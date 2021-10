Lege! Toate drumurile, supravegheate video. Amenzile vor fi aplicate automat!

Toate drumurile nationale din Romania vor fi supravegheate cu ajutorul unui sistem national de camere video si amenzile vor fi aplicate automat. Soferii vor primi sanctiunile prin Posta sau e-mail.

Proiectul de lege privind supravegherea video a drumurilor nationale si celor de mare viteza din Romania a fost introdus pentru dezbatere la Senat. In document este precizat ca dispozitivul de detectie - este acel aparat care monitorizeaza traficul rutier pe drumurile publice si inregistreaza o abatere cu toate datele aferente acesteia si o trimite spre prelucrare unui sistem de procesare abateri, montat fix prin natura lui si mobil prin destinatie care determina si inregistreaza/fotografiaza patrunderea pe culoare rosie a semaforului/trecerea la calea ferata/viteza/viteza medie de deplasare a unui autovehicul/distanta in mers dintre doua autovehicule/portul centurii de siguranta.

Actul prevede ca sistemul video de monitorizare a traficului rutier si constatare automata a abaterilor rutiere pe drumurile publice - este sistemul format din dispozitivele de detectie (aparatele radar fixe, camerele video pentru monitorizarea traficului, dispozitivele de detectie privind distanta in mers dintre doua autovehicule si dispozitivele de masurare a vitezei medii pe sectoarele de drum), sistemul de transmitere a datelor si sistemul de prelucrarea si management al informatiilor stocate.

Conform propunerii, dispozitivele cu ajutorul carora toate drumurile din Romania vor fi supravegheate video sa fie detinute si administrate de administratorul drumului sau Inspectoratul General al Politiei Romane, aceste entitati fiind responsabile de achizitionarea si gestionarea dispozitivelor de detectie.

Instalarea acestora se face de catre Administratorul drumurilor, exclusiv cu avizul Inspectoratului judetean de politie/ Directia generala de politie a municipiului Bucuresti cu respectarea standardelor tehnice privind tipul de date, impuse de Inspectoratul General al Politiei Romane. Standardele tehnice a dispozitivelor de detectie, masurare a vitezei medii si monitorizare a traficului se stabilesc prin normele de aplicare.

Proiectul stabileste ca "dispozitivele de detectie se amplaseaza cu prioritate pe drumurile cu o rata ridicata a accidentelor rutiere pe baza unor analize de risc". Chiar si fara alte analize de risc suplimentare facute din fonduri publice, stim ca cel mai periculos drum national este E85 (DN2), unde anual isi pierd viata in accidente sute de romani.

Acelasi document mai precizeaza ca prezenta dispozitivului de supraveghere video si sanctionare a soferilor va fi anuntat prin indicatoare la o distanta de maximum 50 m in localitati, intre 100 m si 250 m in afara localitatilor, respectiv intre 500 m si 1.000 m pe autostrazi si drumuri expres.

Proiectul mai stabileste ca dispozitivele vor trebui verificate metrologic inainte de instalre si vor trebui omologate, asadar BRML va avea un rol important in aceasta masura.

Procesul-verbal de constatare a contraventiei intocmit de agentul constatator va cuprinde in mod obligatoriu:

- data si locul unde este incheiat;

- numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator;

- datele de identificare ale dispozitivului de detectie care a filmat/fotografiat, locul de pozitionare a dispozitivului de detectie, omologarea si verificarea metrologica a acestuia;

- datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal al contravenientului;

- descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor care pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;

- indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia;

- posibilitatea achitarii in termen de 15 zile la jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate;

termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea.

Fotografia efectuata trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele: data si ora la care a fost efectuata masurarea; valoarea vitezei masurate; imaginea autovehiculului din care sa poata fi pus in evidenta numarul de inmatriculare al acestuia.

Fotografia contraventiei va fi transmisa contravenientului ca anexa la procesul-verbal de constatare a contraventiei. Seria de evidenta unica a procesului-verbal de contraventie va contine un set de caractere numerice a carui structura se stabileste prin normele de aplicare a prezentei legi.

Procesul-verbal de constatare a contraventiei trebuie comunicat contravenientului in termen de 90 de zile calendaristice. Comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei se face prin posta electronica, ce se va constitui in adresa de comunicare subsidiara a institutiilor statului cu cetatenii, sau prin posta, cu aviz de primire.

Pentru contraventiile savarsite de catre cetatenii straini sau cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, procesul-verbal de constatare a contraventiei este transmis pe adresa posesorului autovehiculului. La iesirea din tara organele politiei de frontiera de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei, o data cu controlul documentelor verifica in bazele de date daca exista procese-verbale de constatare a contraventiei. in cazul existentei de procese-verbale de constatare a contraventiei, acestea sunt inmanate pe loc posesorului autovehiculului pentru informare.

Asa cum intuiam si noi anterior, supravegherea video a drumurilor nationale si a celor de mare viteza va deveni realitate doar atunci cand vor exista si norme. Prin urmare, proiectul de lege va trebui adoptat si publicat in Monitorul Oficial, dupa care Ministerul Transporturilor si cel al Internelor vor trebui sa emita Normele de aplicare prin Ordin comun.

Proiectul de lege a fost inregistrat pentru dezbatere la Senat, asadar Camera Deputatilor va fi for decizional. Procedura de dezbatere si adoptare in regim de urgenta nu a fost ceruta. Urmarim evolutia documentului si revenim cu actualizari.

USR-Plus a anuntat ca sustine un proiect de lege prin care toate drumurile nationale din Romania si altele care fac multe victime anual vor fi supravegheate cu ajutorul unui sistem de camere video. Conform initiatorului, inainte de a se ajunge in Parlament cu aceasta propunere au fost consultati specialisti din cadrul MAI si MT. Mai mult, au fost chiar organizate discutii si cu cetatenii.

"Romania este tara cu cele mai multe accidente grave pe cap de locuitor din UE. De doua ori mai multi romani isi pierd viata in accidente rutiere, fata de media europeana. Suntem, de asemenea, singura tara care nu are un sistem video de monitorizare a traficului rutier.

Deputatul USR PLUS Cristian Paul Ichim a depus un proiect de lege care urmareste instalarea unul astfel de sistem si pe drumurile publice din Romania", anunta formatiunea politica.

Partidul mai precizeaza pe o retea de socializare ca si alte tari din Europa au astfel de sisteme instalate si in Franta "numarul persoanelor decedate a scazut, intr-un an, de la 13.000 la 1.000".

Pe scurt, sistemul video de monitorizare constata automat abaterile soferilor si colecteaza informatiile acestora. Soferii sunt instiintati direct despre legile pe care le-au incalcat si primesc amenda acasa.

"Romania este tara cu cele mai multe accidente grave pe cap de locuitor din Uniunea Europeana. Numarul accidentelor rutiere fatale din tara noastra este aproape dublu fata de media Uniunii Europene. Suntem singura tara care nu are un sistem video de monitorizare a traficului rutier si constatare automata a abaterilor rutiere pe drumurile publice.

Datorita unui astfel de sistem care exista in statele europene, numarul accidentelor rutiere si rata mortalitatii in urma acestora au scazut considerabil. Implementarea lui s-a dovedit a fi benefica atat din punct de vedere al sigurantei circulatiei, cat si al protejarii mediului inconjurator.

De asemenea, sistemul va permite monitorizarea zonelor riscante ale traficului si, in urma procesarii datelor, va stabili indicele de incalcare a reglementarilor rutiere si coeficientul de siguranta rutiera aferent drumurilor", precizeaza initiatorul Cristian Paul Ichim.

Romania are sapte drumuri nationale, insa tara noastra face parte din reteaua rutiera europeana. Prin urmare, in tara noastra exista:

drumuri europene Clasa A: E58, E60, E68, E70, E79, E81, E85, E87 (Clasa A);

drumuri europene Clasa B: E574, E576, E577, E578, E581, E583, E584, E671, E673, E675.

In urma constatarii incalcarii Codului rutier, amenda va fi trimisa acasa sau pe e-mail.

Soferii romani care au calatorit in strainatate stiu ca astfel de propuneri au fost deja aplicate in alte tari din UE si au avut un efect pozitiv. In Italia, spre exemplu, un astfel de sistem a scazut rata mortalitatii in accidente rutiere cu 50%, iar in Spania cu 64%.

Reactia unor conducatori auto n-a fost prietenoasa. Acestia au cerut drumuri si marcaje executate corect inainte ca penalizarile automate sa devina realitate.

Momentan, este vorba doar despre un proiect. Pentru a se aplica este nevoie de acordul ambelor camere ale Parlamentului, de promulgarea sefului statului, de publicarea in Monitorul Oficial si de aplicarea unei Hotarari a Ministerului Transporturilor care sa valideze acest sistem. Drumul spre implementare, asadar, este unul lung. Revenim cu actualizari!

