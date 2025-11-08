Impozite cât casa! Ce taxe cresc de la 1 ianuarie 2026. După un an greu, se anunță unul și mai greu

De la 1 ianuarie 2026, intră în vigoare o nouă serie de majorări de taxe. Prima schimbare oficială: impozitul pe dividende urcă de la 10% la 16%. Decizia este deja adoptată de Guvern. În culise se vorbește că această creștere ar putea fi doar începutul. Executivul ia în calcul extinderea impozitului de 16% și către alte tipuri de venituri, nu doar dividendele.

Tot din 2026, românii cu locuințe, terenuri sau mașini ar putea simți direct noile măsuri. Guvernul vrea să permită primăriilor să mărească taxele locale chiar și cu 70%. Exemplu concret: pentru un apartament de trei camere din București, unde actualul impozit este 198 de lei, anul viitor suma ar putea ajunge la 355 de lei.

De la 1 noiembrie 2025, facturile de energie electrică pentru consumatorii casnici s-au majorat din nou. De această dată, motivul ține de creșterea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, o taxă inclusă direct în factura de electricitate. Deși procentual scumpirea pare mică, ea se adaugă unui șir de ajustări succesive, provocate de schimbările legislative și de liberalizarea pieței de energie.

După 2025, an marcat de taxe crescute și scumpiri semnificative, începutul lui 2026 se anunță și mai apăsător pentru bugetele familiilor. Specialiștii spun că măsurile fiscale nu s-au oprit aici și că autoritățile pregătesc deja noi scenarii pentru echilibrarea bugetului.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor, condiţia de bază, însă, este ca Guvernul să construiască un buget serios care să se bazeze pe realitate. El a precizat că, indiferent cine este în guvernare, cine ar fi premier, nu poţi fugi de deficitul enorm pe care îl avem. Şeful Executivului a menţionat că, pentru a corecta acest deficit, trebuie în continuare să ne reducem cheltuielile.

„Nu avem altă posibilitate, doar în felul acesta putem să avem un buget echilibrat, să ne asigurăm fondurile pentru investiţii, atât cele care sunt pe fonduri europene, unde trebuie să asigurăm cofinanţări importante, dar şi cele din bugetele naţionale, atât în plan guvernamental, pentru infrastructura mare, autostrăzi, drumuri naţionale şi aşa mai departe, dar şi pentru autorităţile locale, pentru că avem foarte multe şantiere în toată ţara, parte dintre ele au fost începute pe fonduri europene, unele dintre ele şi-au pierdut finanţarea şi trebuie să asigurăm cofinanţări importante în continuare", a declarat Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, aprobarea bugetului nu este doar un act, să spunem, birocratic, el are nişte efecte importante asupra stabilităţii economice a ţării, are efecte importante în administraţie şi de pregătirea serioasă acestuia depinde cum va arăta anul viitor.