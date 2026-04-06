Investigator olandez, după ce coiful dacic a fost găsit: Cred că s-a făcut o înțelegere cu suspecții. Fost director al Muzeului Național de Istorie: Furtul s-a făcut la comandă

Arthur Brand a fost primul care a anunțat, astăzi, recuperarea coifului dacic de la Coțofenești, care a fost furat din muzeul olandez Drents în ianuarie 2025. Investigatorul olandez specializat în infracțiuni legate de artă crede că poliția a făcut o înțelegere cu suspecții și astfel a fost găsit. Ernest Oberländer-Târnoveanu, fost director al Muzeului Național de Istorie a României, are și el o ipoteză. Furtul s-a făcut la comandă, iar suma de bani a fost consistentă.

Arthur Brand a postat un mesaj în care tratează două ipoteze ale găsirii coifului. Investigatorul olandez a vorbit și despre implicarea sa în acest caz.

"Sunt două variante, fie a fost găsit poate undeva într-o pădure, dar cred că cea mai probabilă explicație este că poliția a fost în legătură cu avocații suspecților și au făcut o înțelegere, iar suspecții au înapoiat coiful. În ultimul an și jumătate am dat multe interviuri legate de furtul coifului românesc, pe care le-au citit și suspecții, și întotdeauna am explicat în acele interviuri că cel mai bine pentru ei este să dea înapoi coiful, deoarece sentința pe care o vor primi va fi mai mică în cazul în care vor fi condamnați pentru furt. Dacă obiectul nu e găsit, vor primi șase sau șapte ani de închisoare, dar dacă îl aduc înapoi, ar putea primi doar trei ani. Și în afară de această condamnare, este vorba si despre banii care le-ar fi imputați condamnaților, 5 sau 6 milioane de euro", spune Brand.

Ipoteza fostului director al Muzeului Național de Istorie a României

Ernest Oberländer-Târnoveanu, fostul director al Muzeului Național de Istorie a României, a fost cel care a organizat trimiterea pieselor din tezaurul românesc la muzeul din Olanda. Acesta a fost ulterior demis. După ce piesele au fost găsite, acesta a lansat câteva ipoteze.

„Am de adăugat că furtul a fost făcut la comandă, au și primit un acont înainte de executarea furtului o sumă cash consistentă. Această informație am primit-o de la un prieten jurnalist olandez în urmă cu trei luni. Au fost întreprinse numeroase căutări și discuții cu inculpații, deoarece doar unul dintre ei știa exact unde sunt piesele pentru că el le-a ascuns. Ceilalți știu că au fost ascunse, dar nu aveau alte informații. (...)

Nu știu de la cine a fost comanda, dar a fost o sumă importantă și plătită cash, de ordinul zecilor de mii. Deocamdată, am avut numai informații indirecte din procesele verbale ale anchetei polițienești, pe care mi le-au dat niște ziariști olandezi prieteni.", a spus Ernest Oberländer-Târnoveanu, pentru Euronews. Fostul director spune că din informațiile sale hoții au scăpat coiful din mână și l-ar fi deteriorat.

„În momentul furtului, coiful a fost scăpat din mână. Hoțul probabil se aștepta să ridice o piesă mai grea, a depus un efort mai mare și, pe fondul emoțiilor, a scăpat coiful și probabil că a suferit deteriorări. În contractul de asigurare și în cel pentru expoziție e prevăzută situația că, în cazul în care piesele au suferit daune, ele vor fi restaurate pe cheltuiala asiguratorului.", a mai spus acesta. În ianuarie 2026, România a primit despăgubirea de 5,7 milioane de euro din partea statului olandez.