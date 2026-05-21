Programul Rabla 2026, reguli noi: Când începe și ce mașini pot cumpăra românii. Schimbări și în privința achiziționării de motociclete

Diana Buzoianu, ministra mediului (USR), a anunțat joi, în cadrul unei conferințe de presă, care vor fi noile reguli de înscriere pentru Programul Rabla și de când se pot aștepta românii să apară anunțul oficial privind startul noii ediții.

„Noi avem un termen de minim 10 zile de când punem ordinul în dezbatere, am primit răspunsul de la Consiliul Concurenței și să trimitem astăzi o întrebare și către Ministerul Economiei. După ce primim aceste răspunsuri, și noi sperăm să fie vorba de câteva zile, vom putea să punem în transparență ordinul, vreme de 10 zile, iar apoi se intră pe exact calendarul care a fost aplicat la Rabla și în anii anteriori", a transmis Diana Buzoianu.

Întrebată dacă va pune în aplicare directiva Uniunii Europene care prevede vouchere doar pentru mașini fabricate în Uniunea Europeană sau Maroc, Turcia și Marea Britanie, ministra Mediului a răspuns:

„Practic avem toate țările pe care le-ați menționat dumneavoastră plus încă niște țări care nu au fost menționate".

Întrebată ce alte modificări ar mai putea apărea, Diana Buzoianu a răspuns:

„Deci nu va exista nicio altă modificare, valoarea voucherelor va fi identică, condițiile de aplicare vor fi identice. Ne gândim să vedem dacă cel mai probabil vom pune o condiție, o limitare pentru motociclete și mopede, pentru că anul trecut nu au reușit să se încadreze la 30% din buget. Ne bucurăm pentru asta, dar scopul principal și orientarea proiectului trebuie să meargă către mașini. Deci probabil o să avem o limitare de un procent, probabil 10% din buget care se va putea duce și către motociclete și către mopede".