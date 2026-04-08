Nu e nevoie de presă liberă în Securistan, populația trebuie îndobitocită de tot!

Acum vreo câteva săptămâni, Gold FM a sărbătorit 5 ani de emisie, timp în care am ajuns în casele, mașinile, dar și în mințile, poate sufletele, a milioane de români. În ce privește emisiunea pe care o moderez, „Ce-i în Gușă, și-n căpușă", zilele viitoare am fi putut marca ediția cu numărul 1.000. O să vedem dacă vom putea continua, dar dacă decizia abuzivă și ilegală a CNA de închidere a emisiei noastre ne va fi comunicată oficial, va trebui să ne conformăm. „Închidem prăvălia". Nici nu avem ce face. CNA și ANCOM vor apăsa pe butoane și nu vom mai putea fi auziți în eter, dar nici pe Internet. Fără Gold FM, căci nu trebuie să fiți mai deștepți în fiecare zi, ca să parafrazez în mod amar sintagma cu care v-am obișnuit în ultimii ani.

Ieri, în emisiune la Gold FM, am anunțat că Realitatea Plus și Gold FM ar putea fi interzise. Cei de la Realitatea au fost anunțați și notificați în prealabil. Noi am aflat pe surse abia ieri, în jurul prânzului, ceea ce urma să ni se întâmple. Ilegalitatea era evidentă, dar în cazul nostru s-a dovedit ulterior deciziei CNA: abia aseară, după orele 22, ANAF ne-a somat oficial pentru neplata unei sume de 10.000 de lei, o amendă de la CNA care deja fusese plătită în timpul zilei de ieri și, atenție, înaintea deciziei CNA. Există o știre pe Solid News care marchează acest lucru.

Care-i treaba cu aceste amenzi de la CNA? Ele sunt folosite, de regulă, cel puțin în cazul Gold FM, ca mijloc de cenzură și intimidare legat de lucrurile neconvenabile puterii pe care le prezentăm, analizăm și dezbatem în emisiunile noastre. Noi contestăm în justiție aceste amenzi, unde, de regulă, ni s-a făcut dreptate și n-a trebuit să le achităm - mă refer la aceste amenzi abuzive. Când decizia justiției a fost contra noastră, am achitat fiecare amendă, de fiecare dată și nici nu avem vreo altă datorie la stat.

Din decembrie 2025 s-a schimbat modificarea, adică trebuie plătită amenda în avans, chiar dacă ulterior se va dovedi că este ilegală. Exemplele sunt multe; vi-l dau doar pe acela prin care Daria Gușă a fost amendată pentru că, în emisiunea ei, a citat dintr-un general rus o treabă confirmată și preluată în toată presa internațională. Ce să mai vorbesc despre restul amenzilor legate de „Slava Ucraina!" sau de cele din pandemie, care toate au fost dovedite ulterior că n-au fost cuvenite, fiind aplicate în mod abuziv de către CNA. Situația acum e clară: amenzile acestea sunt folosite nu doar ca mijloc de cenzură directă sau ca mijloc de intimidare, ci și ca mijloc de falimentare. Exista, oricum, precedentul OTV, vă amintiți, în urmă cu mulți ani, când a fost închis tot din cauza amenzilor abuzive aplicate. În cazul lui Dan Diaconescu, această închidere a televiziunii a continuat în mod tragic cu pușcărie pentru el. De ce? Pentru că avea licență de rezervă. A fost inteligent, dar a crezut în mod eronat că se poate juca cu sistemul din SECURISTAN și s-a demonstrat că „cine mișcă, mișcă-n brișcă".

Legat de CNA și deciziile de ieri, ele sunt unele de tip CCR. În cazul Realitatea Plus, decizia a fost pregătită cumva prin sancțiunile în serie din ultimele luni. Era clar că tabăra securiștilor de la putere se bătea cu cea din spatele Realitatea Plus. În cazul Gold FM a fost chiar ca la CCR, din data de 6 decembrie 2024. ANAF-ul, după cum s-a dovedit, a lucrat noaptea ca hoții exact înaintea ședinței CNA, CNA, care ne-a executat ieri, dar erau total descoperiți, nu doar pentru că am achitat datoria înaintea ședinței, dar mai ales, repet, pentru că am primit oficial somația de la ANAF că am avea ceva de plată doar aseară, după orele 22, deci la opt ore distanță de momentul în care am fost anunțați oficial de către CNA că suntem interziși.

Într-adevăr, din punctul de vedere al puterii din România, suntem total incomozi. În ultimii cinci ani, am fost acea entitate media care a militat anti-vaccinare. Noi am mediatizat primii abuzul achiziției de vaccinuri de către Guvernul Cîțu, cel despre care se discută acum, în urma căruia trebuie să plătim peste 600 de milioane de euro, iar asta în timp ce majoritatea celor din mass-media luau bani guvernamentali ca să inducă în eroare populația. Mereu, în acești cinci ani, am fost și am rămas pentru pace, contra războaielor din Ucraina și Iran, pe care, după cum bine știți, guvernările din România le sprijină în mod oficial, pe ambele.

Desigur că vom contesta decizia CNA. Am cerut în mod oficial, chiar aseară, o rediscutare a hotărârii lor, în baza evidenței abuzului și a dovezilor incontestabile pe care le oferim. Azi, vom depune plângere și în justiție, într-o încercare de a bloca ilegalitatea și de a recâștiga dreptul de emisie. E limpede că discutăm de un grav abuz în serviciu al celor de la CNA. Tot la fel de limpede este, însă, că trăim și lucrăm în SECURISTAN, deci speranțele noastre și ale fanilor noștri trebuie să fie limitate. Dacă nu ni se va da dreptate, trebuie să știți că se va închide o entitate media, Gold FM, ce nu are nicio datorie la statul român. Avem, însă, contracte în derulare, deci obligații pe care nu le vom mai putea onora. Avem și un credit la CEC, în baza căruia am operat achiziția Gold FM, acum cinci ani și jumătate; am scos postul de radio din faliment și am achitat absolut toate datoriile restante atunci. Acestea sunt precizări doar pentru fanii noștri. E clar că altora nu le va păsa și nici nu încercăm o operație de victimizare. Ar fi o prostie. Doar noi suntem cei care v-am spus și v-am învățat în fiecare zi în ce fel de țară trăim cu toții.

I-am observat, ieri, pe securicii din politică și din presă cum, atunci când comentau despre aberația deciziei de la CNA, erau obligați să nu pomenească și despre Gold FM. Așa i-am mai reperat încă o dată. N-au făcut altceva decât să confirme ceea ce noi am spus despre situația lor jalnică de securici ai SECURISTANULUI. Săracii! Cât de tare s-au scremut să vadă doar abuzul din cazul Realitatea TV! Am exemple zeci. Dar să citiți editorialul lui Nistorescu, corectul Nistorescu... Sau poziția publică a lui Victor Ponta, care, cu lacrimi de crocodil, îi plângea pe cei de la Realitatea și doar pe cei de la Realitatea. Sunt mulți alții celebri, dar nu-i mai pomenesc. Majoritatea duhnesc a SIE, domnule Eugen Nedelcu. Pe gura asta de canal se simte însă și putoarea SVR-ului rusesc a lui Serghei Nărîșkin.

Cât despre Realitatea TV, am un mesaj pentru foștii mei angajați, parteneri, amici, prieteni - cu toții foști. Îmi pare rău de ceea ce vi se întâmplă, mai ales că sunt fondatorul Realității, alături de Silviu Prigoană, în 2002, apoi împreună cu Sorin Ovidiu Vântu, dar mai ales sunt fondatorul Realității Plus, alături de Maricel Păcuraru. O să mă lupt pentru voi și pentru drepturile voastre în aceeași măsură în care o fac pentru Gold FM. Dar vă anunț că v-ați făcut de râs refuzând să pronunțați în emisia Realității Plus numele Gold FM și abuzul împotriva noastră, sau măcar numele meu în calitatea pe care ar trebui să mi-o recunoașteți. A trebuit să vină orele 21 și intervenția în direct a lui Călin Georgescu ca să vă dea peste nas, acesta menționându-ne, deși ne aflăm pe poziții adverse cu „Voievodul" noi, aici, la GOLD FM, după cum bine știți. Am privit la televizor fețele celor mulți din studioul Ancăi Alexandrescu - pe mulți i-am promovat sau ajutat. Toți știau adevărul. Aseară, însă, își scrutau vârfurile pantofilor când ar fi trebuit să vorbească și să critice și abuzul contra Gold FM. Ăștia suveraniști adevărați... Eu și Realitatea Plus eram despărțiți de mult. Acum cei de la Realitatea au și marcat public acest lucru, dar tot așa au priceput și cei care mă tot întrebau, iar eu nu răspundeam, de ce anume nu mai apar în emisiunile de la Realitatea Plus. Nu-i etichetez eu, dar e cert acum că noi, cei de la Gold FM, suntem cei care nu suntem marionetele securiștilor. Măcar asta s-a văzut clar ieri.

Ce va fi, vom vedea. Sau, mai bine spus, gluma celebră amară a cafenelelor scriitorilor în perioada comunistă: „Vom muri și vom vedea!".

Cozmin Gușă