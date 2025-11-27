Cozmin Gușă detonează o bombă politică: Mircea Brudean va fi șef la SRI, Ilie Bolojan îi ia locul la Senat și un liberal-surpriză va fi pus premier în loc!

Cozmin Gușă detonează o bombă politică: Mircea Abrudean va fi șef la SRI, Ilie Bolojan îi ia locul la Senat și un liberal-surpriză va fi pus premier în loc!
Postat la: 27.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Consultantul politic Cozmin Gușă aruncă o bombă cu detonație peste Ocean. El anunță din surse sigure că Mircea Abrudean ar urma să părăsească funcția de șef al Senatului pentru a-i face loc lui Ilie Bolojan, care se află în prăbușire de imagine, și nu mai poate nici psihic sa mai conducă Guvernul. Cădere pe toată linia!
Firește, că se pune întrebarea, de ce ar părăsi Abrudean poziția favorabilă de "al treilea om în stat", chiar dacă în favoarea șefului său de la PNL? Răspunsul e simplu: Abrudean ar urma să fie numit șef la SRI, pe postul vacant lăsat de un alt fost liberal: Eduard Hellvig. Nu numai că propunerea i-a fost deja prezentată președintelui Nicușor Dan, dar dosarul lui Abrudean urmeaza să fie trimis la Washington spre verificări, după cum ne-a mai spus Cozmin Gușă, informat fiind din surse politice importante.
"Este normal ca în cazul parteneriatului cu NATO, care înseamna și o altă relație între serviciile secrete la nivel de Alianță, ca și serviciile de informații din SUA să-și dea acordul, așa a fost și cu Maior, și cu Hellvig... Vreau să remarc aici cum șeful serviciului de informatii intern isi păstrează linia de la Cluj, un fief în acest sens. Chiar și Florian Coldea, care a fost o perioadă interimar la SRI, e legat de Cluj, a predat și cursuri de intelligence acolo. Așa cum se zice că Mitropolia de la Iași 'dă Patriarhul României', tot așa putem spune că 'mitropolia serviciilor de la Cluj' dă 'patriarhul SRI', iar cu Abrudan se păstrează cutuma.", mai spune Gușă.
Numele lui Mircea Abrudean a mai fost vehiculat și în august 2025, el se bucură de susținerea PNL, cu șanse serioase pentru preluarea conducerii SRI. Abrudean, fost secretar general al Guvernului, este președintele Senatului, iar în perioada 2019-2021 a fost prefect al județului Cluj. De asemenea, liberalul clujean Mircea Abrudean a fost șef al Cancelariei premierului Nicolae Ciucă (decembrie 2021 - iulie 2023), iar în perioada februarie 2021 - decembrie 2021 a fost secretar general adjunct al Guvernului.
Dar dacă Abrudean va fi numit la SRI iar Bolojan vine ca șef la Senat, atunci se naște o altă întrebare: cine va fi premier? Cozmin Gușă ne asigură că tot un liberal: "Așa e înțelegerea în Coaliție și nu va fi încălcată. Există speculații că PSD va încerca să profite și să aibă nu numai puteri asupra Parlamentului ci și la Guvern. Dar nu va fi așa pentru șefii dinafară ai României un împărțit puterea: preșdenția către (pseudo-USR) prin Nicușor Dan, Parlamentul la PSD cu balama la UDMR, iar Guvernul la PNL. Așa că pariul meu e că primul ministru va fi liberal. Am și indicii despre cine ar putea fi vorba dar o sa anunț dupa ce se va face prima mișcare politică și Abrudean va fi pus din nou în cărți la SRI", conclzionează analistul politic.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
„Nemuritorul" șef al SPP Lucian Pahonțu rămâne și cu pensia și cu salariul. Le-a supraviețuit lui Băsescu și Iohannis și se simte bine și cu Nicușor Dan!
Lucian Pahonțu a fost trecut in rezerva inca de acum un an, dar a ramas la conducerea Serviciului de Protecție și Paza ( ...
-
Fără finanțare rapidă, proiectele strategice depuse sub Legea materiilor prime critice riscă să rămână doar niște titulaturi pe hârtie
"Fara finanțare rapida, proiectele strategice depuse sub Legea materiilor prime critice risca sa ramana doar niște titul ...
-
Rareș Bogdan, discurs în PE: „Încercăm să reparăm pagubele făcute de politicieni ignoranți. Securitatea a 450 de milioane de europeni nu e un moft"
Europarlamentarul liberal a susținut un discurs dur in Parlamentul European, in care a acuzat lipsa de viziune a lideril ...
-
Este posibilă o răzgândire a lui Călin Georgescu în favoarea Ancăi Alexandrescu? Strategia surpriză cu care suveraniștii pot forța alegerile pentru Primăria București
Efortul suveraniștilor pentru caștigarea alegerilor de la Capitala in acest an a inceput cu un prim obstacol. În c ...
-
Oana Gheorghiu prinsă cu minciuna: "Companiile de stat nu sunt sponsori, nu fac sponsorizări"
Cum suntem luați de proști de la varful guvernului: "Companiile de stat nu sunt sponsori, nu fac sponsorizari", ne-a exp ...
-
Bărbații care au lăsat-o pe Șoșoacă pentru Anca Alexandrescu! Luis Lazarus și Makaveli au părăsit-o pe șefa SOS
În cursul zilei de duminica, 23 noiembrie 2025, Anca Alexandrescu și-a continuat periplul prin București ca parte ...
-
Lia Olguța Vasilescu versus Ilie Bolojan: Șefa primarilor de municipii îl contestă pe premier și propune schimbarea acestuia!
Olguța Vasilescu a criticat abordarea prim-ministrului Ilie Bolojan din coaliția de guvernare, despre care a spus ca &bd ...
-
România își pregătește ofensiva la Bruxelles pentru viitorul buget european
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri ca viitorul Cadru Financiar Multianual al UE pentru 2028-2034 ...
-
Claudiu Târziu atacă: Anca Alexandrescu s-a urcat pe valul de suveranism și AUR a umplut conturile Realitatea
Claudiu Tarziu, fondatorul Acțiunea Conservatoare, critica dur alegerile pentru Primaria Capitalei și pe Anca Alexandres ...
-
Alertă la București - Uraganul de care vorbea Georgescu
Pe masura ce planul de pace inainteaza intre Washington, Kiev și Moscova, iar Ucraina intra tot mai vizibil pe traiector ...
-
Dan Cristian Popescu a dat in judecata BEM la Tribunalul Bucuresti pentru ca i-a respins candidatura ca independent la Primaria Capitalei
Candidatura independenta a lui Dan Cristian Popescu la Primaria Capitalei, respinsa luni de Biroul Electoral Municipal B ...
-
Ce pregătesc parlamentarii PNL pentru ascunderea informațiilor publice prin modificarea legii 544/2001
Un grup de șapte deputați PNL a depus la Senat un proiect de modificare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la in ...
-
Alexandru Nazare are verde de la Bruxelles: România intră pe o direcție de dezvoltare predictibilă. Deficitul e pe o pantă descendentă!
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține ca noul raport al Comisiei Europene valideaza direcția Guvernului in mat ...
-
Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni după doar o lună. Nicușor Dan a fost nemulțumit că acesta se erijase intr-un soi de "vicepresedinte" al României
Ludovic Orban pleaca de la Cotroceni dupa o decizie de comun acord cu președintele Nicușor Dan, potrivit unui anunț al A ...
-
Călin Georgescu, ironie pentru Nicușor Dan: Eu am scufundat Titanicul! Se apropie un uragan dezlănțuit, începe despăducherea
Calin Georgescu a ieșit marți din sediul Poliției Buftea, unde s-a prezentat pentru a semna controlul judiciar, și a fac ...
-
Dan Cristian Popescu: Bucureștiul care se leagă de Europa - reluarea Canalului Dunăre-București
"Bucureștiul are nevoie de proiecte mari, nu doar de carpeli marunte. Un oraș european adevarat are infrastructura care ...
-
UE ne cere taxe mai multe și mai mari! Comisia Europeană a revizuit în jos creșterea economică a României pe 2025 și 2026
Criza economica se simte din plin in Romania. Prețurile au crescut, consumul scade și din ce in ce mai mulți oameni se p ...
-
Bolojan continuă distrugerea României: Reacțiile primarilor după ce Bolojan a anunțat majorarea taxelor locale cu 70% - Va crește gradul de necoletare!
Taxele locale vor crește cu 70%, conform unei informari transmise de catre premierul Ilie Bolojan primarilor. Primul edi ...
-
Nicușor Dan: "Luăm bani de la sănătate și educație ca să-i ducem la Apărare ca să fim pregătiți să-i ajutăm pe alții. Teoretic e stupid, dar trebuie" VIDEO
Presedintele Nicușor Dan a facut o declaratie televizata care a lasat cu gura cascata multa lume. prin simplitate si ade ...
-
Guvernul limitează cumulul pensie-salariu la stat, dar nu pentru toată lumea. Pensionarii care rămân angajați la buget ar trebui să renunțe la 85% din pensie
Guvernul pregatește noi restricții pentru persoanele angajate la stat care au depașit varsta de pensionare, dar vor sa r ...
-
Soluția pentru a elimina "dictatura robelor" privind veniturile magistraților. Cristian Preda: "Așa a fost și cu abuzul lui Emil Constantinescu asupra premierului Radu Vasile"
Profesorul de științe politice Cristian Preda vede o soluție pentru incetarea disputelor intre magistrați și clasa polit ...
-
Cel recent sondaj pentru alegerile din București. CURS: Băluță conduce cu 27%. Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, „cap la cap". Ce scor are Anca Alexandrescu
Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Baluța, se menține pe prima poziție in cursa pentru Primaria Capitalei, potrivit ul ...
-
La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție
La Guvern se pregatește Pachetul 3, asupra caruia, cel mai probabil, premierul Ilie Bolojan iși va asuma raspunderea in ...
-
Andrei Gușă preia conducerea organizației AUR Ploiești și va fi candidatul la funcția de primar al municipiului prahovean
Astazi, la Ploiești, intr-o conferința de presa convocata de catre președintele AUR Prahova, europarlamentarul Adrian Ax ...
-
Analiză: Se forțează un transfer de voturi din zona suveranist-legionară a lui Călin Georgescu spre PSD via Anca Alexandrescu
Electoratul suveranist, una dintre cele mai volatile componente ale politicii de la noi, se afla in fața unei provocari ...
-
Un fost și un viitor premier al României: Viorica Dăncilă cu robotul umanoid la târgul de inovație din Z-Park din China
Fosta prim-ministra a Romaniei, Viorica Dancila, a revenit in China, unde a participat la un targ internațional de inova ...
-
Rareș Bogdan o atacă pe Șefa Comisiei Europene: „Coborați din turnul de fildeș!"
Comisia Europeana trebuie sa se trezeasca și sa ințeleaga ca de prea multe ori preocuparile ei nu sunt pe agenda și mai ...
-
Dominic Fritz are acces neautorizat, ilegal, la informațiile clasificate, susține un fost director SIE
Fostul director al Serviciului de Informații Externe (SIE) Silviu Predoiu a criticat dur situația in care se afla Domini ...
-
Ce riscă românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Măsuri dure pregătite de Guvern: fără permis, fără vânzare și fără tranzacții
Romanii care uita sau refuza sa-și plateasca darile catre stat ar putea avea curand surprize neplacute. Guvernul pregate ...
-
Sateliți dispăruți, profesori sancționați: PUSL cere oprirea abuzurilor și transparență totală în cheltuirea banilor publici!
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) continua sa aduca in atenția opiniei publice nereguli grave la varful Educației ș ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu