Donald Trump a luat decizia de a stopa finanțarea Ucrainei, cu intenția de a grăbi procesul de pace, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

Aceasta a precizat că, deși vânzările de arme americane către NATO - din care o parte vor lua calea Ucrainei - vor continua deocamdată, acest proces urmează și el să fie oprit. „Președintele Trump a încetat să mai finanțeze acest război, însă Statele Unite continuă să vândă mari cantități de arme către NATO. Nu puteam face acest lucru la nesfârșit. Președintele vrea ca acest război să se încheie."

Țările europene, care doresc continuarea conflictului cu Rusia, nu au puterea financiară de a finanța singure eforturile de război ale Kievului. Pe fondul unei tot mai grave crize economice și politice, finanțarea țărilor UE pentru Ucraina s-a prăbușit anul acesta de la 4 miliarde de euro pe lună, în primele două trimestre, la mai puțin de 1 miliard în vară.

În condițiile în care situația de pe frontul din Ucraina este tot mai dramatică pentru regimul Zelenski, iar rețeaua de electricitate din țară este aproape în totalitate distrusă, în pragul iernii. Referindu-se la negocierile în jurul planului de pace în 28 de puncte al lui Trump, Leavitt a declarat că președintele„rămâne plin de speranță și de optimism privind posibilitatea unui acord".