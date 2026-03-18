Iranul dă o lovitură spațială: A confiscat sistemul Starlink al lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă să informații
Postat la: 18.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Autorităţile iraniene au anunţat marţi confiscarea a sute de sisteme de internet prin satelit Starlink de provenienţă americană, în timp ce continuă atacurile aeriene ale SUA şi Israelului împotriva Iranului, care a impus restricţii în ţară pentru accesul la internetul global.
"Sute de sisteme Starlink trimise de inamicul sionist în diferite părţi ale ţării au fost descoperite şi confiscate în timpul unei operaţiuni la nivel naţional", a transmis Ministerul iranian al Informaţiilor prin agenţia de ştiri Mehr. Aceeaşi sursă a descris operaţiunea drept una "combinată" şi "de mare anvergură" şi a insistat că va continua căutările "până când vor fi identificate toate terminalele de internet prin satelit care ajută într-un fel sau altul inamicul". Utilizatorii Starlink au nevoie de o antenă cu funcţie de rooter pentru a se conecta la internet, dar semnalul unui terminal Starlink poate fi localizat. Acest sistem este interzis în Iran, iar aceia care-l folosesc riscă să ajungă la închisoare.
Totuşi, mii de terminale Starlink au fost introduse în ţară pe căi ascunse, în special în timpul protestelor antiguvernamentale din decembrie şi ianuarie, când accesul la internetul global a fost de asemenea tăiat în Iran pentru a nu permite contactul manifestanţilor cu străinătatea. Ministerul iranian al Informaţiilor a amintit marţi că în Iran deţinerea de echipamente Starlink este o infracţiune pedepsită cu câţiva ani de închisoare şi a avertizat că infractorii "riscă pedeapsa cea mai severă pe timp de război".
Starlink este o rețea de mii de sateliți pe orbită joasă (LEO) care oferă internet de mare viteză (până la 100-200 Mbps) și latență redusă. Funcționează cu o antenă parabolică („dish") mică + router Wi-Fi. Este proiectat pentru zone fără acoperire tradițională (cabluri, fibră optic) sau unde internetul este cenzurat/blocat de stat.Situația oficială în Iran Starlink este interzis total în Iran. Nu are licență de operare, importul/vânzarea/utilizarea sunt ilegale. Posesia unui terminal Starlink este considerată infracțiune gravă - pedeapsă de până la 10 ani de închisoare (uneori chiar mai sever, în context de „spionaj").
Zeci de mii de terminale (estimări: 40.000-50.000) au intrat ilegal în țară prin contrabandă (unele chiar ajutate de SUA în 2026). Se vând pe piața neagră. În timpul blackout-urilor de internet (cum a fost în ianuarie 2026 la proteste și acum, în martie 2026, pe fondul restricțiilor „de război"), Starlink a devenit singura soluție reală de comunicare pentru mulți iranieni, protestatari, jurnaliști și chiar hackeri. SpaceX a făcut accesul gratuit temporar în perioadele critice. Poliția și forțele de securitate folosesc detectoare de semnal, patrule și raiduri la case (în special în Teheran și alte orașe). Utilizatorii sunt avertizați să oprească dispozitivele. Arestări raportate; posesia este tratată ca „crimă de război". Pedeapsa poate ajunge la 10 ani de închisoare.
