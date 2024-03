Impactul implanturilor dentare asupra structurii osoase

E imposibil să nu cunoști cel puțin o persoană care a cerut ajutorul medicilor pentru a-și redobândi zâmbetul larg și frumos de altădată. Poate e chiar cineva din familie ori cineva din cercul restrâns de prieteni.

Dacă nu ai căutat până acum mai multe informații despre implanturile dentare, acesta este un bun început pentru tine și pentru sănătatea ta. Implanturile dentare au un impact puternic asupra structurii osoase. Află, din rândurile următoare, de ce este recomandat să intervii cât mai rapid, atunci când, din diferit motive, ai pierdut unul sau mai mulți dinți de pe arcadă.

Ce este implantul dentar?

Înainte de toate, trebuie menționat faptul că implantul dentar are rolul de a înlocui rădăcina naturală a dintelui. Mai pe înțelesul tuturor, acesta este, de fapt, o mică piesă, în formă conică, realizată din titan sau alte materiale biocompatibile, care se inserează în osul maxilar sau mandibular. La final, este încărcat cu o coroană dentară, care imită aspectul dinților naturali. La acest capitol, putem spune că ai de unde alege. Există mai multe tipuri de coroane dentare, estetice și rezistente.

Ce este resorbția osoasă?

Complexitatea procedurii nu ar trebui să te împiedice în a face cât mai rapid o programare la stomatologie. De ce? Pentru că odată ce dintele este extras de pe arcadă, osul începe treptat să se atrofieze. Pierderea osoasă apare atunci când unul sau mai mulți dinți dispar de pe arcadă. Motivul poate fi atât extracția unui dinte cu probleme, cât și parodontoza sau traumatismele. Atunci când osul simte presiunea din timpul procesului de masticație, acesta rămâne intact și sănătos. În lipsa acestor stimuli, osul începe să se retragă, adică să-și piardă din volum și densitate. Astfel, structura osoasă începe să se deterioreze.

Cum influențează implantul dentar structura osoasă?

Ai pierdut unul sau mai mulți dinți de pe arcadă? E recomandat să intervii cât mai rapid. Odată ce osul își va pierde din volum, va fi mai greu să optezi pentru o soluție de înlocuire a dinților naturali. Fă-ți timp pentru a programa o întâlnire cu specialiștii și întreabă despre posibilitatea de a opta pentru un implant dentar all on 4 sau all on 6. Iată câteva dintre principalele motive pentru care implantul dentar influențează în mod pozitiv sănătatea structurii osoase:

Atunci când implantul este plasat în osul maxilar sau mandibular, acesta înlocuiește rădăcina naturală a dintelui pierdut, transmițând către os presiunea exercitată în timpul masticației. Această stimulare mecanică va menține densitatea osoasă;

Tot prin menținerea presiunii se previne și atrofierea osoasă, tocmai pentru că osul este stimulat în procesul de masticație;

Conservarea structurii faciale: Pierderea dinților contribuie și la îmbătrânirea prematură a feței, din cauza pierderii osoase. Astfel, implanturile dentare ajută la menținerea structurii faciale.

Avantajele implantului dentar

Pe lângă prevenirea resorbției osoase, implantul dentar oferă și alte beneficii, precum:

Protejarea integrității dinților vecini;

Bunăstare psihologică;

Restaurarea funcționalității orale;

Prevenirea problemelor digestive.

Oare mai este nevoie să cauți și alte motive sau te-ai decis deja să faci primul pas către a-ți redobândi sănătatea orală? Implanturile dentare au un impact pozitiv asupra structurii osoase. Cu ajutorul medicilor, densitatea osoasă, structura facială, procesul de masticație, dar și estetica se vor îmbunătăți considerabil. Astfel, este recomandat să mergi la o primă consultație și să decizi, împreună cu echipa medicală, care este cea mai potrivită opțiune pentru zâmbetul tău. În funcție de particularitatea fiecărui caz în parte, întregul proces poate fi mai lung sau mai scurt, dar rezultatele vor vorbi de la sine.