. Pentru a nu lăsa opoziția să dicteze în totalitate regulile jocului, partidul Likud al lui Netanyahu a preferat să depună propriul proiect de dizolvare, încercând astfel să păstreze controlul asupra calendarului legislativ.

Când vor fi chemați israelienii la urne

Proiectul de lege adoptat miercuri nu stabilește încă o dată fixă pentru alegeri. Textul urmează să fie trimis Comisiei Camerei Knesset-ului pentru a fi definitivat, înainte de a reveni în plen pentru cele trei lecturi finale obligatorii. În timp ce aliații ultra-ortodocși fac presiuni ca scrutinul să aibă loc la începutul lunii septembrie, surse politice afirmă că Netanyahu încearcă să tragă de timp, avertizând în discuții private că alegerile timpurii vor pune în pericol blocul de dreapta. Cu toate acestea, din punct de vedere legal, urnele trebuie deschise cel târziu până la data de 27 octombrie.

Sondajele îl dau învins pe premier

Miza este uriașă pentru viitorul politic al lui Benjamin Netanyahu, aflat în prezent la conducerea celui mai de dreapta guvern din istoria statului. Cele mai recente sondaje arată că aproximativ 42% dintre cei care l-au votat anterior ar opta acum pentru alte formațiuni, iar coaliția sa este departe de a mai putea obține o majoritate.

Principalul său rival este fostul premier de dreapta Naftali Bennett, care s-a aliat cu liderul de centru-stânga Yair Lapid sub o nouă platformă numită „Împreună", aflată deja la egalitate cu partidul de guvernământ. În același timp, o altă figură importantă, fostul șef al armatei Gadi Eizenkot, câștigă rapid teren în preferințele electoratului.