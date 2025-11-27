Cozmin Gușă detonează o bombă politică: Mircea Brudean va fi șef la SRI, Ilie Bolojan îi ia locul la Senat și un liberal-surpriză va fi pus premier în loc!

Consultantul politic Cozmin Gușă aruncă o bombă cu detonație peste Ocean. El anunță din surse sigure că Mircea Abrudean ar urma să părăsească funcția de șef al Senatului pentru a-i face loc lui Ilie Bolojan, care se află în prăbușire de imagine, și nu mai poate nici psihic sa mai conducă Guvernul. Cădere pe toată linia!

Firește, că se pune întrebarea, de ce ar părăsi Abrudean poziția favorabilă de "al treilea om în stat", chiar dacă în favoarea șefului său de la PNL? Răspunsul e simplu: Abrudean ar urma să fie numit șef la SRI, pe postul vacant lăsat de un alt fost liberal: Eduard Hellvig. Nu numai că propunerea i-a fost deja prezentată președintelui Nicușor Dan, dar dosarul lui Abrudean urmeaza să fie trimis la Washington spre verificări, după cum ne-a mai spus Cozmin Gușă, informat fiind din surse politice importante.

"Este normal ca în cazul parteneriatului cu NATO, care înseamna și o altă relație între serviciile secrete la nivel de Alianță, ca și serviciile de informații din SUA să-și dea acordul, așa a fost și cu Maior, și cu Hellvig... Vreau să remarc aici cum șeful serviciului de informatii intern isi păstrează linia de la Cluj, un fief în acest sens. Chiar și Florian Coldea, care a fost o perioadă interimar la SRI, e legat de Cluj, a predat și cursuri de intelligence acolo. Așa cum se zice că Mitropolia de la Iași 'dă Patriarhul României', tot așa putem spune că 'mitropolia serviciilor de la Cluj' dă 'patriarhul SRI', iar cu Abrudan se păstrează cutuma.", mai spune Gușă.

Numele lui Mircea Abrudean a mai fost vehiculat și în august 2025, el se bucură de susținerea PNL, cu șanse serioase pentru preluarea conducerii SRI. Abrudean, fost secretar general al Guvernului, este președintele Senatului, iar în perioada 2019-2021 a fost prefect al județului Cluj. De asemenea, liberalul clujean Mircea Abrudean a fost șef al Cancelariei premierului Nicolae Ciucă (decembrie 2021 - iulie 2023), iar în perioada februarie 2021 - decembrie 2021 a fost secretar general adjunct al Guvernului.

Dar dacă Abrudean va fi numit la SRI iar Bolojan vine ca șef la Senat, atunci se naște o altă întrebare: cine va fi premier? Cozmin Gușă ne asigură că tot un liberal: "Așa e înțelegerea în Coaliție și nu va fi încălcată. Există speculații că PSD va încerca să profite și să aibă nu numai puteri asupra Parlamentului ci și la Guvern. Dar nu va fi așa pentru șefii dinafară ai României un împărțit puterea: preșdenția către (pseudo-USR) prin Nicușor Dan, Parlamentul la PSD cu balama la UDMR, iar Guvernul la PNL. Așa că pariul meu e că primul ministru va fi liberal. Am și indicii despre cine ar putea fi vorba dar o sa anunț dupa ce se va face prima mișcare politică și Abrudean va fi pus din nou în cărți la SRI", conclzionează analistul politic.