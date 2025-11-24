Cristian Sima: Ne vom palantiriza cu toții fără să ne dăm seama. Exact ca în sistemul de credit social dar mai sofisticat și mai sexy!

Compania Palantir valorează 400 de miliarde de dolari cu doar 3 miliarde venituri. Cum este posibil? Pentru că ceea ce face Palantir depășește orice am văzut până acum.

Alex Karp și Peter Thiel au creat o companie care lucrează pentru CIA, FBI, NSA și ICE. O companie care știe unde te afli, ce cumperi, cu cine vorbești și ce postezi. O companie care poate simula războaie și poate decide cine este terorist și cine nu.

Am descoperit că Peter Thiel, fondatorul PayPal și mentorul lui JD Vance, actualul vicepreședinte al SUA, are un plan mult mai mare decât credem. Un plan inspirat din Stăpânul Inelelor care ar putea transforma democrația în algocrație - guvernare prin algoritmi.

Cele 4 platforme Palantir - Foundry, Apollo, Hype și Gotham - sunt deja folosite de armata americană, Europol, IDF și poliții din toată lumea. Gotham poate urmări orice persoană pornind de la un simplu tatuaj.

Michael Burry a pariat aproape 1 miliard de dolari că Palantir va scădea. Peter Thiel nu îl mai vrea pe Elon Musk în joc. JD Vance este Palantirul lui Thiel de la Casa Albă.

Urmărește pe Youtube AICI.