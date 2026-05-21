Moscova amenință Chișinăul: "Orice agresiune împotriva cetățenilor ruși din Transnistria va primi un răspuns imediat"

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat joi, 21 mai, că orice agresiune împotriva cetățenilor ruși care locuiesc în regiunea transnistreană din Republica Moldova va primi un răspuns imediat.

„Orice agresiune împotriva compatrioților noștri care locuiesc în Transnistria va primi un răspuns prompt și adecvat. Federația Rusă este pregătită să utilizeze toate mijloacele necesare pentru a le asigura securitatea", a afirmat aceasta în cadrul unui briefing, relatează deschide.md.

Comentând decretul semnat recent de președintele rus, Vladimir Putin, privind facilitarea acordării cetățeniei ruse locuitorilor din regiunea transnistreană, Zaharova a spus că măsura a fost luată ca răspuns la solicitările populației din regiune și la „presiunile" exercitate de Republica Moldova și Ucraina asupra Tiraspolului.

Ca reacție la semnarea decretului, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a sugerat că măsura face parte din tacticile Rusiei de a exercita presiuni în contextul eforturilor Chișinăului de reintegrare a Transnistriei, regiune susținută de Moscova, unde sunt desfășurate trupe rusești încă de la destrămarea Uniunii Sovietice. Ea a mai afirmat că Moscova ar avea, probabil, "nevoie de mai mulți oameni pe care să-i trimită la războiul din Ucraina".