„Nemuritorul" șef al SPP Lucian Pahonțu rămâne și cu pensia și cu salariul. Le-a supraviețuit lui Băsescu și Iohannis și se simte bine și cu Nicușor Dan!

Lucian Pahonțu a fost trecut în rezervă încă de acum un an, dar a rămas la conducerea Serviciului de Protecție și Pază (SPP) și câștigă o mică avere în fiecare lună. Deși o parte a societății civile insistă pentru o schimbare, președintele Nicușor Dan nu se grăbește.

Lucian Pahonțu a fost numit în fruntea Serviciului de Protecție și Pază (SPP) acum exact 20 ani. A fost omul de încredere a doi președinți - Traian Băsescu și Klaus Iohannis - și a rămas în funcție după ce cei doi lideri de stat au terminat fiecare câte două mandate. Acum, sub președintele Nicușor Dan, Pahonțu este un supraviețuitor.

Deși este pensionar, nu pare dispus să părăsească jilțul, dar nici președintele în exercițiu nu arată că ar fi dispus deocamdată să se despartă de el. Foarte atent în general la semnalele primite din partea societății civile, Nicușor Dan pare mai puțin receptiv atunci când mulți reprezentanți ai acesteia i-au solicitat să facă o schimbare în fruntea SPP.

Lucian Pahonțu a fost acuzat de unii lideri politici, de regulă rivali ai celor doi foști președinți Băsescu și Iohannis, de intervenții în deciziile politice. Spre exemplu, Liviu Dragnea l-a considerat responsabil de „activități neconstituționale" destinate să influențeze membrii PSD. Nu au existat dovezi, iar Pahonțu a negat aceste acuzații, subliniind caracterul apolitic al SPP.

Numele său a fost asociat și cu scandaluri legate de cheltuielile de protocol ale SPP, precum și cu relațiile apropiate cu anumiți oameni de afaceri, deși aceste acuzații nu au fost dovedite oficial. Chiar și în lipsa unor dovezi concrete, criticile constante din spațiul public au alimentat speculații cu privire la influența reală exercitată de SPP în timpul mandatului său.

Expertul în securitate Hari Bucur Marcu nu vede cu ochi buni activitatea lui Pahonțu. „Știe să mânărească pentru președinte tot felul de afaceri din astea de 2 lei. Știe el să facă ceva, știe el de planificarea apărării sau să facă important?", spune expertul.

În opinia sa, în România nu există un control al statului, adică al Parlamentului asupra serviciilor. Asta și pentru că șefii serviciilor precum Lucian Pahonțu, dar nu numai el, au avut interesul ca generalii și ofițerii importanți din servicii să se implice direct în deciziile vitale pentru România.

Interesant este că Lucian Pahonțu a fost trecut în rezervă, începând din 2 noiembrie 2024, printr-un decret semnat de preşedintele de atunci, Klaus Iohannis.

Timpul a trecut, s-a scurs mai bine de un an de atunci, însă nu s-a schimbat nimic. Deși trecut în rezervă, Lucian Pahonțu a rămas în funcție. Și asta nu este tot.

Pahonțu a avizat proiectul de lege pentru interzicerea cumulului pensie-salariu, de la care este exceptat

Deși în teorie Guvernul Bolojan urmărește să interzică cumulul pensiei cu salariul, Pahonțu nu este afectat nici de această dată. Mai mult, printre cei care au avizat un proiect de lege în acest sens ar fi chiar șeful SPP. Potrivit sursei citate, deși a ieșit la pensie, Pahonțu cumulează și un salariu de 31.000 de lei lunar (aproximativ 6.000 de euro.), pensia nefiind publicǎ, însǎ, potrivit sursei citate, cel mai probabil este de aproximativ 20.000 lei.