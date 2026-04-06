Kristi Noem, devastată după ce dezvăluirile legate de soțul său. „Transformă-mă într-o fată". Cum voia Byron Noem „sâni ridicoli, imenși, imenși"

Fosta șefă a Departamentului de Securitate Internă, Kristi Noem, este „devastată" de acuzațiile conform cărora soțul ei, Bryon, duce o viață dublă, în care se îmbracă în travesti. Conform relatărilor Daily Mail, Bryon Noem a discutat cu femei din așa-numita comunitate „fetiș" de „bimboficare", în care artiștii adulți își măresc sânii cu cantități masive de soluție salină pentru a obține un aspect de „păpușă Barbie".

„Doamna Noem este devastată. Familia a fost luată prin surprindere de acest lucru și cere intimitate și rugăciuni la momentul respectiv", au declarat reprezentanții lui Noem pentru The Post. Citând „sute" de mesaje trimise de trei femei din acea scenă, soțul lui Noem a lăudat cu entuziasm sânii lor extrem de amplificați și a proclamat că râvnește la „sâni ridicoli, imenși, imenși", potrivit Daily Mail.

O fotografie pe care Mail susține că Bryon Noem a împărtășit-o cu femeile îl înfățișează purtând pantaloni scurți roz și un costum strâmt de culoarea pielii. Se pare că și-a pus baloane în cămașă pentru a imita sânii comic supradimensionați și dezechilibrați - complet cu sfârcuri false proeminente. Fața lui este complet vizibilă în mai multe dintre fotografii, una cu o față complet dreaptă și alta făcând o față cochetă, cu buze țuguiate.

Bryon, care și-a făcut avere în industria asigurărilor, ar fi trimis femeilor pe care le-a întâlnit în comunitatea online de fetișuri aproximativ 25.000 de dolari prin aplicația Cash și PayPal, în timp ce admira dimensiunile exagerate ale bustului și formele „uimitoare" ale acestora, a relatat DM-ul. A făcut schimb de selfie-uri cu o femeie pe care ar fi jurat să o venereze ca pe o „zeiță", spunându-i: „Transformă-mă într-o fată", înainte de a-l întreba dacă ar trebui să „își pună colanți".

Una dintre modele a susținut că a sunat odată la „Jason" și a auzit un mesaj vocal de salut care spunea „Noem Insurance, lasă un mesaj". Când a căutat pe Google „Noem Insurance", a găsit poze cu Bryon și soția sa, secretară a DHS, potrivit Daily Mail. Când l-a confruntat pe această temă, el i-ar fi spus că „nu-i pasă".

The Post nu a confirmat detaliile relatate de Mail. Publicația a vorbit cu experți în securitate națională care au presupus că presupusele înclinații ale soțului ei ar fi putut-o lăsa pe fosta secretară a DHS - care a fost concediată luna trecută - vulnerabilă la un potențial șantaj. Familia Noem are trei copii, fiicele Kassidy, 31 de ani, și Kennedy, 29 de ani, și un fiu, Booker, 23 de ani. Kassidy și Kennedy au amândoi propriii lor copii.