Cum să-ți amenajezi baia mică pentru a părea mai spațioasă și funcțională
Postat la: 25.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
O baie mică poate fi o provocare, mai ales atunci când vrei să combini confortul, estetica și funcționalitatea într-un spațiu restrâns. Fie că locuiești într-un apartament de oraș sau într-o casă de vacanță, organizarea inteligentă și alegerile inspirate te pot ajuta să transformi o baie modestă într-un loc modern, aerisit și relaxant.
Iată cum poți transforma o baie mică într-un spațiu practic, luminos și plăcut, fără renovări complicate.
1. Începe cu o planificare inteligentă
Într-o baie de dimensiuni reduse, planificarea este totul. Analizează atent spațiul și stabilește prioritățile: unde vrei să fie dușul, chiuveta, toaleta și spațiile de depozitare.
Un truc simplu este să creezi o schiță la scară pe hârtie sau într-un program de design online. Vei vedea imediat cum poți folosi fiecare colț eficient. Evită aglomerarea și lasă spațiu suficient pentru mișcare - chiar și 10-15 cm liberi pot face diferența vizuală.
În locul unei căzi, alege o cabina de duș de pe bricodepot.ro - ocupă mai puțin spațiu, se montează ușor și transformă baia într-un loc elegant și aerisit.
2. Alege culori deschise și luminoase
Culoarea este unul dintre cele mai importante elemente în percepția spațiului. Tonurile deschise dau senzația de aerisire și luminozitate.
Cele mai potrivite nuanțe pentru o baie mică sunt:
- alb, crem, bej, gri perlat pentru pereți și pardoseală;
- tonuri pastelate (verde pal, bleu, roz prăfuit) pentru accente;
- alb lucios pentru mobilier, care reflectă lumina.
Dacă vrei o notă modernă, poți adăuga accente metalice - auriu, cromat sau negru mat - la robinete, mânere sau ramele oglinzilor.
O cabină de duș cu sticlă transparentă va completa perfect acest design, lăsând lumina să circule și făcând camera să pară mult mai mare.
3. Iluminatul - secretul unei băi primitoare
Lumina schimbă complet atmosfera unei încăperi, mai ales într-un spațiu mic. O baie bine luminată pare instantaneu mai curată și mai modernă.
Pentru un efect plăcut și funcțional, combină:
- lumina principală - un corp de tavan LED cu lumină caldă;
- iluminat de accent - în jurul oglinzii, pentru claritate și machiaj;
- lumină ambientală - benzi LED sub mobilier sau în jurul cabinei de duș.
4. Folosește mobilier suspendat
Într-o baie mică, spațiul de podea trebuie să rămână cât mai liber. Mobilierul suspendat este ideal pentru a păstra senzația de aerisire.
Alege:
- un dulap suspendat sub chiuvetă;
- rafturi înguste montate pe pereți;
- un mic corp vertical pentru prosoape și cosmetice.
Poți opta pentru mobilier alb sau în nuanțe naturale, care reflectă lumina și nu încarcă vizual.
În plus, podeaua liberă este ușor de curățat și întreținut - un avantaj important într-un spațiu folosit zilnic.
5. Înlocuiește cada cu o cabină de duș
Dacă vrei să câștigi spațiu, renunțarea la cadă este cea mai eficientă decizie. Astfel, o cabină de duș ocupă aproape jumătate din spațiul unei căzi și oferă un aspect mult mai modern.
În plus, un duș modern nu este doar practic, ci și elegant. Pereții din sticlă securizată, profilele subțiri și finisajele metalice creează un efect vizual sofisticat, care transformă complet încăperea.
6. Alege materiale rezistente și ușor de întreținut
Într-o baie mică, murdăria sau calcarul se observă rapid, așa că materialele trebuie să fie ușor de curățat.
Cele mai potrivite opțiuni sunt:
- gresia porțelanată - rezistentă la apă și temperatură;
- faianța lucioasă - reflectă lumina și oferă senzația de curățenie;
- vopseaua lavabilă anti-mucegai, pentru pereții superiori;
- sticla securizată pentru duș, care se curăță simplu și rapid.
7. Maximizează spațiile de depozitare ascunse
O baie mică nu trebuie să arate aglomerată. Poți avea tot ce îți trebuie dacă alegi soluții de depozitare inteligente:
- nișe în perete pentru cosmetice sau șampon;
- polițe montate deasupra toaletei;
- sertare încorporate în mobilierul de sub chiuvetă;
- cutii decorative pentru obiectele mici.
Organizarea te ajută nu doar să păstrezi ordinea, ci și să te relaxezi vizual într-un spațiu curat și armonios.
În concluzie, amenajarea unei băi mici nu trebuie privită ca o limitare, ci ca o oportunitate de a crea un spațiu eficient, curat și elegant. Cu puțină planificare și alegeri inspirate, poți obține o baie care arată bine și oferă confort maxim.
Poză de Lisa Anna pe Unsplash.com
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Începând cu ianuarie 2026 mulți români vor fi nevoiți să-și vândă casele ;i să se mute cu chirie sau sa migreze spre cartierele sărace
Pentru ca Guvernul a hotarat sa schimbe regulile privind impozitarea, tot mai mulți romani cu venituri sub medie ar pute ...
-
Taxe pentru sere, solarii, răsadnițe, silozuri și depozite de cereale. „Vom plăti un impozit enorm pe un teren arabil, doar pentru că este acoperit de o folie"
Fermierii din Romania vor plati, din 2026, impozit pentru solarii, sere, rasadnițe, silozuri și depozite de cereale, dup ...
-
De ce ai nevoie de un fond de siguranță și cum îl construiești pas cu pas
Un fond de siguranța este unul dintre cele mai importante elemente ale stabilitații financiare. Indiferent de veniturile ...
-
Avantajele utilizării unui frigider special pentru vinuri în locul unuia standard
În lumea pasionaților de vinuri, pastrarea colecției tale la parametrii ideali este un aspect esențial care influe ...
-
Cristian Sima: Ne vom palantiriza cu toții fără să ne dăm seama. Exact ca în sistemul de credit social dar mai sofisticat și mai sexy!
Compania Palantir valoreaza 400 de miliarde de dolari cu doar 3 miliarde venituri. Cum este posibil? Pentru ca ceea ce f ...
-
Cei mai mari sponsori ai lui Nicușor Dan concediază cum 7% din angajați de bine ce le merge în noul regim
Bitdefender, producator de top de soluții de securitate cibernetica, va concedia aproximativ 7% din angajați. Numarul to ...
-
Cum sunt jefuiți la drumul mare fermierii români de către regimul BoloDan: solariile, răsadnițele, serele, silozurile și depozitele de cereale vor fi impozitate
O noua lovitura pentru fermieri incepand cu anul viitor. De la 1 ianuarie, aceștia vor fi obligați sa plateasca impozit ...
-
Eutanasierea câinilor sănătoși ar putea fi interzisă
Proiectele legislative anunțate de deputatul PNL Andrei Baciu vizeaza interzicerea eutanasierei cainilor sanatoși și rec ...
-
Concluziile ședinței CSAT: Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare
Astazi, 24 noiembrie 2025, CSAT a aprobat Strategia Naționala de Aparare a Tarii pentru perioada 2025-2030, subliniind n ...
-
Dictatura digitală e la colț: UE pregătește supravegherea conversațiilor online
Uniunea Europeana a finalizat un acord de compromis referitor la inițiativa dezbatuta, denumita „Chatcontrol", un ...
-
Românii își retrag masiv banii din pilonul 2 după introducerea CASS de 10%
Plațile din pensiile private Pilon II au ajuns in septembrie la un nivel record de 403,7 milioane de lei pe luna, in cre ...
-
Noul Dicționar explicativ al limbii ruse nu include cuvinte precum „credință", „speranță", „bine" și „adevăr". „Viață" este o „valoare spirituală și morală tradițională rusească"
Rusia a publicat un nou Dicționar explicativ al limbii de stat a Federației Ruse. Dicționarul a fost inclus de guvern in ...
-
Panouri fotovoltaice pe balcon. Cât te costă și cât economisești la factura de energie, dar și ce obligații ai ca să nu provoci un incendiu
În magazine se vand kit-uri pentru panouri fotovoltaice pe care oricine le poate instala pe balcon, pentru a reduc ...
-
Un virus aproape necunoscut oamenilor a făcut prima victimă. SUA confirmă 'saltul de specie' al tulpinii H5N5
Statele Unite au confirmat primul deces uman din lume cauzat de virusul gripei aviare H5N5, dupa ce un barbat din statul ...
-
Tatăl studentei la Medicină ucise cu 51 de lovituri de cuțit, mărturie cutremurătoare despre autorul crimei: 'E animal, nu e om'
„Toata nadejdea ne-am pus-o in Andreea, tot ce am facut a fost pentru ea", spune Adrian Morega, tatal studentei la ...
-
Șeful ANAF, prima reacție, după ce instanța i-a dat o mână de ajutor lui Klaus Iohannis: Nu ne așteptam!
Tribunalul Sibiu a respins cererea formulata de Statul Roman, prin Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bras ...
-
Întâmplare stranie la o parohie din Vaslui: Sfântul Nectarie și-ar fi făcut apariția printre enoriași
Cunoscutul preot Calistrat Chifan este extrem de prezent in mediul online, unde interacționeaza constant cu credincioșii ...
-
Anunțul lui Donald Trump care a zguduit piața criptomonedelor. A provocat pierderi uriașe
Piețele de criptomonede au trecut printr-o perioada extrem de volatila intre 10 și 12 octombrie, dupa ce Donald Trump a ...
-
Revoluționar: Oamenii de știință au identificat un mecanism natural al creierului care elimină plăcile toxice, responsabile de Alzheimer
Creierul ar putea dispune de un mecanism propriu prin care sa limiteze acumularea placilor toxice asociate bolii Alzheim ...
-
Fenomen astronomic rarisim vizibil din România - Mercur și Venus se aliniază pe cer: Cum poți vedea "dansul planetelor"
Marți, 25 noiembrie, romanii matinali au parte de un spectacol ceresc extrem de rar: Mercur și Venus vor aparea impreuna ...
-
O descoperire fără precedent în adâncul oceanului: Un fenomen ciudat generează un loc unic în lume
Oamenii de știința descopera un sistem unic de izvoare adanci in Papua Noua Guinee, unde fluide fierbinți și metan ies s ...
-
O nouă descoperire lasă loc de întrebări: Ce s-a găsit în mormântul regelui Tutankhamon
O echipa de la Programul de Farmacologie Antica Yale a identificat compuși specifici opiului intr-o vaza de alabastru af ...
-
Noi angajamente la COP30. Reducerea consumului de combustibili fosili, provocarea cheie
Conferința ONU pe 2025 privind schimbarile climatice a avut loc la Belém, marcata de cateva incidente - protestat ...
-
O nouă generaţie de dispozitive cu inteligenţă artificială generativă domină ofertele de sărbători din 2025
O noua generatie de dispozitive cu inteligenta artificiala generativa domina ofertele de sarbatori din 2025, pe fondul B ...
-
Pastilele "inteligente" sunt o alternativă la metodele tradiționale care sunt mult mai invazive
Oamenii de stiinta dezvolta tehnologii care promit sa schimbe modul in care sunt depistate bolile intestinale, prin meto ...
-
Fostul premier Adrian Năstase a suferit o intervenție chirurgicală complicată. Ce a transmis despre sistemul medical din România
Fostul prim-ministru Adrian Nastase a avut o postare pe blogul sau personal sambata, 22 noiembrie, despre o intervenție ...
-
Rusia primește aproape tot ce își dorește prin noul Plan de pace al lui Trump pentru Ucraina
A incerca același lucru iar și iar, fara succes, este fie definiția nebuniei, fie tactici de negociere rusești , depinde ...
-
Noaptea minții: Planul ciudat și complet real de a estompa soarele și de a inversa încălzirea globală
Un startup israeliano-american format din doar 25 de persoane susține ca a dezvoltat o tehnologie capabila sa reduca lum ...
-
Tunelurile subterane de pe Lună ar putea servi drept adăposturi sigure pentru viitorii astronauți. Mai mulți roboți sunt deja în teste
În peisajul vulcanic din Lanzarote, echipe de ingineri folosesc peșterile de lava ca teren de proba pentru tehnolo ...
-
Mai puține vaccinări: SUA pregătesc o schimbare majoră în sănătatea publică
Statele Unite pregatesc o schimbare majora in sanatatea publica, prin introducerea unor programe noi care pun accent pe ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu